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Новости Война
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Путин пытался стереть Украину с карты, он потерпел неудачу, - Блинкен

Блінкен про те, що путін зазнав невдачі у намірах стерти Україну з карти

Диктатор РФ Владимир Путин пытался стереть Украину с карты, однако он потерпел неудачу в этом.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью программе ABC Good Morning America, говорится на сайте Госдепа, сообщает Цензор.НЕТ.

Ведущий попросил Блинкена прокомментировать одно из последних заявлений 45-го президента США, республиканца Дональда Трампа, в котором он выразил сомнения относительно способности Украины выиграть войну и похвалил российских военных, которые, мол, победили Наполеона и Гитлера.

"Вспомните, что на самом деле пытался сделать Путин. Он пытался зайти и стереть Украину с карты. Он потерпел неудачу в этом. Этого не удастся сделать", - заявил Блинкен, комментируя заявление Трампа.

Он отметил, что сейчас задача для США и союзников заключается в том, чтобы убедиться, что "Украина может быть сильным независимым государством, которое сможет выстоять в военном, экономическом и демократическом плане".

"Мы работаем над этим, и не только мы - более 50 стран", - отметил госсекретарь.

Читайте также: "В глазах Путина украинского народа, как и самой Украины, не существует", - Блинкен

Он добавил, что "одна страна не может просто нападать на другую, силой перекраивать свои границы, диктовать другой стране ее будущее, ее решения". Именно это, по словам Блинкена, Россия пытается сделать в Украине.

"Если мы позволим, чтобы это произошло безнаказанно, если мы позволим нарушать эти основные принципы, эти основные правила, тогда это станет только началом. Потенциальные агрессоры везде будут говорить: "Эй, нам тоже это сойдет с рук". Вот почему вместе со многими другими странами мы работаем над тем, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и защитить принципы, которые являются основой международной системы", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что накануне Дональд Трамп заявил, что США "застряли" в войне РФ против Украины и должны "выйти" оттуда. Республиканец пообещал добиться переговоров между Киевом и Москвой.

Читайте также: Советники Трампа заявили о необходимости переговоров Вашингтона и Москвы для прекращения войны в Украине

Автор: 

США (26815) Трамп Дональд (5349) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+14
Як це - намагався - він і зараз стирає
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25.09.2024 20:07
+8
Ще поки не зазнав. Ми втрачаємо місто за містом
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25.09.2024 20:10
+7
типо все гаразд ? "путєн уже проіграл"?
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25.09.2024 20:07
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типо все гаразд ? "путєн уже проіграл"?
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25.09.2024 20:07 Ответить
У тупих американців все окей, два роки розтягування війни і потужних промов.

США втратили контроль над цією війною. Вони вже нічим нам не допоможуть фундаментально.

Нас ******** бомбами уже як попуасів.

Росія збільшить виробництво бомб в чотири рази.

За пів року, Харків і Запоріжжя будуть фактично знищенні плануючими бомбами.

Це тільки початок.

Можливо наша оборона буде пробита на фронті валом бомб.
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25.09.2024 21:10 Ответить
Sož vi stesņaetes - dobavte golovne : ce Baiden vynovat scikļivy zapad , ta nata - vse vinovati.
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25.09.2024 21:23 Ответить
Як це - намагався - він і зараз стирає
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25.09.2024 20:07 Ответить
Ще поки не зазнав. Ми втрачаємо місто за містом
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25.09.2024 20:10 Ответить
Та? Таки місто за містом?

Жестяк, що ти тут робиш?
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25.09.2024 20:13 Ответить
Зрадойобить
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25.09.2024 21:15 Ответить
воно тут давно цією куйньою займається.
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25.09.2024 21:18 Ответить
u ņih tam vže voina zakinčilas peremogoi UA
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25.09.2024 20:13 Ответить
А що казав Кремль ротом Зе на виборах - "взглянуть в очко *****" У США вирішується зараз виборами доля України в т ч - й нехрін кожне слово в виборній гонитві коментувати хейтячи пратнерів. 40 днів треба потерпіти
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25.09.2024 20:28 Ответить
pričom tut heit ? prosto ņefig brosatsa takimi frazami....pušai zaņimajutsa svoimi vyborami.
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25.09.2024 20:32 Ответить
Республіканці ( нормальні) це вороги гебістської недобитої імперії . А МАГА республіканці це друзі недобитого гебіста-комуніста Путіна " й використовують обзивалку на гарріс - комуністка -соціалістка .
Тому й розвал Рашки , дивно , стає завданням демократів й не гріх на цьому вести передвиборчу кампнаію - щось не так?
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25.09.2024 20:43 Ответить
Доречі , моя знайома заклята республіканка два рази вже не голосувала взагалі ... От не насмілюсь запитати, як планує зараз. Вона була за Нікі Гейлі , а зараз, коли та дала своїм прибічникам волю й ті багато хто голосуватиме за Гарріс - ???
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25.09.2024 20:48 Ответить
a vi zapitaite
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25.09.2024 20:51 Ответить
vse vrode tak....krome "Республіканці ( нормальні) це вороги гебістської недобитої імперії "

