Зеленський про "План перемоги": Про переговори з РФ не йдеться, це міст до дипломатичного шляху, як зупинити війну

"План перемоги" спрямований на зміцнення України з метою змусити Росію припинити війну та розпочати переговори на справедливих засадах.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не йдеться про переговори з Росією. Це міст до дипломатичного шляху, як зупинити війну. Лише за допомогою сильної позиції, яку ми можемо просувати, ми можемо підштовхнути Путіна до зупинення війни дипломатичним шляхом", - сказав очільник держави.

Розкрити деталі "Плану перемоги" Зеленський відмовився, допоки він не представить його президенту США Джо Байдену під час зустрічі у Білому домі у четвер, 26 вересня.

Втім неназване джерело із оточення президента Зеленського розповіло ABC, що план складається із 5 пунктів. В його основі – конкретні цифри та обсяги військової допомоги Україні, а також певні дипломатичні та політичні кроки.

Також, за словами співрозмовника видання, план не передбачає жодних поступок Росії, а натомість спрямований на те, щоб примусити Кремль припинити війну.

До слова, в цьому ж інтерв'ю для ABC Зеленський заявив, що війна з Росією "ближча до завершення", ніж багато хто думає.

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"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

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