Путин пытался стереть Украину с карты, он потерпел неудачу, - Блинкен
Диктатор РФ Владимир Путин пытался стереть Украину с карты, однако он потерпел неудачу в этом.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью программе ABC Good Morning America, говорится на сайте Госдепа, сообщает Цензор.НЕТ.
Ведущий попросил Блинкена прокомментировать одно из последних заявлений 45-го президента США, республиканца Дональда Трампа, в котором он выразил сомнения относительно способности Украины выиграть войну и похвалил российских военных, которые, мол, победили Наполеона и Гитлера.
"Вспомните, что на самом деле пытался сделать Путин. Он пытался зайти и стереть Украину с карты. Он потерпел неудачу в этом. Этого не удастся сделать", - заявил Блинкен, комментируя заявление Трампа.
Он отметил, что сейчас задача для США и союзников заключается в том, чтобы убедиться, что "Украина может быть сильным независимым государством, которое сможет выстоять в военном, экономическом и демократическом плане".
"Мы работаем над этим, и не только мы - более 50 стран", - отметил госсекретарь.
Он добавил, что "одна страна не может просто нападать на другую, силой перекраивать свои границы, диктовать другой стране ее будущее, ее решения". Именно это, по словам Блинкена, Россия пытается сделать в Украине.
"Если мы позволим, чтобы это произошло безнаказанно, если мы позволим нарушать эти основные принципы, эти основные правила, тогда это станет только началом. Потенциальные агрессоры везде будут говорить: "Эй, нам тоже это сойдет с рук". Вот почему вместе со многими другими странами мы работаем над тем, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и защитить принципы, которые являются основой международной системы", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что накануне Дональд Трамп заявил, что США "застряли" в войне РФ против Украины и должны "выйти" оттуда. Республиканец пообещал добиться переговоров между Киевом и Москвой.
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США втратили контроль над цією війною. Вони вже нічим нам не допоможуть фундаментально.
Нас ******** бомбами уже як попуасів.
Росія збільшить виробництво бомб в чотири рази.
За пів року, Харків і Запоріжжя будуть фактично знищенні плануючими бомбами.
Це тільки початок.
Можливо наша оборона буде пробита на фронті валом бомб.
Жестяк, що ти тут робиш?
Тому й розвал Рашки , дивно , стає завданням демократів й не гріх на цьому вести передвиборчу кампнаію - щось не так?
Республіканці ( нормальні) 99% це trusi ta brehuni - vse ščo im cikave , ce ih sobstvennaja škura.
Або протесні республіканці вклали в фонд Гарріс зараз у 10 разів більше ніж на минулих протестних проти Трампа вкладеннях в Байдена ... Це ж не від хорошого життя таке твориться
Схоже я зрозумів причину того, чому українці звинувачують Захід, США та Байдена.
Більшість українців, які проголосували за Зеленского, і 24-го лютого 2022-го року отримали не обіцяний їм мир, а війну, на підсвідомому рівні блокують визнання своєї провини за це.
Вони шукають виправдання, щоб не брати свою частину вини на себе. А провину за знищені будинки, і сотні тисяч життів українців ділити разом з путіним і Зеленським їм дуже не хочеться.
Тому і пропаганда Офісу Президента, і Телемарафон, і увесь подоляківський пул позитивних, і монівських, зробили винним звісно Байдена і Захід. (Нещодавно також пересвідчився у цьому в розмові з зомбованим таксистом).
Я бачу в цьому захисну реакцію більшості зомбованих українців, щоб не визнавати свою помилку, і захисну реакцію влади та Офісу Президента Зеленського. Тут їх інтереси співпали.
А отже, якщо співпали інтереси більшості українців, та ще й влади, то ось і результат - вірусне розповсюдження цього лайна.
При нормальному Пороху США нам окрім разової показухи с джавелінами не дали й не продали ні снаряду ні гармати. В той час як рашка озброювалась по-повному і готувалась нас захопити.