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Ночью российский беспилотник пролетел на критически низкой высоте недалеко от Ривненской АЭС

Шахед біля РАЕС

В ночь с 25 на 26 сентября зафиксирован очередной пролет ударного беспилотного аппарата на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ривненской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"В очередной раз российские войска несут угрозу ядерной безопасности украинских АЭС. О каждом таком факте Энергоатом информирует соответствующие учреждения, ведь никто не имеет права нарушать принципы ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, это уже не первый случай пролета российских беспилотников неподалеку украинских атомных электростанций.

Ночью 22 сентября российский "шахед" имитировал атаку на Хмельницкую АЭС. Вражеский беспилотник полетел рядом с промышленной площадкой.

В начале сентября, специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) дважды за неделю слышали пролет российских ударных беспилотников возле Южно-Украинской АЭС.

На днях Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что россияне планируют атаковать три украинские атомные электростанции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы должны повлиять на Россию, - президент Словакии Пелегрини об угрозе ударов РФ по АЭС Украины

Автор: 

АЭС (544) Шахед (1035) Ровенская область (1237)


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Топ комментарии
+5
Ну че, дальше все будут думать что если перед ****** на ципочках ходить то Ысккаллации не будет? Скорее наоборот видим что ***** еще больше борзеет. Любой психолог вам скажет что хулигана и дебошира нужно жестоко приструнить и опозорить перед всеми. А любые потакания ему только все усугубят
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26.09.2024 12:10
+4
Критично нихзьа висота для БПЛА це чудова ціль для мобільних груп ППО у складі двох кулеметників та чотирьох автоматників. І чому їх не було довкола АЕС яких в Україні ніяк не сотні? І про заплановані удари по яких попереджає Верховний на ООН?
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26.09.2024 12:17
+3
Тому що Гундос використовує беззахисність енергоструктури для шантажу Заходу і виклянчування грошей "на відбудову". Ця цинічна гундоса потвора тероризує своє населення для того, щоб здирати бабло з Заходу.
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26.09.2024 12:22
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Ну че, дальше все будут думать что если перед ****** на ципочках ходить то Ысккаллации не будет? Скорее наоборот видим что ***** еще больше борзеет. Любой психолог вам скажет что хулигана и дебошира нужно жестоко приструнить и опозорить перед всеми. А любые потакания ему только все усугубят
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26.09.2024 12:10 Ответить
на розподільчих потужностях "Енергоатома" не велись роботи по спорудженню захисту.
Цікаве попереду.
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26.09.2024 12:15 Ответить
Тебе лично доложили?...Обожаю всезнаек
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26.09.2024 12:44 Ответить
Так, мені особисто про це розповіла Ольга Кошарна.
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26.09.2024 12:53 Ответить
Критично нихзьа висота для БПЛА це чудова ціль для мобільних груп ППО у складі двох кулеметників та чотирьох автоматників. І чому їх не було довкола АЕС яких в Україні ніяк не сотні? І про заплановані удари по яких попереджає Верховний на ООН?
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26.09.2024 12:17 Ответить
Тому що Гундос використовує беззахисність енергоструктури для шантажу Заходу і виклянчування грошей "на відбудову". Ця цинічна гундоса потвора тероризує своє населення для того, щоб здирати бабло з Заходу.
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26.09.2024 12:22 Ответить
Об"єктивно ... Ви справді думаєте, що Зе* собі забере 7,5 лярдів військової допомоги ?
Ви ж мабуть знаєте, що США вже призначають спец. контролерів.
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26.09.2024 13:50 Ответить
Чому не було мобільних груп ППО біля РАЕС? Бо дЄрьмак так наказав, а йому такий наказ прислали з кремля.
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26.09.2024 19:03 Ответить
Україні було надано більше 130 одиниць зенітних танків Гепард, також 4 системи Скайнекс, які з легкість збивають зі 100% ефективністю дрони, бпла та крилаті ракети.
По декілька одиниць на кожну електростанцію змогли б захистити їх від подібних загроз, однак це суперечить планам кацапського сво по знищенню України, її енергетичної інфраструктури, тому їх там взагалі не було і немає на захисті українських електростанцій.
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26.09.2024 21:14 Ответить
А моготе там тоді було? Може посварить *уйла.
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26.09.2024 12:31 Ответить
Гроссі немає коли поїхав з підорами на заес обніматися і пічення їсти і чай з самовару наливати.
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26.09.2024 12:43 Ответить
Атомні станції України, знаходяться в Європі, а Європа вся в НАТО, захист АЕС це безопасність всього ЄС , а це 500 млн. населення, Нато що неможе захистити своє населення, якщо боїться дайте Україні ЗРК в АРЕНДУ, на рік, спеціалісти в нас вміють обслуговувати всі комплекси ЗРК НАТО , а толку що вони в вас стоять на консервації, техніка повинна працювати а то вона виходе з Ладу!!!!!! Шановні США, Германія, Франція, Голандія!!!!!
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26.09.2024 13:03 Ответить
Московський недомірок не настільки тупий як його малює наша пропаганда. Відкрито бомбити АЕС воно не буде. Вистачить диверсантів. Навіть серед місцевих, які за великі гроші не те що машини, будь що спалять або підкладуть потужну бомбу і не одну. Тут роботи для СБУ не початий край.
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26.09.2024 13:31 Ответить
Вже ж пояснили - скоріш за все будуть намагатися руйнувати усю енерг. інфраструктуру навколо АЕС. Буде АЕС стояти як пам"ятник (ЗАЕС вже) - не дай Бох.
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26.09.2024 13:53 Ответить
Пояснюю, якщо буде стояти Петріот він не буде чекати коли влуче ціль, він буде збивати все поряд, а якщо Нідкрланди снімуть свої Гепарди то і Шахеди всі будуть сбиті, але ця пітушинно сциклива європейська шобла думає пропетляти
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26.09.2024 15:08 Ответить
Це ідеальний варіант - Петріот на кожну АЕС, плюс 5-7 шт. Гепардів + 5 мобільних груп.
І то, немає 100% гарантії.

Хто що буде збивати це робота групи і центра ППО.

Амери наче дають ще один Петріот. Про те, що Гепарди забирають не чув.
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26.09.2024 17:58 Ответить
Так наші тепер як полякі)) дивляться як беспілотники літають, і не збивають нічого. Зошибісь. Ото стратегія
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26.09.2024 15:38 Ответить
Меня тоже э́то поражает, особенно на фоне того, что при атаке дронами, заявляется об уничтожении 80% и 19% улетевших куда-то там в даль. Ну и максимум 1 попадание.

А тут летают, фоткают, имитируют атаку. И всем *****.
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26.09.2024 16:09 Ответить
Взрывать её не выгодно.
А вот остановить очень даже.
Потому будут бить по инфраструктуре.
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26.09.2024 16:03 Ответить
О, беспилотники летят. О, взрывают все к херам. Ну то такэ. Все ж по плану?? Все по плану!
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26.09.2024 22:08 Ответить
Одне питання: - як довго вони ще будуть літать над АЕС? Це що *** за супер-пупер ПВО? Надії на те, що довбойоб не вдарить існувати не повинно, бо довбойоб.
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27.09.2024 05:40 Ответить
 
 