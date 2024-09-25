Зеленский о плане победы: О переговорах с РФ речь не идет, это мост к дипломатическому пути - как остановить войну
План победы направлен на укрепление Украины с целью заставить Россию остановить войну и начать переговоры на справедливых началах.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Речь не идет о переговорах с Россией. Это мост к дипломатическому пути - как остановить войну. Только с помощью сильной позиции, которую мы можем продвигать, мы можем подтолкнуть Путина к остановке войны дипломатическим путем", - сказал глава государства.
Раскрывать детали плана победы Зеленский отказался, пока он не представит его президенту США Джо Байдену во время встречи в Белом доме в четверг, 26 сентября.
Но неназванный источник из окружения президента Зеленского рассказал ABC, что план состоит из 5 пунктов. В его основе - конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также - определенные дипломатические и политические шаги.
Также, по словам собеседника издания, план не предусматривает никаких уступок России, а вместо этого направлен на то, чтобы заставить Кремль остановить войну.
К слову, в этом же интервью для ABC Зеленский заявил, что война с Россией "ближе к завершению", чем многие думают.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.
Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.
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Вже всі знають -один я не в курсі.
Кто-то из нас двоих ********, но это точно не я.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240122/
1. Украину принимают в НАТО, ЕС, еще куда-нибудь
2. США дают много-много денег даром
3. Пуйлу отдают Суджу за 100 триллионов, ЯО, (вставить свои требования)
4. Зеленский пожизненный Гетман (с его то заслугами)
5. (Дополнительный) Шашлыки
- побачити мир в очах @уйла;
- просто перестать стрєлять;
- @уйло зрозуміло, що війну треба закінчувати (С)
з очком в котре треба заглянути закінчили. тепер будуємо мости.
а, будувати, воно дуже ********.
до речі, що там з кримським мостом?
Президент Зеленський стверджує, що не сприйняття Байденом його "Плану Перемоги" буде "жахливою помилкою".
• Президент наполягає на тому, що будь які переговори з москвою можуть бути виключно на основі української "Формули миру" що апріорі "відключає" участь у омріяному Президентом листопадовому "Другому Саміті миру" Китаю, багатьох держав "Глобального півдня", та росії.
• "Зеленський вперто демонструє нульовий рівень спроможності до компромісу під час військових невдач ЗСУ і це викликає сумнів щодо адекватного сприйняття ним реальності". Це точка зору провідних посадовців зі Східно-Європейського відділу Держдепу США."
Тепер розглянемо анонсовані тези з "Плану Перемоги" від Зеленського з точки зору їх сприйняття американськими та європейськими лідерами:
~"Україна повинна отримати запрошення до НАТО і мати затверджену прискорену процедуру набуття членства".
• Втілення цього пункту у життя неможливе в принципі. Проти будь якого вступу як мінімум три Держави Альянсу, проти прискореного США та Німеччина. Україна в принципі не готова до Членства у Альянсі, бо рівень втілення стандартів НАТО у Державі вкрай низький - 332 з 1150-ти протягом вісьмох років. Але головне інше - жодна країна НАТО не бажає воювати з рф за Україну. Один пункт з чотирьох у жодному разі не буде сприйнятий союзниками.
~"Україна повинна отримати усю обіцяну зброю та усю, яку вона вона запросить у майбутньому максимально швидко".
• Здійснити бажане неможливо - ОПК Держав-союзниць повинні вийти на рівень забезпечення як своїх потреб, так і потреб ЗСУ лише у другій половину наступного року. До того Україна буде отримувати допомогу на рівні максимум цього року.
~"Україна вимагає достатньої кількості далекобійних американських, французьких та британських ракет та надання дозволу на їх використання по території рф".
• Задовольнити бажання Президента неможливо по причині як вкрай обмежених запасів подібних ракет у Державах виробниках, та і по причині обмеженої кількості їх виробництва. Тобто надана можлива кількість їх не призведе до істотних змін на полі бою. Також у Пентагоні наголошують на тому, що Україна не має потрібної кількості спеціалістів з оперування навіть вже наданою закордонною зброєю через проблеми з мобілізацією та навчанням.
~"Україна вимагає підсилення санкцій проти банківської системи рф. ключових галузей її економіки та введення вторинних та третинних санкцій які унеможливлять обхід вже введених".
• Цей пункт США можуть задовольнити тільки у частині "третинних санкцій" - максимальний поріг введення структурних вже практично досягнутий, підсилення їх викликають небажані економічні та фінансові наслідки у економіках Держав-союзниць.
По факту "План Перемоги" від Зеленського вже відкинутий США у особі Президента та двох кандидатів у Президенти хоча деякі його частини все ж таки будуть втілені у життя."
Та ДАЙТЕ вже ЧАРІВНУ ПАЛИЧКУ ФЕЇ І "ф'юю" настане мІр, слово з трех букв.
Ну не володіє він магічними властивостями.
А що ви пропонуєте?!?
А як що воювати без Зеленського і Єрмака,то взагалі шлях до Перемоги буде.
Зеленский-ученик и последователь Лопеса.
Зеленський як проститутка хоче сподобатися усім.
Яка дипломатія як що москва окупувала 26 % території України, а в тебе дупа гола якою ти або думаєш лякати ворога або підставляти ії.
Але ж не пішло і не йде,хоча і строк минув.
Що воно хоче з людьми зробити?