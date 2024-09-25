На півдні за добу знищено 124 окупанти і майже 50 одиниць озброєння та військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 124 окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 124 особи.

Крім того, росіяни втратили 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

15 одиниць автотехніки;

13 гармат;

11 розвідувальних БпЛА;

3 мотоцикли;

3 гідроцикли;

2 міномети;

1 станцію супутникового зв’язку Starlink.

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Також українські захисники уразили 2 місця зберігання боєприпасів, 10 бліндажів, 3 спостережні пункти та 2 генератори.

Ситуація в операційній зоні Сил оборони півдня

Як повідомляється, в операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Так, на Придніпровському напрямку російські загарбники 3 рази атакували наші позиції.



На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.



Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, ведуть аеророзвідку.



За минулу добу ворог застосував 366 FPV-дронів, 15 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 395 осколкових боєприпасів.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 646 400 російських загарбників.