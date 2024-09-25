Зеленский о плане победы: О переговорах с РФ речь не идет, это мост к дипломатическому пути - как остановить войну

План победы направлен на укрепление Украины с целью заставить Россию остановить войну и начать переговоры на справедливых началах.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Речь не идет о переговорах с Россией. Это мост к дипломатическому пути - как остановить войну. Только с помощью сильной позиции, которую мы можем продвигать, мы можем подтолкнуть Путина к остановке войны дипломатическим путем", - сказал глава государства.

Раскрывать детали плана победы Зеленский отказался, пока он не представит его президенту США Джо Байдену во время встречи в Белом доме в четверг, 26 сентября.

Но неназванный источник из окружения президента Зеленского рассказал ABC, что план состоит из 5 пунктов. В его основе - конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также - определенные дипломатические и политические шаги.

Также, по словам собеседника издания, план не предусматривает никаких уступок России, а вместо этого направлен на то, чтобы заставить Кремль остановить войну.

К слову, в этом же интервью для ABC Зеленский заявил, что война с Россией "ближе к завершению", чем многие думают.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

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