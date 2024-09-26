Китай готов предоставить Украине гуманитарную помощь, - Ван И

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин готов предоставлять Украине гуманитарную помощь в соответствии с ее потребностями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай внимательно следит за гуманитарной ситуацией в Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставлять новую помощь в соответствии с потребностями Украины", - сказал Ван И на встрече в Нью-Йорке с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и украинским коллегой Андреем Сибигой.

По словам министра, позиция Пекина относительно войны в Украине остается последовательной и заключается в содействии прекращению боевых действий и дипломатическому урегулированию конфликта.

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"Китай всегда выступал за мирное разрешение споров и за то, что все "горячие" вопросы должны решаться путем политического диалога. Мы никогда не участвуем в геополитических играх и не стремимся к личной выгоде", - сказал он.

Он также подтвердил готовность Китая поддерживать связь со всеми сторонами, в частности с Украиной, и продолжать делать то, что Пекин считает правильным для скорейшего достижения мира.

Касаясь двусторонних отношений Ван отметил, что Китай и Украину связывает традиционная дружба и давно установленное стратегическое партнерство.

По его мнению, "стороны преодолели негативное влияние "украинского кризиса" на двусторонние отношения и постепенно восстановили практическое сотрудничество", благодаря чему в первом полугодии объем торговли между двумя странами вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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