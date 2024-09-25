УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10603 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 722 11

ЄС не хоче капітуляції України та перетворення її на другу Білорусь, - Боррель

Боррель відповив любителям миру

Капітуляція України не є найшвидшим способом закінчити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.

"Я чув тут певних любителів миру, для яких війна видається надто дорогою. Ми теж любимо мир, ЄС любить мир, а найбільше люблять його українці, які платять найвищу ціну. Найшвидший можливий шлях досягти миру це коли Росія виводить війська і війна закінчується", - заявив Боррель.

Проте, зауважив високий представник ЄС, "любителі миру" не говорили про цей найшвидший спосіб, оскільки для них найшвидшим способом закінчити війну є капітуляція України.

Також читайте: Євросоюз має збільшити поставки обладнання для енергетики та надати Україні більше засобів ППО, - Боррель

"І так, без нашої підтримки Україна буде змушена капітулювати. Ми не хочемо такого кінця війни. Ми не хочемо капітуляції України, втрати її національної ідентичності, свободи, території і перетворення її на другу Білорусь", - додав Боррель.

Він наголосив, що мир не означає підпорядкування, капітуляції та окупації.

Високий представник ЄС підсумував, що військова підтримка України не виключає пошуків мирних рішень. Проте чим сильніша Україна буде у військовому плані, тим сильніша буде її переговорна позиція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США, - Боррель

Автор: 

Євросоюз (13434) Боррель Жозеп (1074) капітуляція (27)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4

от тільки зеленські-підєрмачні, схоже, зовсім не проти перетворити Україну у офісно-зеленську Білорусь квартальского періоду..
показати весь коментар
25.09.2024 08:27
+3
Респект Боррелю! Він вірно розуміє поточний момент - але лише в тих межах, в яких йому чинною владою України вдалося втолкувати.
Не розуміє він всього того, до чого не дійшла влада ЕрЗе. А саме - того, що касапський народець - рашисти, імперіалісти по своїй сутті, намагається колонізувати колонізувати навколішні до них території та поневолити проживаюче там населення. І що зі знищенням одного ***** миру і справедливості не досягнути - бо для миру потрібно пермогти рашизм. І що потрібно перемогти касапів всім цивілізованим світом і влаштувати їм дерашизацію. Всього цього ні ЕрЗе, ні Боррельне розуміє... Ну, Борреля ще якось можна зрозуміти...
показати весь коментар
25.09.2024 09:39
+1
На словах. По великому рахунку західним лицемірам і цинікам все одно,допоки це їх безпосередньо не зачіпає.
показати весь коментар
25.09.2024 08:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На словах. По великому рахунку західним лицемірам і цинікам все одно,допоки це їх безпосередньо не зачіпає.
показати весь коментар
25.09.2024 08:19 Відповісти
То допоможіть сильніше зброєю - а не закликами
показати весь коментар
25.09.2024 08:19 Відповісти
Коли навколо Борреля суцільні орбани та фіцо, то його слова лише слова
показати весь коментар
25.09.2024 08:20 Відповісти
Поки ЄС своїми війсками разом с зброєю не на словах, а на ділі не допоможе посунути ворога,це будуть блаблабла тай все. Але вони цього не зроблять,бо тоді буде не до хрусткого круасана,тай вони знають, що рашка ніколи навіть незважаючи на її обдолбаність не піде на країни нато.
показати весь коментар
25.09.2024 08:25 Відповісти

от тільки зеленські-підєрмачні, схоже, зовсім не проти перетворити Україну у офісно-зеленську Білорусь квартальского періоду..
показати весь коментар
25.09.2024 08:27 Відповісти
Закликаєм закликать!
показати весь коментар
25.09.2024 08:38 Відповісти
А от оце от було абідна, панімаш! Сказав бульбофюрер.
показати весь коментар
25.09.2024 08:40 Відповісти
то, примусьте, зе!шмарклю здати булаву, добровільно!
перестаньте випускати, на трибуну, радників, типу сікорського та павела, орбана та фіцо.
видайте підсрачник шольцу.
і буде вам щастя.
показати весь коментар
25.09.2024 08:55 Відповісти
Респект Боррелю! Він вірно розуміє поточний момент - але лише в тих межах, в яких йому чинною владою України вдалося втолкувати.
Не розуміє він всього того, до чого не дійшла влада ЕрЗе. А саме - того, що касапський народець - рашисти, імперіалісти по своїй сутті, намагається колонізувати колонізувати навколішні до них території та поневолити проживаюче там населення. І що зі знищенням одного ***** миру і справедливості не досягнути - бо для миру потрібно пермогти рашизм. І що потрібно перемогти касапів всім цивілізованим світом і влаштувати їм дерашизацію. Всього цього ні ЕрЗе, ні Боррельне розуміє... Ну, Борреля ще якось можна зрозуміти...
показати весь коментар
25.09.2024 09:39 Відповісти
Тоді, будь-ласка, чіткий план поставок від Євросоюзу: 1000 танків, 3000 артилерійських систем, 3000 БМП, 200 літаків, 5 млн снарядів.
показати весь коментар
25.09.2024 09:40 Відповісти
 
 