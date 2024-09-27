В ближайшие месяцы США выделят $5,55 млрд на оружие для Украины, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты в ближайшие недели и месяцы направят $5,55 млрд на оружие и оборудование для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Министерство обороны США уведомило Конгресс о намерении направить около 5,55 миллиарда долларов на оборонные товары и услуги со складов Министерства обороны для оказания военной помощи Украине в рамках президентских полномочий по сокращению оборонного потенциала", - сказал он.
Это средства, объявленные ранее в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности Украины, их срок заканчивается 30 сентября.
"Мы делаем этот шаг, чтобы гарантировать, что срок действия этих полномочий не закончится, и Соединенные Штаты смогут полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом", - отметил Блинкен.
Госсекретарь пояснил, что таким образом США смогут продолжать предоставлять Украине значительные объемы оборонных товаров и услуг из запасов Министерства обороны в рамках запланированных сокращений в течение следующих недель и месяцев.
Помощь Украине от США
Напомним, ранее администрация Байдена объявила о дополнительной помощи по безопасности Украине на сумму $375 миллионов.
26 сентября 2024 года Соединенные Штаты объявили о предоставлении новой военной помощи для Украины на сумму 7,9 миллиарда долларов и введении санкций против России.
По данным СМИ, новый пакет помощи США для Украины содержит авиабомбы JSOW для F-16 с дальностью до 110 км.
Также 26 сентября резидент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2.4 млрд.
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Першинги сняты с вооружения 35 лет назад.
Бо якщо там прописана така вартість набоїв, як сказав Мадяр....то ця війна буде довго, а виділенні мільярди, смішні суми...