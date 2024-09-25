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Новини Війна
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Зеленський про "План перемоги": Про переговори з РФ не йдеться, це міст до дипломатичного шляху, як зупинити війну

Зеленський про мету Плану перемоги

"План перемоги" спрямований на зміцнення України з метою змусити Росію припинити війну та розпочати переговори на справедливих засадах.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не йдеться про переговори з Росією. Це міст до дипломатичного шляху, як зупинити війну. Лише за допомогою сильної позиції, яку ми можемо просувати, ми можемо підштовхнути Путіна до зупинення війни дипломатичним шляхом", - сказав очільник держави.

Розкрити деталі "Плану перемоги" Зеленський відмовився, допоки він не представить його президенту США Джо Байдену під час зустрічі у Білому домі у четвер, 26 вересня.

Втім неназване джерело із оточення президента Зеленського розповіло ABC, що план складається із 5 пунктів. В його основі – конкретні цифри та обсяги військової допомоги Україні, а також певні дипломатичні та політичні кроки.

Також, за словами співрозмовника видання, план не передбачає жодних поступок Росії, а натомість спрямований на те, щоб примусити Кремль припинити війну.

До слова, в цьому ж інтерв'ю для ABC Зеленський заявив, що війна з Росією "ближча до завершення", ніж багато хто думає.

Читайте також: Зеленський про можливу відмову Байдена від Плану перемоги: Україна опиниться у дуже довгій війні

"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

Читайте також: Росія готова вивчити план перемоги Зеленського, - Пєсков

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) план (170)


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Топ коментарі
+16
Та де ж можна ознайомитись з цим геніальним планом?
Вже всі знають -один я не в курсі.
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25.09.2024 17:29
+14
"Не йдеться про переговори з Росією. Це міст до дипломатичного шляху, як зупинити війну. Лише за допомогою сильної позиції, яку ми можемо просувати, ми можемо підштовхнути Путіна до зупинення війни дипломатичним шляхом".
Кто-то из нас двоих ********, но это точно не я.
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25.09.2024 17:31
+10
продовженням контракту на прокачку путінської нафти в Угорщину, ти потужно заставив путіна припинити війну!
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25.09.2024 17:31
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Як же ти віину зупиниш? - коли рашка не зупиняється
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25.09.2024 17:27 Відповісти
Запросто! Война, стой! Ать-два!
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25.09.2024 18:13 Відповісти
Та де ж можна ознайомитись з цим геніальним планом?
Вже всі знають -один я не в курсі.
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25.09.2024 17:29 Відповісти
Я друга
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25.09.2024 17:37 Відповісти
то така фуйня,
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25.09.2024 18:30 Відповісти
Ох же ш бреше
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25.09.2024 17:30 Відповісти
"Не йдеться про переговори з Росією. Це міст до дипломатичного шляху, як зупинити війну. Лише за допомогою сильної позиції, яку ми можемо просувати, ми можемо підштовхнути Путіна до зупинення війни дипломатичним шляхом".
Кто-то из нас двоих ********, но это точно не я.
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25.09.2024 17:31 Відповісти
дежа вю

