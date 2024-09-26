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Новости Война
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Китай готов предоставить Украине гуманитарную помощь, - Ван И

Китай готовий надати Україні гумдопомогу

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин готов предоставлять Украине гуманитарную помощь в соответствии с ее потребностями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай внимательно следит за гуманитарной ситуацией в Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставлять новую помощь в соответствии с потребностями Украины", - сказал Ван И на встрече в Нью-Йорке с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и украинским коллегой Андреем Сибигой.

По словам министра, позиция Пекина относительно войны в Украине остается последовательной и заключается в содействии прекращению боевых действий и дипломатическому урегулированию конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны поставить Украину в сильные условия для ведения переговоров о мире, - фон дер Ляйен

"Китай всегда выступал за мирное разрешение споров и за то, что все "горячие" вопросы должны решаться путем политического диалога. Мы никогда не участвуем в геополитических играх и не стремимся к личной выгоде", - сказал он.

Он также подтвердил готовность Китая поддерживать связь со всеми сторонами, в частности с Украиной, и продолжать делать то, что Пекин считает правильным для скорейшего достижения мира.

Касаясь двусторонних отношений Ван отметил, что Китай и Украину связывает традиционная дружба и давно установленное стратегическое партнерство.

По его мнению, "стороны преодолели негативное влияние "украинского кризиса" на двусторонние отношения и постепенно восстановили практическое сотрудничество", благодаря чему в первом полугодии объем торговли между двумя странами вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Автор: 

Китай (2990) Ван И (71)


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Топ комментарии
+22
Засуть її у власну дупіту!
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26.09.2024 10:56
+16
Лучшая помощь Украине ето перестаньте ***** помогать, помогатели куевы
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26.09.2024 11:05
+13
Сама велика гуманітарна допомога була б у тому випадку, коли б перестали допомагати **********....
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26.09.2024 11:11
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Засуть її у власну дупіту!
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26.09.2024 10:56 Ответить
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Человек назначенный президентом России и похожий на Владимира Путина вчера провел Заседание Постоянного совещания Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию. В первые четыре минуты "Путин" зачитывал с многочисленных листочков ядерные угрозы городу и миру, после чего началась скучная, вернее, закрытая часть заседания. Причин у подобных угроз от российского руководства несколько. Во-первых, это послание внутренней аудитории, дескать, "мы ужо всем покажем если что". Далее, патриотически, и не очень, настроенная общественность должна начать гордиться своим страшным государством, которое, если что, сотрёт мир в ядерный пепел. Надо отметить, что именно такой эффект речь "Путина" возымела над большинством прокремлёвских лидеров общественного мнения, правда, все они откровенные идиоты, а потому, невелика победа. И во-вторых, меседж "президента" был направлен Западу, и должен заблокировать любые возможности для Украины наносить удары "западным" оружием по российским территориям. Недавнее уничтожение нескольких складов с вооружением и боеприпасами на территории России, показало перспективу, с которой столкнется руководство Кремля при таком "разрешении" со стороны Запада для Украины. Запад на ядерные угрозы отреагировал откровенно вяло. Красные, черные, серобуромалиновые и другие линии, начертанные ранее российским руководством, оказались блефом, а по сему, на нынешние угрозы нет смысла как-то реагировать. Даже западная пресса, падкая на политические сенсационные заявления, по большей части, проигнорировала вчерашнее выступление человека похожего на Путина, уделив этому событию унизительно мало времени. Поэтому, гордиться "пропутинским" псевдопатриотам придётся в гордом одиночестве, и недолго. В руководстве страны уже буквально на столе планы по "заморозке" банковских вкладов россиян, так что новые поводы для гордости не заставят себя ждать.
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26.09.2024 11:14 Ответить
Яйця з пластику? Дякуємо - давіться самі
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26.09.2024 10:57 Ответить
Пейджери ?!
Чи для росії ракетами, шоб орки передали?
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26.09.2024 10:57 Ответить
Бронемашинами? Як кацапам?
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26.09.2024 10:58 Ответить
Нігуя собі - першии раз чую шо Китаи вже 4 р надсилав нам гуманітарку
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26.09.2024 10:58 Ответить
da nu na.... spasibi ņetreba.
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26.09.2024 10:58 Ответить
Краще палиці в колеса не вставляйте, коли дрони та їх деталі у вас вимушено купуємо.
А ці дешеві понти "сіротка, тримай доляр" - залиште собі.
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26.09.2024 11:00 Ответить
гуманітарка, це добре!
зе!шобло профі у розкраданні гуманітарки.
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26.09.2024 11:00 Ответить
Це що, тепер доведеться знову команду "проффесіоналів" повертати до корита?
А оту мерзоту, що по центру на фото, вже ж начебто у Міноборони пристроїли...
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26.09.2024 11:12 Ответить
заїбав китай, це Україна буде надавати домомогу, коли захід виведе все виробництво і перестане інвестувати в китай, тоді буде катитись він знову в економічну дупу де будуть горобців ловити на сніданок
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26.09.2024 11:05 Ответить
Лучшая помощь Украине ето перестаньте ***** помогать, помогатели куевы
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26.09.2024 11:05 Ответить
Сама велика гуманітарна допомога була б у тому випадку, коли б перестали допомагати **********....
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26.09.2024 11:11 Ответить
лицемірні мразі
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26.09.2024 11:18 Ответить
Данунах...
Допомога від ворогів - ознака підкупу.

Тим більше від сраних жовтопиких комуняк.
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26.09.2024 11:20 Ответить
Китайози самі імпортують продовольство з України. То чим вони можуть допомогти українцям, тапочками-кедами, чи ще якоюсь хнею?
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26.09.2024 11:22 Ответить
За кацапським крейсером лицеміри косоокі!
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26.09.2024 11:30 Ответить
Давай бути чесними, як тут недавно писав один "правдоруб". Без китайських дронів Україна б не протрималася б досі.
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26.09.2024 11:53 Ответить
Ну то хай дронів дадуть. І побільше. *******, наприклад
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26.09.2024 13:50 Ответить
***** нам ваш рис!?
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26.09.2024 11:53 Ответить
ти б косоокий зі своїми тараканами розібрався, а ми без орди напевне проживемо
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26.09.2024 11:56 Ответить
Краще б Китай росії не допомагав зброєю - китайські бронеавтівки вже засвітилися на весь інтернет, а свою гуманітарку Пекін може засунути собі у одне місце, слава Богу ЄС і США допомагають Україні.
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26.09.2024 12:30 Ответить
Вони взагалі не хочуть відрізняти і визнавати пряму і несправедливу агресію, яка порушує всі договори , закони і правила.. вони просто фактично підтримують агресора… неможна вимагати миру і припинення захисту від того,кого вбивають…
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26.09.2024 12:32 Ответить
"...а якшо не перестанете допомагати росії я тебе зіжру, пойняв", - додав новий міністр закордонних справ Сибіга свому китайському колезі
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26.09.2024 12:37 Ответить
Китайській корабель!
ПІШОВ ти НА ***!!!!!!
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26.09.2024 14:18 Ответить
Китай готовий надати Україні гуманітарну допомогу
"хвуйла по-пекінські"
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26.09.2024 14:23 Ответить
УКРАИНЦАМ В ХАБАРОВСКЕ !?)
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26.09.2024 18:08 Ответить
 
 