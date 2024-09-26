Китай готовий надати Україні гуманітарну допомогу, - Ван Ї

Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий надавати Україні гуманітарну допомогу відповідно до її потреб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай уважно стежить за гуманітарною ситуацією в Україні, вже надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги та готовий надавати нову допомогу відповідно до потреб України", - сказав Ван Ї на зустрічі в Нью-Йорку з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і українським колегою Андрієм Сибігою.

За словами міністра, позиція Пекіну щодо війни в Україні залишається послідовною і полягає у сприянні припиненню бойових дій та дипломатичному врегулюванню конфлікту.

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"Китай завжди виступав за мирне вирішення суперечок і за те, що всі "гарячі" питання мають вирішуватися шляхом політичного діалогу. Ми ніколи не беремо участі в геополітичних іграх і не прагнемо особистої вигоди", - сказав він.

Він також підтвердив готовність Китаю підтримувати зв’язок з усіма сторонами, зокрема з Україною, та продовжувати робити те, що Пекін вважає правильним для якнайшвидшого досягнення миру.

Торкаючись двосторонніх відносин Ван зазначив, що Китай і Україну пов’язує традиційна дружба та давно встановлене стратегічне партнерство.

На його думку, "сторони подолали негативний вплив "української кризи" на двосторонні відносини і поступово відновили практичне співробітництво", завдяки чому у першому півріччі обсяг торгівлі між двома країнами зріс на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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