Республіканці ( нормальні) 99% це trusi ta brehuni - vse ščo im cikave , ce ih sobstvennaja škura.
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25.09.2024 20:49 Ответить
так це вже справ про лідерів, котрих немає ... Державних Діячів ...
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25.09.2024 21:02 Ответить
Ну якщо безпрецедентно для США ідуть вибори з дідусем , достойним державним діячем, а за його спиною АУУУУ -ТИША . Бо він самий центристський серед демократів відповідає викликам часу.
Або протесні республіканці вклали в фонд Гарріс зараз у 10 разів більше ніж на минулих протестних проти Трампа вкладеннях в Байдена ... Це ж не від хорошого життя таке твориться
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25.09.2024 21:10 Ответить
možļivo tak...u vas prapor ot tuda , vam krasše znati . ja komentuju tiļki po "podslushke" iz youtube.
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25.09.2024 21:16 Ответить
nu jak bi tak...ale....ščo ce za partija taka , jaka bez ļidera ņemože daže sama sebe zahistiti - vybačte prihode jaki oranževy gondon , kidae kakaški na ventilator a ci vsi ot strahu vže štani izpačkaļi....sorom
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25.09.2024 21:12 Ответить
Щотижневий випуск "Блінкен сказав" це вже традиція,як і щоденні гундосики від Найпотужного.
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25.09.2024 20:16 Ответить
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25.09.2024 20:16 Ответить
А *уйло про таке знає? Може йому теж треба донести.
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25.09.2024 20:16 Ответить
Що, сьогодні "всесвітній день піздьожу"? Хто вже тільки не відзначився сьогодні безтолковими балачками про Україну.
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25.09.2024 20:18 Ответить
Слова людини, якій вже майже нічого не залишилося бути при владі. Краще замість слів справи.
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25.09.2024 20:24 Ответить
Але не припинив спроби.
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25.09.2024 20:40 Ответить
ну все - перемога, нато як ніколи сильне, можна усім бути задоволеними собою
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25.09.2024 20:45 Ответить
Досить пи#діти,Блінкен. Хоч щось толкове зробіть перед власним відходом в минуле. Ні? Тоді чмирі. Покидьки. Нікчеми.
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25.09.2024 20:49 Ответить
Не кажи гоп. Війна ще не закінчена. А Донбас він з лиця карти якраз зараз і стирає.
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25.09.2024 20:55 Ответить
https://www.facebook.com/mupoclove?__cft__[0]=AZXDNSvCwBR6J7kZtS4jZ7H8YbA1wOvxL6cUSdWcKTzWGrpiwu8ezcBaPEtxntdWVKOv-f9t6ItmnIW-jMe2QqCZa_89TOo35vvRgW-YhSL4GXBLI8Et3qVTL3UDVsLByw9uwnUqIv-thju2hpJDFKie&__tn__=-UC%2CP-R Miroslav Logiyko

Схоже я зрозумів причину того, чому українці звинувачують Захід, США та Байдена.

Більшість українців, які проголосували за Зеленского, і 24-го лютого 2022-го року отримали не обіцяний їм мир, а війну, на підсвідомому рівні блокують визнання своєї провини за це.

Вони шукають виправдання, щоб не брати свою частину вини на себе. А провину за знищені будинки, і сотні тисяч життів українців ділити разом з путіним і Зеленським їм дуже не хочеться.

Тому і пропаганда Офісу Президента, і Телемарафон, і увесь подоляківський пул позитивних, і монівських, зробили винним звісно Байдена і Захід. (Нещодавно також пересвідчився у цьому в розмові з зомбованим таксистом).

Я бачу в цьому захисну реакцію більшості зомбованих українців, щоб не визнавати свою помилку, і захисну реакцію влади та Офісу Президента Зеленського. Тут їх інтереси співпали.

А отже, якщо співпали інтереси більшості українців, та ще й влади, то ось і результат - вірусне розповсюдження цього лайна.
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25.09.2024 20:55 Ответить
Ой не тринди вже.
При нормальному Пороху США нам окрім разової показухи с джавелінами не дали й не продали ні снаряду ні гармати. В той час як рашка озброювалась по-повному і готувалась нас захопити.
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25.09.2024 21:22 Ответить
Невдячність - страшний гріх, але всіляким Юрам ху##@& подоляківським дано завдання закидати лайном і розпалювати хейт до партнерів, що фактично нас утримують, в той час як мільярди йдуть на зебіломарафон Але подоляк не зможе годувати вас вічно. https://www.bbc.com/ukrainian/news-64761359
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25.09.2024 22:22 Ответить
Ну що ти несеш, пане Блінкен? І з Дону, і з моря? Аби шось гавкнути - і в кущі?
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25.09.2024 21:00 Ответить
я щось пропустив. Війна скінчилась?
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25.09.2024 22:14 Ответить
 
 