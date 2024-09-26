Ночью российский беспилотник пролетел на критически низкой высоте недалеко от Ривненской АЭС

В ночь с 25 на 26 сентября зафиксирован очередной пролет ударного беспилотного аппарата на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ривненской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"В очередной раз российские войска несут угрозу ядерной безопасности украинских АЭС. О каждом таком факте Энергоатом информирует соответствующие учреждения, ведь никто не имеет права нарушать принципы ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, это уже не первый случай пролета российских беспилотников неподалеку украинских атомных электростанций.

Ночью 22 сентября российский "шахед" имитировал атаку на Хмельницкую АЭС. Вражеский беспилотник полетел рядом с промышленной площадкой.

В начале сентября, специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) дважды за неделю слышали пролет российских ударных беспилотников возле Южно-Украинской АЭС.

На днях Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что россияне планируют атаковать три украинские атомные электростанции.

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