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240122/
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25.09.2024 17:37 Відповісти
продовженням контракту на прокачку путінської нафти в Угорщину, ти потужно заставив путіна припинити війну!
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25.09.2024 17:31 Відповісти
Текст вивчив добре той що для Байдена ? Чи навушник буде від Єрмака ...
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25.09.2024 17:31 Відповісти
Пункты Плана:
1. Украину принимают в НАТО, ЕС, еще куда-нибудь
2. США дают много-много денег даром
3. Пуйлу отдают Суджу за 100 триллионов, ЯО, (вставить свои требования)
4. Зеленский пожизненный Гетман (с его то заслугами)
5. (Дополнительный) Шашлыки
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25.09.2024 17:32 Відповісти
Дуже сподіваюся, що у плані відсутні такі пункти:
- побачити мир в очах @уйла;
- просто перестать стрєлять;
- @уйло зрозуміло, що війну треба закінчувати (С)
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25.09.2024 17:32 Відповісти
а в "Мирному плані"?
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25.09.2024 17:33 Відповісти
В "Мирному плані" напевно є невелички домішки сінтетики, бо він штирить дуже многогранно і довго не відпускає.
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25.09.2024 17:40 Відповісти
Дипломатія і переговори це різні речі? Вумний, аж страшно!
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25.09.2024 17:34 Відповісти
Короче в этих его последних заявах завуалировано просто одно - дайте нам всю возможную збрую которой мы развалим заводы и пароходы параши и хйло само пойдет на мировую
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25.09.2024 17:41 Відповісти
Я підтримую таку інтерпритацію. І це було б добре. Але на фаль існує маразматик джо і пуйлолюб трампішка.
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25.09.2024 17:54 Відповісти
зрозуміло.
з очком в котре треба заглянути закінчили. тепер будуємо мости.
а, будувати, воно дуже ********.
до речі, що там з кримським мостом?
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25.09.2024 17:49 Відповісти
Надувание, с важным и загадочным видом, мыльного пузыря.
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25.09.2024 17:49 Відповісти
Хто б цьому невігласу підказав, що війни не закінчуються дипломатичним шляхом! Війни закінчуються за наказом одного з верховних головнокомандуючих воюючих сторін на її припинення! А умовами для такого наказу можуть буди лише дві - аба очевидна перемога однієї з сторін, або очевидна поразка іншої!
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25.09.2024 17:50 Відповісти
https://t.me/putch111/49508 Путч. Русский - нах*й :
Президент Зеленський стверджує, що не сприйняття Байденом його "Плану Перемоги" буде "жахливою помилкою".
• Президент наполягає на тому, що будь які переговори з москвою можуть бути виключно на основі української "Формули миру" що апріорі "відключає" участь у омріяному Президентом листопадовому "Другому Саміті миру" Китаю, багатьох держав "Глобального півдня", та росії.
• "Зеленський вперто демонструє нульовий рівень спроможності до компромісу під час військових невдач ЗСУ і це викликає сумнів щодо адекватного сприйняття ним реальності". Це точка зору провідних посадовців зі Східно-Європейського відділу Держдепу США."
Тепер розглянемо анонсовані тези з "Плану Перемоги" від Зеленського з точки зору їх сприйняття американськими та європейськими лідерами:
~"Україна повинна отримати запрошення до НАТО і мати затверджену прискорену процедуру набуття членства".
• Втілення цього пункту у життя неможливе в принципі. Проти будь якого вступу як мінімум три Держави Альянсу, проти прискореного США та Німеччина. Україна в принципі не готова до Членства у Альянсі, бо рівень втілення стандартів НАТО у Державі вкрай низький - 332 з 1150-ти протягом вісьмох років. Але головне інше - жодна країна НАТО не бажає воювати з рф за Україну. Один пункт з чотирьох у жодному разі не буде сприйнятий союзниками.
~"Україна повинна отримати усю обіцяну зброю та усю, яку вона вона запросить у майбутньому максимально швидко".
• Здійснити бажане неможливо - ОПК Держав-союзниць повинні вийти на рівень забезпечення як своїх потреб, так і потреб ЗСУ лише у другій половину наступного року. До того Україна буде отримувати допомогу на рівні максимум цього року.
~"Україна вимагає достатньої кількості далекобійних американських, французьких та британських ракет та надання дозволу на їх використання по території рф".
