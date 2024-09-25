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Новини Війна
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Путін намагався стерти Україну з карти, він зазнав невдачі, - Блінкен

Блінкен про те, що путін зазнав невдачі у намірах стерти Україну з карти

Диктатор РФ Володимир Путін намагався стерти Україну з карти, проте він зазнав невдачі в цьому.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю програмі ABC Good Morning America, йдеться на сайті Держдепу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ведучий попросив Блінкена прокоментувати одну із останніх заяв 45-го президента США, республіканця Дональда Трампа, в якій він висловив сумніви щодо здатності України виграти війну.

"Згадайте, що насправді намагався зробити Путін. Він намагався зайти й стерти Україну з карти. Він зазнав невдачі в цьому. Цього не вдасться зробити", - заявив Блінкен, коментуючи заяву Трампа.

Він зазначив, що наразі завдання для США та союзників полягає в тому, щоб переконатися, що "Україна може бути сильною незалежною державою, яка зможе вистояти у військовому, економічному й демократичному плані".

"Ми працюємо над цим, і не лише ми - понад 50 країн", - зауважив держсекретар.

Читайте також: "В очах Путіна українського народу, як і самої України, не існує", - Блінкен

Він додав, що "одна країна не може просто нападати на іншу, силою перекроювати свої кордони, диктувати іншій країні її майбутнє, її рішення". Саме це, за словами Блінкена, Росія намагається зробити в Україні.

"Якщо ми дозволимо, щоби це сталося в безкарний спосіб, якщо ми дозволимо порушувати ці основні принципи, ці основні правила, тоді це стане тільки початком. Потенційні агресори скрізь казатимуть: гей, нам теж це зійде з рук. Ось чому разом із багатьма іншими країнами ми працюємо над тим, щоби допомогти Україні не лише захистити себе, але й захистити принципи, які є основою міжнародної системи", - сказав очільник американського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп заявив, що США "застрягли" у війні РФ проти України та мають "вийти" звідти. Республіканець пообіцяв домогтися перемовин між Києвом та Москвою.

Читайте також: Радники Трампа заявили про необхідність переговорів Вашингтона й Москви для припинення війни в Україні

Автор: 

США (23032) Трамп Дональд (5795) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+14
Як це - намагався - він і зараз стирає
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25.09.2024 20:07
+8
Ще поки не зазнав. Ми втрачаємо місто за містом
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25.09.2024 20:10
+7
типо все гаразд ? "путєн уже проіграл"?
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25.09.2024 20:07
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типо все гаразд ? "путєн уже проіграл"?
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25.09.2024 20:07 Відповісти
У тупих американців все окей, два роки розтягування війни і потужних промов.

США втратили контроль над цією війною. Вони вже нічим нам не допоможуть фундаментально.

Нас ******** бомбами уже як попуасів.

Росія збільшить виробництво бомб в чотири рази.

За пів року, Харків і Запоріжжя будуть фактично знищенні плануючими бомбами.

Це тільки початок.

Можливо наша оборона буде пробита на фронті валом бомб.
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25.09.2024 21:10 Відповісти
Sož vi stesņaetes - dobavte golovne : ce Baiden vynovat scikļivy zapad , ta nata - vse vinovati.
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25.09.2024 21:23 Відповісти
Як це - намагався - він і зараз стирає
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25.09.2024 20:07 Відповісти
Ще поки не зазнав. Ми втрачаємо місто за містом
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25.09.2024 20:10 Відповісти
Та? Таки місто за містом?

Жестяк, що ти тут робиш?
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25.09.2024 20:13 Відповісти
Зрадойобить
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25.09.2024 21:15 Відповісти
воно тут давно цією куйньою займається.
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25.09.2024 21:18 Відповісти
u ņih tam vže voina zakinčilas peremogoi UA
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25.09.2024 20:13 Відповісти
А що казав Кремль ротом Зе на виборах - "взглянуть в очко *****" У США вирішується зараз виборами доля України в т ч - й нехрін кожне слово в виборній гонитві коментувати хейтячи пратнерів. 40 днів треба потерпіти
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25.09.2024 20:28 Відповісти
pričom tut heit ? prosto ņefig brosatsa takimi frazami....pušai zaņimajutsa svoimi vyborami.
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25.09.2024 20:32 Відповісти
Республіканці ( нормальні) це вороги гебістської недобитої імперії . А МАГА республіканці це друзі недобитого гебіста-комуніста Путіна " й використовують обзивалку на гарріс - комуністка -соціалістка .
Тому й розвал Рашки , дивно , стає завданням демократів й не гріх на цьому вести передвиборчу кампнаію - щось не так?
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25.09.2024 20:43 Відповісти
Доречі , моя знайома заклята республіканка два рази вже не голосувала взагалі ... От не насмілюсь запитати, як планує зараз. Вона була за Нікі Гейлі , а зараз, коли та дала своїм прибічникам волю й ті багато хто голосуватиме за Гарріс - ???
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25.09.2024 20:48 Відповісти
a vi zapitaite
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25.09.2024 20:51 Відповісти
vse vrode tak....krome "Республіканці ( нормальні) це вороги гебістської недобитої імперії "

