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Зеленский – единственный иностранный лидер, с которым встретится Харрис, - СМИ

Зустріч віцепрезидентки США Камали Гарріс та президента України Володимира Зеленського

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с вице-президентом и кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис. Встреча состоится сразу после переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Перед встречей офис вице-президента подчеркнул, что Харрис является "решительной и непоколебимой сторонницей Украины в ее защите от жестокой агрессии России, и она подтвердит эту поддержку сегодня на своей встрече и обсудит широкий спектр вопросов, в частности: развитие событий на поле боя и усилия по обеспечению справедливого и прочного мира на основе Устава ООН и воли народа Украины".

Также представительство вице-президента сообщило, что Харрис и Зеленский проведут личный разговор в седьмой раз. Ранее они встречались в июне на мирной конференции в Швейцарии, на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 и в 2024 годах, а также во время визитов президента Украины в Вашингтон в декабре 2022, сентябре 2023 и декабре 2023.

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Как пишет Washington Post, переговоры с Зеленским - единственная отдельная встреча с иностранным лидером в расписании Харрис на этой неделе. Напомним, на этой неделе в Нью-Йорк для выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН прибыли десятки мировых лидеров, президентов, премьеров и министров иностранных дел.

CNN пишет, что в своих ремарках во время переговоров с Зеленским Харрис, хотя и не будет упоминать экс-президента Дональда Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии, она четко прокоммуницирует их разницу во взглядах на российское вторжение в Украину. Харрис ранее настаивала на том, что если она станет президентом - в отличие от того, что было бы при победе Трампа - Украина сможет рассчитывать на непоколебимую поддержку США.

Читайте также: Зеленский делает грязные маленькие выпады в мою сторону, - Трамп

Напомним, что накануне представитель предвыборной кампании Трампа заявил, что кандидат в президенты США не планирует встречаться на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится сейчас в Соединенных Штатах.

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) США (26844) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+7
Блін, походу Дональда може серце зловити, не витримає старий Дональд такої смачної пізд...........ліни!
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26.09.2024 21:33
+5
Трамп надув губки
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26.09.2024 21:32
+5
А кого б ти хотів? Ведмедчука, Яника чи Пуйла?
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26.09.2024 21:34
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Правила форума Совет форумчан
Вона в курсі, що ЗЄ - це до біди?
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26.09.2024 21:29 Ответить
Якщо ЕрЗе привезе дозвіл бити американською зброєю вглиб боліт (бо британських ракет малувато буде...) - це рандеву повністю себе виправдає.
Після того, можливо, і Шольц дасть Taurusи...
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26.09.2024 21:45 Ответить
Згоден. Але Гарріс все одно жалко.
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26.09.2024 21:55 Ответить
там шторм починається, цунамі піде з Тихого океану...
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26.09.2024 23:19 Ответить
Трамп надув губки
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26.09.2024 21:32 Ответить
А ще він єдиний лідер-клован котрий сам себе оточив ворогами держави волею 73% баранів які зробили його президентом.
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26.09.2024 21:32 Ответить
А кого б ти хотів? Ведмедчука, Яника чи Пуйла?
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26.09.2024 21:34 Ответить
Блін, походу Дональда може серце зловити, не витримає старий Дональд такої смачної пізд...........ліни!
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26.09.2024 21:33 Ответить
не знаю як у рудого Донні а у багатьох місцевих дописувачів напад таки станеться...це ж ніяк не вписується в концепцію що Україну Зєлю втоптали в лайно
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26.09.2024 23:04 Ответить
Потужно
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26.09.2024 21:34 Ответить
Зеленський - єдиний іноземний лідер, з яким зустрінеться Гарріс
============
Як? Без єрмака ???
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26.09.2024 21:35 Ответить
Просто на фоні зельца вона може показатися розумною , з іншими таке не пройде.
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26.09.2024 21:35 Ответить
та достатньо, щоб вона виглядала на фоні рижого фігляра Донні
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26.09.2024 21:40 Ответить
Через місяць буде зрозуміло, отупіли американці зовсім чи ні, хватило Обами чи ні.
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26.09.2024 21:47 Ответить
А що скаже трампакс???
Знову заспіває
"Золотые купола все разбомблены
Украины нет - ветер северный
Когда я быковал"...
і там щось далі по тексту?
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26.09.2024 21:39 Ответить
Два клоуна не захотілись зустрітись один з одним!
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26.09.2024 21:39 Ответить
Гарріс робить вигляд, що не в тємі цєї теми... БО, як написав один Чесний Журналіст : А як щодо згортання всіх базових свобод і прав: на захист життя, на вільне пересування, на вільний вибір місця проживання, на отримання інформації, на свободу слова й поглядів, на працю, на безпечні умови праці, на освіту, на відпочинок, на демобілізацію, на страйк, на вибори, на контроль влади, на справедливий суд, на презумпцію невинуватості, на невтручання в особисте життя й телефонні розмови, на повагу замість примусу, на, на, на…...
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26.09.2024 21:39 Ответить
Зеленский - единственный иностранный *****, с которым встретится Харрис,
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26.09.2024 21:41 Ответить
Гадаю, свиножопого завхоза не потягне?
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26.09.2024 21:44 Ответить
бо це не рівень лідерів держав зустрічатись з кандидатом в президенти, коли присутній президент. Але для убогих зебілів це потужне визнання величного Лідора😂
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26.09.2024 22:00 Ответить
Всі інші світові лідери чомусь зустрічаються з діючим президентом США, Джо Байденом.
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26.09.2024 22:40 Ответить
добре підмахнули .... єдиний,неповторний,а штанці які зачьот
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27.09.2024 08:06 Ответить
 
 