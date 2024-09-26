Ночью российский беспилотник пролетел на критически низкой высоте недалеко от Ривненской АЭС
В ночь с 25 на 26 сентября зафиксирован очередной пролет ударного беспилотного аппарата на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ривненской АЭС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".
"В очередной раз российские войска несут угрозу ядерной безопасности украинских АЭС. О каждом таком факте Энергоатом информирует соответствующие учреждения, ведь никто не имеет права нарушать принципы ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, это уже не первый случай пролета российских беспилотников неподалеку украинских атомных электростанций.
Ночью 22 сентября российский "шахед" имитировал атаку на Хмельницкую АЭС. Вражеский беспилотник полетел рядом с промышленной площадкой.
В начале сентября, специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) дважды за неделю слышали пролет российских ударных беспилотников возле Южно-Украинской АЭС.
На днях Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что россияне планируют атаковать три украинские атомные электростанции.
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Цікаве попереду.
Ви ж мабуть знаєте, що США вже призначають спец. контролерів.
По декілька одиниць на кожну електростанцію змогли б захистити їх від подібних загроз, однак це суперечить планам кацапського сво по знищенню України, її енергетичної інфраструктури, тому їх там взагалі не було і немає на захисті українських електростанцій.
І то, немає 100% гарантії.
Хто що буде збивати це робота групи і центра ППО.
Амери наче дають ще один Петріот. Про те, що Гепарди забирають не чув.
А тут летают, фоткают, имитируют атаку. И всем *****.
А вот остановить очень даже.
Потому будут бить по инфраструктуре.