• Задовольнити бажання Президента неможливо по причині як вкрай обмежених запасів подібних ракет у Державах виробниках, та і по причині обмеженої кількості їх виробництва. Тобто надана можлива кількість їх не призведе до істотних змін на полі бою. Також у Пентагоні наголошують на тому, що Україна не має потрібної кількості спеціалістів з оперування навіть вже наданою закордонною зброєю через проблеми з мобілізацією та навчанням.
~"Україна вимагає підсилення санкцій проти банківської системи рф. ключових галузей її економіки та введення вторинних та третинних санкцій які унеможливлять обхід вже введених".
• Цей пункт США можуть задовольнити тільки у частині "третинних санкцій" - максимальний поріг введення структурних вже практично досягнутий, підсилення їх викликають небажані економічні та фінансові наслідки у економіках Держав-союзниць.
По факту "План Перемоги" від Зеленського вже відкинутий США у особі Президента та двох кандидатів у Президенти хоча деякі його частини все ж таки будуть втілені у життя."
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25.09.2024 17:50 Відповісти
"Зеленський вперто демонструє нульовий рівень спроможності до КОМПРОМІСУ під час військових невдач ЗСУ і це викликає сумнів щодо адекватного сприйняття ним реальності". Нехіло. А що? Руки вгору й пальці в жопу? І вперед в плєн до пуйла?
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25.09.2024 17:58 Відповісти
А може ще до КОНСЕНСУСУ?
Та ДАЙТЕ вже ЧАРІВНУ ПАЛИЧКУ ФЕЇ І "ф'юю" настане мІр, слово з трех букв.
Ну не володіє він магічними властивостями.
А що ви пропонуєте?!?
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25.09.2024 18:10 Відповісти
Розкодування повідомлення зеленського: Я вам ссу в очі і ви нічого не зробите мені
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25.09.2024 18:12 Відповісти
Через місяць на ядерному полігоні у "белушьей губі", буде ядерний вибух. Скоро все зміниться.
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25.09.2024 18:17 Відповісти
Президент потужного наріду в дуже важкому становищі.Враг зірвався з ланцюга і пре вперед з різних сторін.Наші звитяжці публічно обявляють про похід СЗЧ,ZEдеПутани убєгают за бугор,а старий дєд Бідон вперся рогом і не бажає підтримувати задумки Найвиличнішєго...
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25.09.2024 18:43 Відповісти
В Парагваї був такий довбойоб, Потужний і Незламний. І він, і країна погано закінчили. Треба мати клепку в голові і тверезо оцінювати ситуацію, бо так можна довоюватися і до повного знищення країни.
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25.09.2024 19:19 Відповісти
Це питання часу але як що воювати шанси вижити збільшуються, як що здаватися зменшуються.
А як що воювати без Зеленського і Єрмака,то взагалі шлях до Перемоги буде.
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25.09.2024 19:33 Відповісти
Этот *******-Франсиско Лопес. Вёл войну против трёх стран до последнего парагвайца. В результате Парагвай потерял 80% населения и 50% территории.
Зеленский-ученик и последователь Лопеса.
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25.09.2024 21:57 Відповісти
Шизофренія якась. План миру - ні-ні, ніяких перемовин з Кацапією. Форум миру - ми маємо запросити Кацапію!
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25.09.2024 19:28 Відповісти
Ценазивається робота серед різних верств населення - і тих хто за Перемогу і тих хто хоче здаватися.
Зеленський як проститутка хоче сподобатися усім.
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25.09.2024 19:31 Відповісти
ДЕБІЛ ЗЕЛЕНИЙ.
Яка дипломатія як що москва окупувала 26 % території України, а в тебе дупа гола якою ти або думаєш лякати ворога або підставляти ії.
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25.09.2024 19:29 Відповісти
"Якщо я не закінчу війну-я піду"-говорило це чудо пять років тому
Але ж не пішло і не йде,хоча і строк минув.
Що воно хоче з людьми зробити?
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25.09.2024 19:49 Відповісти
Та да..з зеленського дипломат , як з мене Шварцнегер ...
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25.09.2024 19:51 Відповісти
дак как же тебя понять . ежели ты ничего не говориш ---..иван вас. меняет професию..--- даже зеленая манька безмозглая никуя не знает и это очень беспокоит зеленую ..абщественность.. а тромбу в штатах глубоко фиолетово этот план . ему надо выиграть выборы --- ..или я ее веду в загс или она меня ведет к прокурору..
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25.09.2024 19:53 Відповісти
Нарезка https://www.youtube.com/watch?v=sP8SNSNPW38 как было
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25.09.2024 21:31 Відповісти
План сумасшедшего. Первым шагом к остановке войны может стать лишь замена Зеленского.
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25.09.2024 21:49 Відповісти
 
 