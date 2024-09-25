На юге за сутки уничтожены 124 оккупанта и почти 50 единиц вооружения и военной техники

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 124 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 124 человека.

Кроме того, россияне потеряли 48 единиц вооружения и военной техники, в частности:

15 единиц автотехники;

13 пушек;

11 разведывательных БПЛА;

3 мотоцикла;

3 гидроцикла;

2 миномета;

1 станцию спутниковой связи Starlink.

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Также украинские защитники поразили 2 места хранения боеприпасов, 10 блиндажей, 3 наблюдательных пункта и 2 генератора.

Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга

Как сообщается, в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

Так, на Приднепровском направлении российские захватчики 3 раза атаковали наши позиции.



На Ореховском направлении враг штурмовых действий не проводил.



Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, ведут аэроразведку.



За минувшие сутки враг применил 366 FPV-дронов, 15 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА различных модификаций 395 осколочных боеприпасов.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 646 400 российских захватчиков.