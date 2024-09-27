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Новини Допомога Україні
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У найближчі місяці США виділять $5,55 млрд на зброю для України, - Блінкен

США нададуть зброї та обладнання на понад 5 млрд доларів

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати в найближчі тижні і місяці спрямують $5,55 млрд на зброю та обладнання для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Міністерство оборони США повідомило Конгрес про намір спрямувати близько 5,55 мільярда доларів на оборонні товари та послуги зі складів Міністерства оборони для надання військової допомоги Україні в рамках президентських повноважень щодо скорочення оборонного потенціалу", - сказав він.

Це кошти, оголошені раніше в рамках закону про додаткові асигнування на потреби безпеки України, їхній термін закінчується 30 вересня.

"Ми робимо цей крок, щоб гарантувати, що термін дії цих повноважень не закінчиться, і Сполучені Штати зможуть повністю використати фінансування, виділене Конгресом", - зазначив Блінкен.

Держсекретар пояснив, що таким чином США зможуть продовжувати надавати Україні значні обсяги оборонних товарів та послуг із запасів Міністерства оборони в рамках запланованих скорочень протягом наступних тижнів та місяців.

Читайте: У Байдена вважають план Зеленського недостатньо деталізованим: немає чіткої стратегії перемоги над Росією, - Wall Street Journal

Допомога Україні від США

Нагадаємо, раніше адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на суму $375 мільйонів.

26 вересня 2024 року Сполучені Штати оголосили про надання нової військової допомоги для України на суму 7,9 мільярда доларів та запровадження санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, новий пакет допомоги США для України містить авіабомби JSOW для F-16 з дальністю до 110 км.

Також 26 вересня резидент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $2.4 млрд.

Читайте також: Зеленський представив Байдену План перемоги. Наступний крок - команди проведуть консультації

Автор: 

допомога (8371) США (23032) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Опитування Bloomberg/Morning Consult:
Пенсільванія
Харріс 51% Трамп 46%
Невада
Харріс 52% Трамп 45%
Вісконсін
Харріс 51% Трамп 48%
Мічіган
Харріс 50% Трамп 47%
Арізона
Харріс 50% Трамп 47%
Північна Кароліна
Харріс 50% Трамп 48%
Джорджія
Харріс 49% Трамп 49%.
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27.09.2024 09:34
+2
Дай Боже,що б американське обіцяне,не було, як українська народна пісня-"Ти ж мене підманула,Ти ж мене підвела..."
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27.09.2024 09:23
+2
головна тут Пенсільванія, бо там дуже багато виборщиків, які і визначають долю результатів виборів. тобто можна програти вибори в кількох перехідних штатах, а натомість виграти Пенсильванію, то за рахунок великої кількості виборщиків у Пенсільванії, можна здобути перемогу на загальних виборах. от чого Рудий закипів, коли Вова поїхав саме у Пенсильванію на той оборонний завод, бо він відчуває, що він втрачає Пенсильванію, а значить і на виборах пролітає.
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27.09.2024 09:43
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27.09.2024 09:22 Відповісти
Дай Боже,що б американське обіцяне,не було, як українська народна пісня-"Ти ж мене підманула,Ти ж мене підвела..."
показати весь коментар
27.09.2024 09:23 Відповісти
Опитування Bloomberg/Morning Consult:
Пенсільванія
Харріс 51% Трамп 46%
Невада
Харріс 52% Трамп 45%
Вісконсін
Харріс 51% Трамп 48%
Мічіган
Харріс 50% Трамп 47%
Арізона
Харріс 50% Трамп 47%
Північна Кароліна
Харріс 50% Трамп 48%
Джорджія
Харріс 49% Трамп 49%.
показати весь коментар
27.09.2024 09:34 Відповісти
головна тут Пенсільванія, бо там дуже багато виборщиків, які і визначають долю результатів виборів. тобто можна програти вибори в кількох перехідних штатах, а натомість виграти Пенсильванію, то за рахунок великої кількості виборщиків у Пенсільванії, можна здобути перемогу на загальних виборах. от чого Рудий закипів, коли Вова поїхав саме у Пенсильванію на той оборонний завод, бо він відчуває, що він втрачає Пенсильванію, а значить і на виборах пролітає.
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27.09.2024 09:43 Відповісти
Грузини знову підводять...
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27.09.2024 12:09 Відповісти
Може давайте «Першинги» та «Томагавки»?
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27.09.2024 09:41 Відповісти
А запускать с чего Томагавки будем?
Першинги сняты с вооружения 35 лет назад.
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27.09.2024 09:56 Відповісти
О боже, це був просто жарт!
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27.09.2024 10:45 Відповісти
Эти средства нужно "потратить" до 20 января 2025 года... Так, что пакеты помощи должны стать по полтора миллиарда...
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27.09.2024 09:58 Відповісти
Сначала говорили 8, потом 7,5 потом 6 теперь уже 5,55...
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27.09.2024 10:39 Відповісти
Мені взагалі цікаво, хтось встигає записувати ці виділенні суми, бо я вже збився за ці декілька днів рахувати.....
Бо якщо там прописана така вартість набоїв, як сказав Мадяр....то ця війна буде довго, а виділенні мільярди, смішні суми...
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27.09.2024 10:57 Відповісти
Трамп? Он же старый маразматик, ему давно пора в пенсионный хоспис
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27.09.2024 11:53 Відповісти
сподіваймося, наступним, після Гарріс, Президентом США стане Блінкін..
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27.09.2024 12:05 Відповісти
 
 