Зеленський про "План перемоги": Про переговори з РФ не йдеться, це міст до дипломатичного шляху, як зупинити війну
"План перемоги" спрямований на зміцнення України з метою змусити Росію припинити війну та розпочати переговори на справедливих засадах.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Не йдеться про переговори з Росією. Це міст до дипломатичного шляху, як зупинити війну. Лише за допомогою сильної позиції, яку ми можемо просувати, ми можемо підштовхнути Путіна до зупинення війни дипломатичним шляхом", - сказав очільник держави.
Розкрити деталі "Плану перемоги" Зеленський відмовився, допоки він не представить його президенту США Джо Байдену під час зустрічі у Білому домі у четвер, 26 вересня.
Втім неназване джерело із оточення президента Зеленського розповіло ABC, що план складається із 5 пунктів. В його основі – конкретні цифри та обсяги військової допомоги Україні, а також певні дипломатичні та політичні кроки.
Також, за словами співрозмовника видання, план не передбачає жодних поступок Росії, а натомість спрямований на те, щоб примусити Кремль припинити війну.
До слова, в цьому ж інтерв'ю для ABC Зеленський заявив, що війна з Росією "ближча до завершення", ніж багато хто думає.
"План перемоги" України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.
Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.
Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.
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Вже всі знають -один я не в курсі.
Кто-то из нас двоих ********, но это точно не я.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240122/
1. Украину принимают в НАТО, ЕС, еще куда-нибудь
2. США дают много-много денег даром
3. Пуйлу отдают Суджу за 100 триллионов, ЯО, (вставить свои требования)
4. Зеленский пожизненный Гетман (с его то заслугами)
5. (Дополнительный) Шашлыки
- побачити мир в очах @уйла;
- просто перестать стрєлять;
- @уйло зрозуміло, що війну треба закінчувати (С)
з очком в котре треба заглянути закінчили. тепер будуємо мости.
а, будувати, воно дуже ********.
до речі, що там з кримським мостом?
Президент Зеленський стверджує, що не сприйняття Байденом його "Плану Перемоги" буде "жахливою помилкою".
• Президент наполягає на тому, що будь які переговори з москвою можуть бути виключно на основі української "Формули миру" що апріорі "відключає" участь у омріяному Президентом листопадовому "Другому Саміті миру" Китаю, багатьох держав "Глобального півдня", та росії.
• "Зеленський вперто демонструє нульовий рівень спроможності до компромісу під час військових невдач ЗСУ і це викликає сумнів щодо адекватного сприйняття ним реальності". Це точка зору провідних посадовців зі Східно-Європейського відділу Держдепу США."
Тепер розглянемо анонсовані тези з "Плану Перемоги" від Зеленського з точки зору їх сприйняття американськими та європейськими лідерами:
~"Україна повинна отримати запрошення до НАТО і мати затверджену прискорену процедуру набуття членства".
• Втілення цього пункту у життя неможливе в принципі. Проти будь якого вступу як мінімум три Держави Альянсу, проти прискореного США та Німеччина. Україна в принципі не готова до Членства у Альянсі, бо рівень втілення стандартів НАТО у Державі вкрай низький - 332 з 1150-ти протягом вісьмох років. Але головне інше - жодна країна НАТО не бажає воювати з рф за Україну. Один пункт з чотирьох у жодному разі не буде сприйнятий союзниками.
~"Україна повинна отримати усю обіцяну зброю та усю, яку вона вона запросить у майбутньому максимально швидко".
• Здійснити бажане неможливо - ОПК Держав-союзниць повинні вийти на рівень забезпечення як своїх потреб, так і потреб ЗСУ лише у другій половину наступного року. До того Україна буде отримувати допомогу на рівні максимум цього року.
~"Україна вимагає достатньої кількості далекобійних американських, французьких та британських ракет та надання дозволу на їх використання по території рф".
• Задовольнити бажання Президента неможливо по причині як вкрай обмежених запасів подібних ракет у Державах виробниках, та і по причині обмеженої кількості їх виробництва. Тобто надана можлива кількість їх не призведе до істотних змін на полі бою. Також у Пентагоні наголошують на тому, що Україна не має потрібної кількості спеціалістів з оперування навіть вже наданою закордонною зброєю через проблеми з мобілізацією та навчанням.
~"Україна вимагає підсилення санкцій проти банківської системи рф. ключових галузей її економіки та введення вторинних та третинних санкцій які унеможливлять обхід вже введених".
• Цей пункт США можуть задовольнити тільки у частині "третинних санкцій" - максимальний поріг введення структурних вже практично досягнутий, підсилення їх викликають небажані економічні та фінансові наслідки у економіках Держав-союзниць.
По факту "План Перемоги" від Зеленського вже відкинутий США у особі Президента та двох кандидатів у Президенти хоча деякі його частини все ж таки будуть втілені у життя."
Та ДАЙТЕ вже ЧАРІВНУ ПАЛИЧКУ ФЕЇ І "ф'юю" настане мІр, слово з трех букв.
Ну не володіє він магічними властивостями.
А що ви пропонуєте?!?
А як що воювати без Зеленського і Єрмака,то взагалі шлях до Перемоги буде.
Зеленский-ученик и последователь Лопеса.
Зеленський як проститутка хоче сподобатися усім.
Яка дипломатія як що москва окупувала 26 % території України, а в тебе дупа гола якою ти або думаєш лякати ворога або підставляти ії.
Але ж не пішло і не йде,хоча і строк минув.
Що воно хоче з людьми зробити?