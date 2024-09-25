Путін намагався стерти Україну з карти, він зазнав невдачі, - Блінкен
Диктатор РФ Володимир Путін намагався стерти Україну з карти, проте він зазнав невдачі в цьому.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю програмі ABC Good Morning America, йдеться на сайті Держдепу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ведучий попросив Блінкена прокоментувати одну із останніх заяв 45-го президента США, республіканця Дональда Трампа, в якій він висловив сумніви щодо здатності України виграти війну.
"Згадайте, що насправді намагався зробити Путін. Він намагався зайти й стерти Україну з карти. Він зазнав невдачі в цьому. Цього не вдасться зробити", - заявив Блінкен, коментуючи заяву Трампа.
Він зазначив, що наразі завдання для США та союзників полягає в тому, щоб переконатися, що "Україна може бути сильною незалежною державою, яка зможе вистояти у військовому, економічному й демократичному плані".
"Ми працюємо над цим, і не лише ми - понад 50 країн", - зауважив держсекретар.
Він додав, що "одна країна не може просто нападати на іншу, силою перекроювати свої кордони, диктувати іншій країні її майбутнє, її рішення". Саме це, за словами Блінкена, Росія намагається зробити в Україні.
"Якщо ми дозволимо, щоби це сталося в безкарний спосіб, якщо ми дозволимо порушувати ці основні принципи, ці основні правила, тоді це стане тільки початком. Потенційні агресори скрізь казатимуть: гей, нам теж це зійде з рук. Ось чому разом із багатьма іншими країнами ми працюємо над тим, щоби допомогти Україні не лише захистити себе, але й захистити принципи, які є основою міжнародної системи", - сказав очільник американського зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп заявив, що США "застрягли" у війні РФ проти України та мають "вийти" звідти. Республіканець пообіцяв домогтися перемовин між Києвом та Москвою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
США втратили контроль над цією війною. Вони вже нічим нам не допоможуть фундаментально.
Нас ******** бомбами уже як попуасів.
Росія збільшить виробництво бомб в чотири рази.
За пів року, Харків і Запоріжжя будуть фактично знищенні плануючими бомбами.
Це тільки початок.
Можливо наша оборона буде пробита на фронті валом бомб.
Жестяк, що ти тут робиш?
Тому й розвал Рашки , дивно , стає завданням демократів й не гріх на цьому вести передвиборчу кампнаію - щось не так?
Республіканці ( нормальні) 99% це trusi ta brehuni - vse ščo im cikave , ce ih sobstvennaja škura.
Або протесні республіканці вклали в фонд Гарріс зараз у 10 разів більше ніж на минулих протестних проти Трампа вкладеннях в Байдена ... Це ж не від хорошого життя таке твориться
Схоже я зрозумів причину того, чому українці звинувачують Захід, США та Байдена.
Більшість українців, які проголосували за Зеленского, і 24-го лютого 2022-го року отримали не обіцяний їм мир, а війну, на підсвідомому рівні блокують визнання своєї провини за це.
Вони шукають виправдання, щоб не брати свою частину вини на себе. А провину за знищені будинки, і сотні тисяч життів українців ділити разом з путіним і Зеленським їм дуже не хочеться.
Тому і пропаганда Офісу Президента, і Телемарафон, і увесь подоляківський пул позитивних, і монівських, зробили винним звісно Байдена і Захід. (Нещодавно також пересвідчився у цьому в розмові з зомбованим таксистом).
Я бачу в цьому захисну реакцію більшості зомбованих українців, щоб не визнавати свою помилку, і захисну реакцію влади та Офісу Президента Зеленського. Тут їх інтереси співпали.
А отже, якщо співпали інтереси більшості українців, та ще й влади, то ось і результат - вірусне розповсюдження цього лайна.
При нормальному Пороху США нам окрім разової показухи с джавелінами не дали й не продали ні снаряду ні гармати. В той час як рашка озброювалась по-повному і готувалась нас захопити.