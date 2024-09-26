Китай готовий надати Україні гуманітарну допомогу, - Ван Ї
Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий надавати Україні гуманітарну допомогу відповідно до її потреб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Китай уважно стежить за гуманітарною ситуацією в Україні, вже надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги та готовий надавати нову допомогу відповідно до потреб України", - сказав Ван Ї на зустрічі в Нью-Йорку з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і українським колегою Андрієм Сибігою.
За словами міністра, позиція Пекіну щодо війни в Україні залишається послідовною і полягає у сприянні припиненню бойових дій та дипломатичному врегулюванню конфлікту.
"Китай завжди виступав за мирне вирішення суперечок і за те, що всі "гарячі" питання мають вирішуватися шляхом політичного діалогу. Ми ніколи не беремо участі в геополітичних іграх і не прагнемо особистої вигоди", - сказав він.
Він також підтвердив готовність Китаю підтримувати зв’язок з усіма сторонами, зокрема з Україною, та продовжувати робити те, що Пекін вважає правильним для якнайшвидшого досягнення миру.
Торкаючись двосторонніх відносин Ван зазначив, що Китай і Україну пов’язує традиційна дружба та давно встановлене стратегічне партнерство.
На його думку, "сторони подолали негативний вплив "української кризи" на двосторонні відносини і поступово відновили практичне співробітництво", завдяки чому у першому півріччі обсяг торгівлі між двома країнами зріс на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
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Дорогие подписчики и гости канала! Человек назначенный президентом России и похожий на Владимира Путина вчера провел Заседание Постоянного совещания Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию. В первые четыре минуты "Путин" зачитывал с многочисленных листочков ядерные угрозы городу и миру, после чего началась скучная, вернее, закрытая часть заседания. Причин у подобных угроз от российского руководства несколько. Во-первых, это послание внутренней аудитории, дескать, "мы ужо всем покажем если что". Далее, патриотически, и не очень, настроенная общественность должна начать гордиться своим страшным государством, которое, если что, сотрёт мир в ядерный пепел. Надо отметить, что именно такой эффект речь "Путина" возымела над большинством прокремлёвских лидеров общественного мнения, правда, все они откровенные идиоты, а потому, невелика победа. И во-вторых, меседж "президента" был направлен Западу, и должен заблокировать любые возможности для Украины наносить удары "западным" оружием по российским территориям. Недавнее уничтожение нескольких складов с вооружением и боеприпасами на территории России, показало перспективу, с которой столкнется руководство Кремля при таком "разрешении" со стороны Запада для Украины. Запад на ядерные угрозы отреагировал откровенно вяло. Красные, черные, серобуромалиновые и другие линии, начертанные ранее российским руководством, оказались блефом, а по сему, на нынешние угрозы нет смысла как-то реагировать. Даже западная пресса, падкая на политические сенсационные заявления, по большей части, проигнорировала вчерашнее выступление человека похожего на Путина, уделив этому событию унизительно мало времени. Поэтому, гордиться "пропутинским" псевдопатриотам придётся в гордом одиночестве, и недолго. В руководстве страны уже буквально на столе планы по "заморозке" банковских вкладов россиян, так что новые поводы для гордости не заставят себя ждать.
Чи для росії ракетами, шоб орки передали?
А ці дешеві понти "сіротка, тримай доляр" - залиште собі.
зе!шобло профі у розкраданні гуманітарки.
А оту мерзоту, що по центру на фото, вже ж начебто у Міноборони пристроїли...
Допомога від ворогів - ознака підкупу.
Тим більше від сраних жовтопиких комуняк.
ПІШОВ ти НА ***!!!!!!
"хвуйла по-пекінські"