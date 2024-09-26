Китай готов предоставить Украине гуманитарную помощь, - Ван И
Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин готов предоставлять Украине гуманитарную помощь в соответствии с ее потребностями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Китай внимательно следит за гуманитарной ситуацией в Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставлять новую помощь в соответствии с потребностями Украины", - сказал Ван И на встрече в Нью-Йорке с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и украинским коллегой Андреем Сибигой.
По словам министра, позиция Пекина относительно войны в Украине остается последовательной и заключается в содействии прекращению боевых действий и дипломатическому урегулированию конфликта.
"Китай всегда выступал за мирное разрешение споров и за то, что все "горячие" вопросы должны решаться путем политического диалога. Мы никогда не участвуем в геополитических играх и не стремимся к личной выгоде", - сказал он.
Он также подтвердил готовность Китая поддерживать связь со всеми сторонами, в частности с Украиной, и продолжать делать то, что Пекин считает правильным для скорейшего достижения мира.
Касаясь двусторонних отношений Ван отметил, что Китай и Украину связывает традиционная дружба и давно установленное стратегическое партнерство.
По его мнению, "стороны преодолели негативное влияние "украинского кризиса" на двусторонние отношения и постепенно восстановили практическое сотрудничество", благодаря чему в первом полугодии объем торговли между двумя странами вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Дорогие подписчики и гости канала! Человек назначенный президентом России и похожий на Владимира Путина вчера провел Заседание Постоянного совещания Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию. В первые четыре минуты "Путин" зачитывал с многочисленных листочков ядерные угрозы городу и миру, после чего началась скучная, вернее, закрытая часть заседания. Причин у подобных угроз от российского руководства несколько. Во-первых, это послание внутренней аудитории, дескать, "мы ужо всем покажем если что". Далее, патриотически, и не очень, настроенная общественность должна начать гордиться своим страшным государством, которое, если что, сотрёт мир в ядерный пепел. Надо отметить, что именно такой эффект речь "Путина" возымела над большинством прокремлёвских лидеров общественного мнения, правда, все они откровенные идиоты, а потому, невелика победа. И во-вторых, меседж "президента" был направлен Западу, и должен заблокировать любые возможности для Украины наносить удары "западным" оружием по российским территориям. Недавнее уничтожение нескольких складов с вооружением и боеприпасами на территории России, показало перспективу, с которой столкнется руководство Кремля при таком "разрешении" со стороны Запада для Украины. Запад на ядерные угрозы отреагировал откровенно вяло. Красные, черные, серобуромалиновые и другие линии, начертанные ранее российским руководством, оказались блефом, а по сему, на нынешние угрозы нет смысла как-то реагировать. Даже западная пресса, падкая на политические сенсационные заявления, по большей части, проигнорировала вчерашнее выступление человека похожего на Путина, уделив этому событию унизительно мало времени. Поэтому, гордиться "пропутинским" псевдопатриотам придётся в гордом одиночестве, и недолго. В руководстве страны уже буквально на столе планы по "заморозке" банковских вкладов россиян, так что новые поводы для гордости не заставят себя ждать.
Чи для росії ракетами, шоб орки передали?
А ці дешеві понти "сіротка, тримай доляр" - залиште собі.
зе!шобло профі у розкраданні гуманітарки.
А оту мерзоту, що по центру на фото, вже ж начебто у Міноборони пристроїли...
Допомога від ворогів - ознака підкупу.
Тим більше від сраних жовтопиких комуняк.
ПІШОВ ти НА ***!!!!!!
"хвуйла по-пекінські"