ЄС не хоче капітуляції України та перетворення її на другу Білорусь, - Боррель
Капітуляція України не є найшвидшим способом закінчити війну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
За його словами, ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.
"Я чув тут певних любителів миру, для яких війна видається надто дорогою. Ми теж любимо мир, ЄС любить мир, а найбільше люблять його українці, які платять найвищу ціну. Найшвидший можливий шлях досягти миру це коли Росія виводить війська і війна закінчується", - заявив Боррель.
Проте, зауважив високий представник ЄС, "любителі миру" не говорили про цей найшвидший спосіб, оскільки для них найшвидшим способом закінчити війну є капітуляція України.
"І так, без нашої підтримки Україна буде змушена капітулювати. Ми не хочемо такого кінця війни. Ми не хочемо капітуляції України, втрати її національної ідентичності, свободи, території і перетворення її на другу Білорусь", - додав Боррель.
Він наголосив, що мир не означає підпорядкування, капітуляції та окупації.
Високий представник ЄС підсумував, що військова підтримка України не виключає пошуків мирних рішень. Проте чим сильніша Україна буде у військовому плані, тим сильніша буде її переговорна позиція.
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от тільки зеленські-підєрмачні, схоже, зовсім не проти перетворити Україну у офісно-зеленську Білорусь квартальского періоду..
перестаньте випускати, на трибуну, радників, типу сікорського та павела, орбана та фіцо.
видайте підсрачник шольцу.
і буде вам щастя.
Не розуміє він всього того, до чого не дійшла влада ЕрЗе. А саме - того, що касапський народець - рашисти, імперіалісти по своїй сутті, намагається колонізувати колонізувати навколішні до них території та поневолити проживаюче там населення. І що зі знищенням одного ***** миру і справедливості не досягнути - бо для миру потрібно пермогти рашизм. І що потрібно перемогти касапів всім цивілізованим світом і влаштувати їм дерашизацію. Всього цього ні ЕрЗе, ні Боррельне розуміє... Ну, Борреля ще якось можна зрозуміти...