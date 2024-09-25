Путин пытался стереть Украину с карты, он потерпел неудачу, - Блинкен

Диктатор РФ Владимир Путин пытался стереть Украину с карты, однако он потерпел неудачу в этом.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью программе ABC Good Morning America, говорится на сайте Госдепа, сообщает Цензор.НЕТ.

Ведущий попросил Блинкена прокомментировать одно из последних заявлений 45-го президента США, республиканца Дональда Трампа, в котором он выразил сомнения относительно способности Украины выиграть войну и похвалил российских военных, которые, мол, победили Наполеона и Гитлера.

"Вспомните, что на самом деле пытался сделать Путин. Он пытался зайти и стереть Украину с карты. Он потерпел неудачу в этом. Этого не удастся сделать", - заявил Блинкен, комментируя заявление Трампа.

Он отметил, что сейчас задача для США и союзников заключается в том, чтобы убедиться, что "Украина может быть сильным независимым государством, которое сможет выстоять в военном, экономическом и демократическом плане".

"Мы работаем над этим, и не только мы - более 50 стран", - отметил госсекретарь.

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Он добавил, что "одна страна не может просто нападать на другую, силой перекраивать свои границы, диктовать другой стране ее будущее, ее решения". Именно это, по словам Блинкена, Россия пытается сделать в Украине.

"Если мы позволим, чтобы это произошло безнаказанно, если мы позволим нарушать эти основные принципы, эти основные правила, тогда это станет только началом. Потенциальные агрессоры везде будут говорить: "Эй, нам тоже это сойдет с рук". Вот почему вместе со многими другими странами мы работаем над тем, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и защитить принципы, которые являются основой международной системы", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что накануне Дональд Трамп заявил, что США "застряли" в войне РФ против Украины и должны "выйти" оттуда. Республиканец пообещал добиться переговоров между Киевом и Москвой.

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