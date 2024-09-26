Обстрелы Украины за сутки: 6 гражданских погибли, еще почти 50 пострадали. ФОТО

Российские захватчики за минувшие сутки и ночью 26 сентября обстреляли 13 областей Украины. Атаковали беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Днепропетровщина

С вечера 25 сентября под российскими ударами была Никопольщина, сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"Агрессор атаковал райцентр и Марганецкую громаду. Применял БПЛА, тяжелую артиллерию и РСЗО "Град". Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Донетчина

Враг за прошедшие сутки обстрелял 17 населенных пунктов Донетчины, 4 человека погибли, еще 19 - получили ранения. Зафиксировано 2 807 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Взрывы гремели в городах Угледар, Горняк, Украинск, Краматорск, Лиман, Покровск и Северск.

Кроме того, россияне обстреляли Новоэкономичное, Богоявленку, Диброву, Дроновку, Зверево, Никаноровку, Новопавловку, Александро-Калиново, Ореховатку и Торское.

Харьковщина

Харьковщина продолжает страдать от российских обстрелов. Под обстрелами россиян были, в частности, Ивашки - пострадал один человек.

В селе Приколотное в результате авиационного удара оккупантов горела трава. Также повреждены окна, крыша жилого дома и кровля складского здания. В селе Дуванка из-за артобстрела повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В Варваровке горел флигель. За пределами Богуславки в результате ударов россиян горела хвойная подстилка.

Сумщина

На Сумщине оккупанты убили человека. Всего зафиксирован 171 удар из различных видов оружия. Повреждены 8 частных домов, хозяйственная постройка, автомобиль, распределительный газопровод. Также произошло возгорание сухой растительности.

Черниговщина

За минувшие сутки россияне в который раз атаковали Новгород-Сиверщину, сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус. Прозвучало 9 взрывов. Вероятно, враг использовал миномет 120 мм.

В другом селе - Семеновской громады - из-за попадания российских снарядов повреждена сельхозтехника и дома.

Всего за сутки 21 обстрел сел в приграничье Черниговщины.

Запорожская область

Поздно вечером 25 сентября вечером оккупанты нанесли пять авиаударов (предварительно - КАБами) по территории Запорожья и Запорожского района. В результате одного из ударов взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом. Еще одно попадание произошло рядом с частным домом.

"Запорожье. Количество пострадавших возросло до 10 человек, из них двое госпитализированы", - сообщила Нацполиция.

Николаевщина

Ночью в Николаевской области сбили семь беспилотников. В результате российской атаки пострадала энергетическая инфраструктура в Николаевской области. По области были отключения света.

Луганщина

Более 60 беспилотников направили российские оккупанты на деоккупированные села Луганской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

"31 обстрел нанесен из минометов и артиллерии в районе Стельмаховки и Куземовки, 20 - вблизи Балки Журавки и Макеевки. В направлении этих населенных пунктов враг направил 61 беспилотник", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 118 раз захватчики вели огонь в сторону укреплений украинских защитников и окружающих сел. В частности, по Балке Журавке россияне дважды ударили из реактивной системы залпового огня.

Херсонщина

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались 24 населенных пункта.

Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, админздание, учреждение культуры и медицинские учреждения, сельхозпредприятия и магазины; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 9 многоэтажек и 20 частных домов. Также оккупанты повредили сотовую башню, газопровод, складское помещение, гаражи, сельхозтехнику, служебный и частные автомобили.

Киев и область

Ночью 26 сентября россияне пытались в очередной раз нанести удар боевыми дронами по Киеву. Падение обломков зафиксированы в Печерском районе столицы, где повреждения получили многоквартирные дома и автомобили, которые были припаркованы рядом.

Два человека, в том числе ребенок, пострадали.

В Киевской области в результате российской атаки попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.

В одном из населенных пунктов в результате падения обломков беспилотника повреждены окна в одной из квартир многоэтажного дома. Пострадала 66-летняя женщина.

Ивано-Франковщина

Ночью во время воздушной тревоги Прикарпатье подверглось вражеской атаке. Поврежден объект критической инфраструктуры. Часть Ивано-Франковска осталась обесточенной.

В результате атаки на объекте возник пожар.

Хмельнитчина

Ночью россияне атаковали Хмельницкую область беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 5 "шахедов", сообщил начальник ОВА Сергей Тюрин.

В результате атаки РФ было повреждено хозяйственное здание на территории частного домовладения области. Также произошли ракетные атаки по объектам инфраструктуры области. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

Одесщина

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря.

Силы противовоздушной обороны работали чрезвычайно напряженно, большинство вражеских целей было уничтожено. В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина.

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