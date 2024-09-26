Зеленский – единственный иностранный лидер, с которым встретится Харрис, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с вице-президентом и кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис. Встреча состоится сразу после переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Перед встречей офис вице-президента подчеркнул, что Харрис является "решительной и непоколебимой сторонницей Украины в ее защите от жестокой агрессии России, и она подтвердит эту поддержку сегодня на своей встрече и обсудит широкий спектр вопросов, в частности: развитие событий на поле боя и усилия по обеспечению справедливого и прочного мира на основе Устава ООН и воли народа Украины".

Также представительство вице-президента сообщило, что Харрис и Зеленский проведут личный разговор в седьмой раз. Ранее они встречались в июне на мирной конференции в Швейцарии, на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 и в 2024 годах, а также во время визитов президента Украины в Вашингтон в декабре 2022, сентябре 2023 и декабре 2023.

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Как пишет Washington Post, переговоры с Зеленским - единственная отдельная встреча с иностранным лидером в расписании Харрис на этой неделе. Напомним, на этой неделе в Нью-Йорк для выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН прибыли десятки мировых лидеров, президентов, премьеров и министров иностранных дел.

CNN пишет, что в своих ремарках во время переговоров с Зеленским Харрис, хотя и не будет упоминать экс-президента Дональда Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии, она четко прокоммуницирует их разницу во взглядах на российское вторжение в Украину. Харрис ранее настаивала на том, что если она станет президентом - в отличие от того, что было бы при победе Трампа - Украина сможет рассчитывать на непоколебимую поддержку США.

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Напомним, что накануне представитель предвыборной кампании Трампа заявил, что кандидат в президенты США не планирует встречаться на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится сейчас в Соединенных Штатах.