Путін намагався стерти Україну з карти, він зазнав невдачі, - Блінкен

Диктатор РФ Володимир Путін намагався стерти Україну з карти, проте він зазнав невдачі в цьому.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю програмі ABC Good Morning America, йдеться на сайті Держдепу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ведучий попросив Блінкена прокоментувати одну із останніх заяв 45-го президента США, республіканця Дональда Трампа, в якій він висловив сумніви щодо здатності України виграти війну.

"Згадайте, що насправді намагався зробити Путін. Він намагався зайти й стерти Україну з карти. Він зазнав невдачі в цьому. Цього не вдасться зробити", - заявив Блінкен, коментуючи заяву Трампа.

Він зазначив, що наразі завдання для США та союзників полягає в тому, щоб переконатися, що "Україна може бути сильною незалежною державою, яка зможе вистояти у військовому, економічному й демократичному плані".

"Ми працюємо над цим, і не лише ми - понад 50 країн", - зауважив держсекретар.

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Він додав, що "одна країна не може просто нападати на іншу, силою перекроювати свої кордони, диктувати іншій країні її майбутнє, її рішення". Саме це, за словами Блінкена, Росія намагається зробити в Україні.

"Якщо ми дозволимо, щоби це сталося в безкарний спосіб, якщо ми дозволимо порушувати ці основні принципи, ці основні правила, тоді це стане тільки початком. Потенційні агресори скрізь казатимуть: гей, нам теж це зійде з рук. Ось чому разом із багатьма іншими країнами ми працюємо над тим, щоби допомогти Україні не лише захистити себе, але й захистити принципи, які є основою міжнародної системи", - сказав очільник американського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп заявив, що США "застрягли" у війні РФ проти України та мають "вийти" звідти. Республіканець пообіцяв домогтися перемовин між Києвом та Москвою.

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