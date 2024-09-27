У найближчі місяці США виділять $5,55 млрд на зброю для України, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати в найближчі тижні і місяці спрямують $5,55 млрд на зброю та обладнання для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Міністерство оборони США повідомило Конгрес про намір спрямувати близько 5,55 мільярда доларів на оборонні товари та послуги зі складів Міністерства оборони для надання військової допомоги Україні в рамках президентських повноважень щодо скорочення оборонного потенціалу", - сказав він.

Це кошти, оголошені раніше в рамках закону про додаткові асигнування на потреби безпеки України, їхній термін закінчується 30 вересня.

"Ми робимо цей крок, щоб гарантувати, що термін дії цих повноважень не закінчиться, і Сполучені Штати зможуть повністю використати фінансування, виділене Конгресом", - зазначив Блінкен.

Держсекретар пояснив, що таким чином США зможуть продовжувати надавати Україні значні обсяги оборонних товарів та послуг із запасів Міністерства оборони в рамках запланованих скорочень протягом наступних тижнів та місяців.

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Допомога Україні від США

Нагадаємо, раніше адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на суму $375 мільйонів.

26 вересня 2024 року Сполучені Штати оголосили про надання нової військової допомоги для України на суму 7,9 мільярда доларів та запровадження санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, новий пакет допомоги США для України містить авіабомби JSOW для F-16 з дальністю до 110 км.

Також 26 вересня резидент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $2.4 млрд.

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