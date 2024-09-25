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Новости Война
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ЕС не хочет капитуляции Украины и превращения ее во вторую Беларусь, - Боррель

Боррель відповив любителям миру

Капитуляция Украины не является самым быстрым способом закончить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС будет продолжать поддерживать Украину.

"Я слышал здесь определенных любителей мира, для которых война кажется слишком дорогой. Мы тоже любим мир, ЕС любит мир, а больше всего любят его украинцы, которые платят самую высокую цену. Самый быстрый возможный путь достичь мира это когда Россия выводит войска и война заканчивается", - заявил Боррель.

Однако, отметил высокий представитель ЕС, "любители мира" не говорили об этом быстром способе, поскольку для них самым быстрым способом закончить войну является капитуляция Украины.

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"И да, без нашей поддержки Украина будет вынуждена капитулировать. Мы не хотим такого конца войны. Мы не хотим капитуляции Украины, потери ее национальной идентичности, свободы, территории и превращения ее во вторую Беларусь", - добавил Боррель.

Он подчеркнул, что мир не означает подчинения, капитуляции и оккупации.

Высокий представитель ЕС подытожил, что военная поддержка Украины не исключает поисков мирных решений. Однако чем сильнее Украина будет в военном плане, тем сильнее будет ее переговорная позиция.

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Автор: 

Евросоюз (17141) Боррель Жозеп (784) капитуляция (27)


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Топ комментарии
+4

от тільки зеленські-підєрмачні, схоже, зовсім не проти перетворити Україну у офісно-зеленську Білорусь квартальского періоду..
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25.09.2024 08:27
+3
Респект Боррелю! Він вірно розуміє поточний момент - але лише в тих межах, в яких йому чинною владою України вдалося втолкувати.
Не розуміє він всього того, до чого не дійшла влада ЕрЗе. А саме - того, що касапський народець - рашисти, імперіалісти по своїй сутті, намагається колонізувати колонізувати навколішні до них території та поневолити проживаюче там населення. І що зі знищенням одного ***** миру і справедливості не досягнути - бо для миру потрібно пермогти рашизм. І що потрібно перемогти касапів всім цивілізованим світом і влаштувати їм дерашизацію. Всього цього ні ЕрЗе, ні Боррельне розуміє... Ну, Борреля ще якось можна зрозуміти...
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25.09.2024 09:39
+1
На словах. По великому рахунку західним лицемірам і цинікам все одно,допоки це їх безпосередньо не зачіпає.
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25.09.2024 08:19
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Правила форума Совет форумчан
На словах. По великому рахунку західним лицемірам і цинікам все одно,допоки це їх безпосередньо не зачіпає.
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25.09.2024 08:19 Ответить
То допоможіть сильніше зброєю - а не закликами
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25.09.2024 08:19 Ответить
Коли навколо Борреля суцільні орбани та фіцо, то його слова лише слова
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25.09.2024 08:20 Ответить
Поки ЄС своїми війсками разом с зброєю не на словах, а на ділі не допоможе посунути ворога,це будуть блаблабла тай все. Але вони цього не зроблять,бо тоді буде не до хрусткого круасана,тай вони знають, що рашка ніколи навіть незважаючи на її обдолбаність не піде на країни нато.
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25.09.2024 08:25 Ответить

от тільки зеленські-підєрмачні, схоже, зовсім не проти перетворити Україну у офісно-зеленську Білорусь квартальского періоду..
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25.09.2024 08:27 Ответить
Закликаєм закликать!
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25.09.2024 08:38 Ответить
А от оце от було абідна, панімаш! Сказав бульбофюрер.
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25.09.2024 08:40 Ответить
то, примусьте, зе!шмарклю здати булаву, добровільно!
перестаньте випускати, на трибуну, радників, типу сікорського та павела, орбана та фіцо.
видайте підсрачник шольцу.
і буде вам щастя.
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25.09.2024 08:55 Ответить
Респект Боррелю! Він вірно розуміє поточний момент - але лише в тих межах, в яких йому чинною владою України вдалося втолкувати.
Не розуміє він всього того, до чого не дійшла влада ЕрЗе. А саме - того, що касапський народець - рашисти, імперіалісти по своїй сутті, намагається колонізувати колонізувати навколішні до них території та поневолити проживаюче там населення. І що зі знищенням одного ***** миру і справедливості не досягнути - бо для миру потрібно пермогти рашизм. І що потрібно перемогти касапів всім цивілізованим світом і влаштувати їм дерашизацію. Всього цього ні ЕрЗе, ні Боррельне розуміє... Ну, Борреля ще якось можна зрозуміти...
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25.09.2024 09:39 Ответить
Тоді, будь-ласка, чіткий план поставок від Євросоюзу: 1000 танків, 3000 артилерійських систем, 3000 БМП, 200 літаків, 5 млн снарядів.
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25.09.2024 09:40 Ответить
 
 