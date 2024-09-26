Обстріли України за добу: 6 цивільних загинули, ще майже 50 постраждали. ФОТО

Російській загарбними минулої доби та вночі 26 вересня обстріляли 13 областей України. Атакували безпілотниками та ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дніпропетровщина

Від вечора 25 вересня під російськими ударами була Нікопольщина, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак

"Агресор атакував райцентр і Марганецьку громаду. Застосовував БпЛА, важку артилерію та РСЗВ "Град". Загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Донецька область

Ворог минулої доби обстріляв 17 населених пунктів Донеччини, 4 людини загинули, ще 19 - дістали поранення. Зафіксовано 2 807 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Вибухи гриміли в містах Вугледар, Гірник, Українськ, Краматорськ, Лиман, Покровськ та Сіверськ.

Крім того, росіяни обстріляли Новоекономічне, Богоявленку, Діброву, Дронівку, Звірове, Никанорівку, Новопавлівку, Олександро-Калинове, Оріхуватку та Торське.

Харківщина

Харківщина продовжує страждати від російських обстрілів. Під обстрілами росіян були, зокрема, Івашки - постраждала одна людина.

У селі Приколотне внаслідок авіаційного удару окупантів горіла трава. Також пошкоджено вікна, дах житлового будинку й покрівлю складської будівлі. У селі Дуванка через артобстріл пошкоджено приватні будинки й господарчі споруди. У Варварівці горів флігель. За межами Богуславки внаслідок ударів росіян горіла хвойна підстилка.

Сумська область

На Сумщині окупанти вбили людину. Загалом зафіксовано 171 удар з різних видів зброї. Пошкоджено 8 приватних будинків, господарчу споруду, автомобіль, розподільчий газопровід. Також сталося загорання сухої рослинності.

Чернігівщина

Минулої доби росіяни вкотре атакували Новгород-Сіверщину, повідомив начальник ОВА В'чеслав Чаус. Пролунало 9 вибухів. Ймовірно, ворог використав міномет 120 мм.

В іншому селі - Семенівської громади - через влучання російських снарядів пошкоджена сільгосптехніка та будинки.

Всього за добу 21 обстріл сіл у прикордонні Чернігівщини.

Запорізька область

Пізно ввечері 25 вересня ввечері окупанти завдали п'ять авіаударів (попередньо - КАБами) по території Запоріжжя та Запорізького району. Внаслідок одного з ударів вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирний будинок. Ще одне влучання сталося поряд із приватним будинком.

"Запоріжжя. Кількість постраждалих зросла до 10 людей, з них двоє госпіталізовані", - повідомила Нацполіція.

Миколаївщина

Вночі в Миколаївській області збили сім безпілотників. В результаті російської атаки постраждала енергетична інфраструктура в Миколаївській області. По області були відключення світла.

Луганська область

Понад 60 безпілотників спрямували російські окупанти на деокуповані села Луганської області протягом минулої доби. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"31 обстріл завдано з мінометів та артилерії в районі Стельмахівки та Куземівки, 20 - поблизу Балки Журавки та Макіївки. В напрямку цих населених пунктів ворог спрямував 61 безпілотник", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що 118 разів загарбники вели вогонь в бік укріплень українських оборонців та навколишніх сіл. Зокрема, по Балці Журавці росіяни двічі вдарили з реактивної системи залпового вогню.

Херсонщина

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 24 населені пункти.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та медичні установи, сільгосппідприємства та магазини; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 9 багатоповерхівок та 20 приватних будинків. Також окупанти пошкодили стільникову вежу, газогін, складське приміщення, гаражі, сільгосптехніку, службовий та приватні автомобілі.

Київ та область

Вночі 26 вересня росіяни намагалися вкотре завдати удару бойовими дронами по Києву. Падіння уламків зафіксовані у Печерському районі столиці, де пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та автомобілі, які були припарковані поруч.

Дві людини, зокрема дитина, постраждали.

У Київській області внаслідок російської атаки влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури немає.

В одному з населених пунктів унаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджені вікна в одній із квартир багатоповерхового будинку. Постраждала 66-річна жінка.

Івано-Франківщина

Уночі під час повітряної тривоги Прикарпаття зазнало ворожої атаки. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина Івано-Франківська залишилася знеструмленою.

Внаслідок атаки на об'єкті виникла пожежа.

Хмельницька область

Вночі росіяни атакували Хмельниччину безпілотниками. Сили ППО знищили 5 "шахедів", повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін.

Внаслідок атаки РФ було пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння області. Також відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає.

Одещина

Сьогодні вночі російські окупанти атакували Одещину чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено, більшість ворожих цілей була знищена. Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка.

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