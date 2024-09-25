ЕС не хочет капитуляции Украины и превращения ее во вторую Беларусь, - Боррель
Капитуляция Украины не является самым быстрым способом закончить войну.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, ЕС будет продолжать поддерживать Украину.
"Я слышал здесь определенных любителей мира, для которых война кажется слишком дорогой. Мы тоже любим мир, ЕС любит мир, а больше всего любят его украинцы, которые платят самую высокую цену. Самый быстрый возможный путь достичь мира это когда Россия выводит войска и война заканчивается", - заявил Боррель.
Однако, отметил высокий представитель ЕС, "любители мира" не говорили об этом быстром способе, поскольку для них самым быстрым способом закончить войну является капитуляция Украины.
"И да, без нашей поддержки Украина будет вынуждена капитулировать. Мы не хотим такого конца войны. Мы не хотим капитуляции Украины, потери ее национальной идентичности, свободы, территории и превращения ее во вторую Беларусь", - добавил Боррель.
Он подчеркнул, что мир не означает подчинения, капитуляции и оккупации.
Высокий представитель ЕС подытожил, что военная поддержка Украины не исключает поисков мирных решений. Однако чем сильнее Украина будет в военном плане, тем сильнее будет ее переговорная позиция.
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от тільки зеленські-підєрмачні, схоже, зовсім не проти перетворити Україну у офісно-зеленську Білорусь квартальского періоду..
перестаньте випускати, на трибуну, радників, типу сікорського та павела, орбана та фіцо.
видайте підсрачник шольцу.
і буде вам щастя.
Не розуміє він всього того, до чого не дійшла влада ЕрЗе. А саме - того, що касапський народець - рашисти, імперіалісти по своїй сутті, намагається колонізувати колонізувати навколішні до них території та поневолити проживаюче там населення. І що зі знищенням одного ***** миру і справедливості не досягнути - бо для миру потрібно пермогти рашизм. І що потрібно перемогти касапів всім цивілізованим світом і влаштувати їм дерашизацію. Всього цього ні ЕрЗе, ні Боррельне розуміє... Ну, Борреля ще якось можна зрозуміти...