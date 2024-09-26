Вночі російський безпілотник пролетів на критично низькій висоті недалеко від Рівненської АЕС

У ніч з 25 на 26 вересня зафіксовано черговий проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Вчергове російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. Про кожен такий факт Енергоатом інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, це вже не перший випадок прольоту російських безпілотників неподалік українських атомних електростанцій.

Вночі 22 вересня російський "шахед" імітував атаку на Хмельницьку АЕС. Ворожий безпілотник полетів поруч з промисловим майданчиком.

На початку вересня, фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) двічі за тиждень чули проліт російських ударних безпілотників біля Південноукраїнської АЕС.

Днями Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що росіяни планують атакувати три українські атомні електростанції.

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