Республіканці ( нормальні) 99% це trusi ta brehuni - vse ščo im cikave , ce ih sobstvennaja škura.
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25.09.2024 20:49 Відповісти
так це вже справ про лідерів, котрих немає ... Державних Діячів ...
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25.09.2024 21:02 Відповісти
Ну якщо безпрецедентно для США ідуть вибори з дідусем , достойним державним діячем, а за його спиною АУУУУ -ТИША . Бо він самий центристський серед демократів відповідає викликам часу.
Або протесні республіканці вклали в фонд Гарріс зараз у 10 разів більше ніж на минулих протестних проти Трампа вкладеннях в Байдена ... Це ж не від хорошого життя таке твориться
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25.09.2024 21:10 Відповісти
možļivo tak...u vas prapor ot tuda , vam krasše znati . ja komentuju tiļki po "podslushke" iz youtube.
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25.09.2024 21:16 Відповісти
nu jak bi tak...ale....ščo ce za partija taka , jaka bez ļidera ņemože daže sama sebe zahistiti - vybačte prihode jaki oranževy gondon , kidae kakaški na ventilator a ci vsi ot strahu vže štani izpačkaļi....sorom
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25.09.2024 21:12 Відповісти
Щотижневий випуск "Блінкен сказав" це вже традиція,як і щоденні гундосики від Найпотужного.
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25.09.2024 20:16 Відповісти
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25.09.2024 20:16 Відповісти
А *уйло про таке знає? Може йому теж треба донести.
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25.09.2024 20:16 Відповісти
Що, сьогодні "всесвітній день піздьожу"? Хто вже тільки не відзначився сьогодні безтолковими балачками про Україну.
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25.09.2024 20:18 Відповісти
Слова людини, якій вже майже нічого не залишилося бути при владі. Краще замість слів справи.
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25.09.2024 20:24 Відповісти
Але не припинив спроби.
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25.09.2024 20:40 Відповісти
ну все - перемога, нато як ніколи сильне, можна усім бути задоволеними собою
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25.09.2024 20:45 Відповісти
Досить пи#діти,Блінкен. Хоч щось толкове зробіть перед власним відходом в минуле. Ні? Тоді чмирі. Покидьки. Нікчеми.
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25.09.2024 20:49 Відповісти
Не кажи гоп. Війна ще не закінчена. А Донбас він з лиця карти якраз зараз і стирає.
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25.09.2024 20:55 Відповісти
https://www.facebook.com/mupoclove?__cft__[0]=AZXDNSvCwBR6J7kZtS4jZ7H8YbA1wOvxL6cUSdWcKTzWGrpiwu8ezcBaPEtxntdWVKOv-f9t6ItmnIW-jMe2QqCZa_89TOo35vvRgW-YhSL4GXBLI8Et3qVTL3UDVsLByw9uwnUqIv-thju2hpJDFKie&__tn__=-UC%2CP-R Miroslav Logiyko

Схоже я зрозумів причину того, чому українці звинувачують Захід, США та Байдена.

Більшість українців, які проголосували за Зеленского, і 24-го лютого 2022-го року отримали не обіцяний їм мир, а війну, на підсвідомому рівні блокують визнання своєї провини за це.

Вони шукають виправдання, щоб не брати свою частину вини на себе. А провину за знищені будинки, і сотні тисяч життів українців ділити разом з путіним і Зеленським їм дуже не хочеться.

Тому і пропаганда Офісу Президента, і Телемарафон, і увесь подоляківський пул позитивних, і монівських, зробили винним звісно Байдена і Захід. (Нещодавно також пересвідчився у цьому в розмові з зомбованим таксистом).

Я бачу в цьому захисну реакцію більшості зомбованих українців, щоб не визнавати свою помилку, і захисну реакцію влади та Офісу Президента Зеленського. Тут їх інтереси співпали.

А отже, якщо співпали інтереси більшості українців, та ще й влади, то ось і результат - вірусне розповсюдження цього лайна.
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25.09.2024 20:55 Відповісти
Ой не тринди вже.
При нормальному Пороху США нам окрім разової показухи с джавелінами не дали й не продали ні снаряду ні гармати. В той час як рашка озброювалась по-повному і готувалась нас захопити.
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25.09.2024 21:22 Відповісти
Невдячність - страшний гріх, але всіляким Юрам ху##@& подоляківським дано завдання закидати лайном і розпалювати хейт до партнерів, що фактично нас утримують, в той час як мільярди йдуть на зебіломарафон Але подоляк не зможе годувати вас вічно. https://www.bbc.com/ukrainian/news-64761359
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25.09.2024 22:22 Відповісти
Ну що ти несеш, пане Блінкен? І з Дону, і з моря? Аби шось гавкнути - і в кущі?
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25.09.2024 21:00 Відповісти
я щось пропустив. Війна скінчилась?
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25.09.2024 22:14 Відповісти
 
 