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Зеленський - єдиний іноземний лідер, з яким зустрінеться Гарріс, - ЗМІ

Зустріч віцепрезидентки США Камали Гарріс та президента України Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із віцепрезиденткою й кандидаткою у президенти від демократів Камалою Гарріс. Зустріч відбудеться одразу після перемовин у Білому домі із президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Перед зустріччю офіс віцепрезидентки підкреслив, що Гарріс є "рішучою і непохитною прихильницею України в її захисті від жорстокої агресії Росії, і вона підтвердить цю підтримку сьогодні на своїй зустрічі та обговорить широкий спектр питань, зокрема: розвиток подій на полі бою та зусилля щодо забезпечення справедливого і тривалого миру на основі Статуту ООН і волі народу України".

Також представництво віцепрезидентки повідомило, що Гарріс і Зеленський проведуть особисту розмову всьоме. Раніше вони зустрічались у червні на мирній конференції у Швейцарії, на Мюнхенській безпековій конференції у 2022 і у 2024 роках, а також під час візитів президента України до Вашингтона у грудні 2022, вересні 2023 і грудні 2023.

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Як пише Washington Post, перемовини із Зеленським - єдина окрема зустріч із іноземним лідером у розкладі Гарріс цього тижня. Нагадаємо, цього тижня до Нью-Йорка для виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН прибули десятки світових лідерів, президентів, прем'єрів та міністрів закордонних справ.

CNN пише, що у своїх ремарках під час перемовин із Зеленським Гарріс, хоч і не згадуватиме експрезидента Дональда Трампа, кандидата у президенти від Республіканської партії, вона чітко прокомунікує їхню різницю у поглядах на російське вторгнення до України. Гарріс раніше наполягала на тому, що якщо вона стане президенткою – на відміну від того, що було б за перемоги Трампа – Україна зможе розраховувати на непохитну підтримку США.

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Нагадаємо, що напередодні представник передвиборчої кампанії Трампа заявив, що кандидат у президенти США не планує зустрічатися цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває наразі у Сполучених Штатах.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) США (23032) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+7
Блін, походу Дональда може серце зловити, не витримає старий Дональд такої смачної пізд...........ліни!
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26.09.2024 21:33
+5
Трамп надув губки
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26.09.2024 21:32
+5
А кого б ти хотів? Ведмедчука, Яника чи Пуйла?
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26.09.2024 21:34
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Вона в курсі, що ЗЄ - це до біди?
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26.09.2024 21:29 Відповісти
Якщо ЕрЗе привезе дозвіл бити американською зброєю вглиб боліт (бо британських ракет малувато буде...) - це рандеву повністю себе виправдає.
Після того, можливо, і Шольц дасть Taurusи...
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26.09.2024 21:45 Відповісти
Згоден. Але Гарріс все одно жалко.
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26.09.2024 21:55 Відповісти
там шторм починається, цунамі піде з Тихого океану...
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26.09.2024 23:19 Відповісти
Трамп надув губки
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26.09.2024 21:32 Відповісти
А ще він єдиний лідер-клован котрий сам себе оточив ворогами держави волею 73% баранів які зробили його президентом.
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26.09.2024 21:32 Відповісти
А кого б ти хотів? Ведмедчука, Яника чи Пуйла?
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26.09.2024 21:34 Відповісти
Блін, походу Дональда може серце зловити, не витримає старий Дональд такої смачної пізд...........ліни!
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26.09.2024 21:33 Відповісти
не знаю як у рудого Донні а у багатьох місцевих дописувачів напад таки станеться...це ж ніяк не вписується в концепцію що Україну Зєлю втоптали в лайно
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26.09.2024 23:04 Відповісти
Потужно
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26.09.2024 21:34 Відповісти
Зеленський - єдиний іноземний лідер, з яким зустрінеться Гарріс
============
Як? Без єрмака ???
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26.09.2024 21:35 Відповісти
Просто на фоні зельца вона може показатися розумною , з іншими таке не пройде.
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26.09.2024 21:35 Відповісти
та достатньо, щоб вона виглядала на фоні рижого фігляра Донні
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26.09.2024 21:40 Відповісти
Через місяць буде зрозуміло, отупіли американці зовсім чи ні, хватило Обами чи ні.
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26.09.2024 21:47 Відповісти
А що скаже трампакс???
Знову заспіває
"Золотые купола все разбомблены
Украины нет - ветер северный
Когда я быковал"...
і там щось далі по тексту?
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26.09.2024 21:39 Відповісти
Два клоуна не захотілись зустрітись один з одним!
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26.09.2024 21:39 Відповісти
Гарріс робить вигляд, що не в тємі цєї теми... БО, як написав один Чесний Журналіст : А як щодо згортання всіх базових свобод і прав: на захист життя, на вільне пересування, на вільний вибір місця проживання, на отримання інформації, на свободу слова й поглядів, на працю, на безпечні умови праці, на освіту, на відпочинок, на демобілізацію, на страйк, на вибори, на контроль влади, на справедливий суд, на презумпцію невинуватості, на невтручання в особисте життя й телефонні розмови, на повагу замість примусу, на, на, на…...
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26.09.2024 21:39 Відповісти
Зеленский - единственный иностранный *****, с которым встретится Харрис,
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26.09.2024 21:41 Відповісти
Гадаю, свиножопого завхоза не потягне?
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26.09.2024 21:44 Відповісти
бо це не рівень лідерів держав зустрічатись з кандидатом в президенти, коли присутній президент. Але для убогих зебілів це потужне визнання величного Лідора😂
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26.09.2024 22:00 Відповісти
Всі інші світові лідери чомусь зустрічаються з діючим президентом США, Джо Байденом.
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26.09.2024 22:40 Відповісти
добре підмахнули .... єдиний,неповторний,а штанці які зачьот
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27.09.2024 08:06 Відповісти
 
 