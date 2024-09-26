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Новини
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Вночі російський безпілотник пролетів на критично низькій висоті недалеко від Рівненської АЕС

Шахед біля РАЕС

У ніч з 25 на 26 вересня зафіксовано черговий проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Вчергове російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. Про кожен такий факт Енергоатом інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, це вже не перший випадок прольоту російських безпілотників неподалік українських атомних електростанцій.

Вночі  22 вересня російський "шахед" імітував атаку на Хмельницьку АЕС. Ворожий безпілотник полетів поруч з промисловим майданчиком.

На початку вересня, фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) двічі за тиждень чули проліт російських ударних безпілотників біля Південноукраїнської АЕС.

Днями Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що росіяни планують атакувати три українські атомні електростанції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми повинні вплинути на Росію, - президент Словаччини Пеллегріні про загрозу ударів РФ по АЕС України

Автор: 

АЕС (1152) Шахед (1045) Рівненська область (1179)


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Топ коментарі
+5
Ну че, дальше все будут думать что если перед ****** на ципочках ходить то Ысккаллации не будет? Скорее наоборот видим что ***** еще больше борзеет. Любой психолог вам скажет что хулигана и дебошира нужно жестоко приструнить и опозорить перед всеми. А любые потакания ему только все усугубят
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26.09.2024 12:10
+4
Критично нихзьа висота для БПЛА це чудова ціль для мобільних груп ППО у складі двох кулеметників та чотирьох автоматників. І чому їх не було довкола АЕС яких в Україні ніяк не сотні? І про заплановані удари по яких попереджає Верховний на ООН?
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26.09.2024 12:17
+3
Тому що Гундос використовує беззахисність енергоструктури для шантажу Заходу і виклянчування грошей "на відбудову". Ця цинічна гундоса потвора тероризує своє населення для того, щоб здирати бабло з Заходу.
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26.09.2024 12:22
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Ну че, дальше все будут думать что если перед ****** на ципочках ходить то Ысккаллации не будет? Скорее наоборот видим что ***** еще больше борзеет. Любой психолог вам скажет что хулигана и дебошира нужно жестоко приструнить и опозорить перед всеми. А любые потакания ему только все усугубят
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26.09.2024 12:10 Відповісти
на розподільчих потужностях "Енергоатома" не велись роботи по спорудженню захисту.
Цікаве попереду.
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26.09.2024 12:15 Відповісти
Тебе лично доложили?...Обожаю всезнаек
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26.09.2024 12:44 Відповісти
Так, мені особисто про це розповіла Ольга Кошарна.
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26.09.2024 12:53 Відповісти
Критично нихзьа висота для БПЛА це чудова ціль для мобільних груп ППО у складі двох кулеметників та чотирьох автоматників. І чому їх не було довкола АЕС яких в Україні ніяк не сотні? І про заплановані удари по яких попереджає Верховний на ООН?
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26.09.2024 12:17 Відповісти
Тому що Гундос використовує беззахисність енергоструктури для шантажу Заходу і виклянчування грошей "на відбудову". Ця цинічна гундоса потвора тероризує своє населення для того, щоб здирати бабло з Заходу.
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26.09.2024 12:22 Відповісти
Об"єктивно ... Ви справді думаєте, що Зе* собі забере 7,5 лярдів військової допомоги ?
Ви ж мабуть знаєте, що США вже призначають спец. контролерів.
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26.09.2024 13:50 Відповісти
Чому не було мобільних груп ППО біля РАЕС? Бо дЄрьмак так наказав, а йому такий наказ прислали з кремля.
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26.09.2024 19:03 Відповісти
Україні було надано більше 130 одиниць зенітних танків Гепард, також 4 системи Скайнекс, які з легкість збивають зі 100% ефективністю дрони, бпла та крилаті ракети.
По декілька одиниць на кожну електростанцію змогли б захистити їх від подібних загроз, однак це суперечить планам кацапського сво по знищенню України, її енергетичної інфраструктури, тому їх там взагалі не було і немає на захисті українських електростанцій.
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26.09.2024 21:14 Відповісти
А моготе там тоді було? Може посварить *уйла.
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26.09.2024 12:31 Відповісти
Гроссі немає коли поїхав з підорами на заес обніматися і пічення їсти і чай з самовару наливати.
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26.09.2024 12:43 Відповісти
Атомні станції України, знаходяться в Європі, а Європа вся в НАТО, захист АЕС це безопасність всього ЄС , а це 500 млн. населення, Нато що неможе захистити своє населення, якщо боїться дайте Україні ЗРК в АРЕНДУ, на рік, спеціалісти в нас вміють обслуговувати всі комплекси ЗРК НАТО , а толку що вони в вас стоять на консервації, техніка повинна працювати а то вона виходе з Ладу!!!!!! Шановні США, Германія, Франція, Голандія!!!!!
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26.09.2024 13:03 Відповісти
Московський недомірок не настільки тупий як його малює наша пропаганда. Відкрито бомбити АЕС воно не буде. Вистачить диверсантів. Навіть серед місцевих, які за великі гроші не те що машини, будь що спалять або підкладуть потужну бомбу і не одну. Тут роботи для СБУ не початий край.
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26.09.2024 13:31 Відповісти
Вже ж пояснили - скоріш за все будуть намагатися руйнувати усю енерг. інфраструктуру навколо АЕС. Буде АЕС стояти як пам"ятник (ЗАЕС вже) - не дай Бох.
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26.09.2024 13:53 Відповісти
Пояснюю, якщо буде стояти Петріот він не буде чекати коли влуче ціль, він буде збивати все поряд, а якщо Нідкрланди снімуть свої Гепарди то і Шахеди всі будуть сбиті, але ця пітушинно сциклива європейська шобла думає пропетляти
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26.09.2024 15:08 Відповісти
Це ідеальний варіант - Петріот на кожну АЕС, плюс 5-7 шт. Гепардів + 5 мобільних груп.
І то, немає 100% гарантії.

Хто що буде збивати це робота групи і центра ППО.

Амери наче дають ще один Петріот. Про те, що Гепарди забирають не чув.
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26.09.2024 17:58 Відповісти
Так наші тепер як полякі)) дивляться як беспілотники літають, і не збивають нічого. Зошибісь. Ото стратегія
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26.09.2024 15:38 Відповісти
Меня тоже э́то поражает, особенно на фоне того, что при атаке дронами, заявляется об уничтожении 80% и 19% улетевших куда-то там в даль. Ну и максимум 1 попадание.

А тут летают, фоткают, имитируют атаку. И всем *****.
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26.09.2024 16:09 Відповісти
Взрывать её не выгодно.
А вот остановить очень даже.
Потому будут бить по инфраструктуре.
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26.09.2024 16:03 Відповісти
О, беспилотники летят. О, взрывают все к херам. Ну то такэ. Все ж по плану?? Все по плану!
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26.09.2024 22:08 Відповісти
Одне питання: - як довго вони ще будуть літать над АЕС? Це що *** за супер-пупер ПВО? Надії на те, що довбойоб не вдарить існувати не повинно, бо довбойоб.
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27.09.2024 05:40 Відповісти
 
 