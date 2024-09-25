ЄС не хоче капітуляції України та перетворення її на другу Білорусь, - Боррель

Капітуляція України не є найшвидшим способом закінчити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.

"Я чув тут певних любителів миру, для яких війна видається надто дорогою. Ми теж любимо мир, ЄС любить мир, а найбільше люблять його українці, які платять найвищу ціну. Найшвидший можливий шлях досягти миру це коли Росія виводить війська і війна закінчується", - заявив Боррель.

Проте, зауважив високий представник ЄС, "любителі миру" не говорили про цей найшвидший спосіб, оскільки для них найшвидшим способом закінчити війну є капітуляція України.

Також читайте: Євросоюз має збільшити поставки обладнання для енергетики та надати Україні більше засобів ППО, - Боррель

"І так, без нашої підтримки Україна буде змушена капітулювати. Ми не хочемо такого кінця війни. Ми не хочемо капітуляції України, втрати її національної ідентичності, свободи, території і перетворення її на другу Білорусь", - додав Боррель.

Він наголосив, що мир не означає підпорядкування, капітуляції та окупації.

Високий представник ЄС підсумував, що військова підтримка України не виключає пошуків мирних рішень. Проте чим сильніша Україна буде у військовому плані, тим сильніша буде її переговорна позиція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США, - Боррель