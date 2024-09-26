Зеленський - єдиний іноземний лідер, з яким зустрінеться Гарріс, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із віцепрезиденткою й кандидаткою у президенти від демократів Камалою Гарріс. Зустріч відбудеться одразу після перемовин у Білому домі із президентом США Джо Байденом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Перед зустріччю офіс віцепрезидентки підкреслив, що Гарріс є "рішучою і непохитною прихильницею України в її захисті від жорстокої агресії Росії, і вона підтвердить цю підтримку сьогодні на своїй зустрічі та обговорить широкий спектр питань, зокрема: розвиток подій на полі бою та зусилля щодо забезпечення справедливого і тривалого миру на основі Статуту ООН і волі народу України".
Також представництво віцепрезидентки повідомило, що Гарріс і Зеленський проведуть особисту розмову всьоме. Раніше вони зустрічались у червні на мирній конференції у Швейцарії, на Мюнхенській безпековій конференції у 2022 і у 2024 роках, а також під час візитів президента України до Вашингтона у грудні 2022, вересні 2023 і грудні 2023.
Як пише Washington Post, перемовини із Зеленським - єдина окрема зустріч із іноземним лідером у розкладі Гарріс цього тижня. Нагадаємо, цього тижня до Нью-Йорка для виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН прибули десятки світових лідерів, президентів, прем'єрів та міністрів закордонних справ.
CNN пише, що у своїх ремарках під час перемовин із Зеленським Гарріс, хоч і не згадуватиме експрезидента Дональда Трампа, кандидата у президенти від Республіканської партії, вона чітко прокомунікує їхню різницю у поглядах на російське вторгнення до України. Гарріс раніше наполягала на тому, що якщо вона стане президенткою – на відміну від того, що було б за перемоги Трампа – Україна зможе розраховувати на непохитну підтримку США.
Нагадаємо, що напередодні представник передвиборчої кампанії Трампа заявив, що кандидат у президенти США не планує зустрічатися цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває наразі у Сполучених Штатах.
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Після того, можливо, і Шольц дасть Taurusи...
УкраїнуЗєлю втоптали в лайно
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Як? Без єрмака ???
Знову заспіває
"Золотые купола все разбомблены
Украины нет - ветер северный
Когда я быковал"...
і там щось далі по тексту?