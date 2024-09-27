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Новости Помощь Украине
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В ближайшие месяцы США выделят $5,55 млрд на оружие для Украины, - Блинкен

США нададуть зброї та обладнання на понад 5 млрд доларів

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты в ближайшие недели и месяцы направят $5,55 млрд на оружие и оборудование для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Министерство обороны США уведомило Конгресс о намерении направить около 5,55 миллиарда долларов на оборонные товары и услуги со складов Министерства обороны для оказания военной помощи Украине в рамках президентских полномочий по сокращению оборонного потенциала", - сказал он.

Это средства, объявленные ранее в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности Украины, их срок заканчивается 30 сентября.

"Мы делаем этот шаг, чтобы гарантировать, что срок действия этих полномочий не закончится, и Соединенные Штаты смогут полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом", - отметил Блинкен.

Госсекретарь пояснил, что таким образом США смогут продолжать предоставлять Украине значительные объемы оборонных товаров и услуг из запасов Министерства обороны в рамках запланированных сокращений в течение следующих недель и месяцев.

Также читайте: Блинкен объяснил американцам, почему нужно помогать Украине: Если разрешить агрессорам действовать, то откроется ящик Пандоры

Помощь Украине от США

Напомним, ранее администрация Байдена объявила о дополнительной помощи по безопасности Украине на сумму $375 миллионов.

26 сентября 2024 года Соединенные Штаты объявили о предоставлении новой военной помощи для Украины на сумму 7,9 миллиарда долларов и введении санкций против России.

По данным СМИ, новый пакет помощи США для Украины содержит авиабомбы JSOW для F-16 с дальностью до 110 км.

Также 26 сентября резидент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2.4 млрд.

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Автор: 

помощь (7820) США (26835) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
Опитування Bloomberg/Morning Consult:
Пенсільванія
Харріс 51% Трамп 46%
Невада
Харріс 52% Трамп 45%
Вісконсін
Харріс 51% Трамп 48%
Мічіган
Харріс 50% Трамп 47%
Арізона
Харріс 50% Трамп 47%
Північна Кароліна
Харріс 50% Трамп 48%
Джорджія
Харріс 49% Трамп 49%.
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27.09.2024 09:34
+2
Дай Боже,що б американське обіцяне,не було, як українська народна пісня-"Ти ж мене підманула,Ти ж мене підвела..."
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27.09.2024 09:23
+2
головна тут Пенсільванія, бо там дуже багато виборщиків, які і визначають долю результатів виборів. тобто можна програти вибори в кількох перехідних штатах, а натомість виграти Пенсильванію, то за рахунок великої кількості виборщиків у Пенсільванії, можна здобути перемогу на загальних виборах. от чого Рудий закипів, коли Вова поїхав саме у Пенсильванію на той оборонний завод, бо він відчуває, що він втрачає Пенсильванію, а значить і на виборах пролітає.
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27.09.2024 09:43
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27.09.2024 09:22 Ответить
Дай Боже,що б американське обіцяне,не було, як українська народна пісня-"Ти ж мене підманула,Ти ж мене підвела..."
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27.09.2024 09:23 Ответить
Опитування Bloomberg/Morning Consult:
Пенсільванія
Харріс 51% Трамп 46%
Невада
Харріс 52% Трамп 45%
Вісконсін
Харріс 51% Трамп 48%
Мічіган
Харріс 50% Трамп 47%
Арізона
Харріс 50% Трамп 47%
Північна Кароліна
Харріс 50% Трамп 48%
Джорджія
Харріс 49% Трамп 49%.
показать весь комментарий
27.09.2024 09:34 Ответить
головна тут Пенсільванія, бо там дуже багато виборщиків, які і визначають долю результатів виборів. тобто можна програти вибори в кількох перехідних штатах, а натомість виграти Пенсильванію, то за рахунок великої кількості виборщиків у Пенсільванії, можна здобути перемогу на загальних виборах. от чого Рудий закипів, коли Вова поїхав саме у Пенсильванію на той оборонний завод, бо він відчуває, що він втрачає Пенсильванію, а значить і на виборах пролітає.
показать весь комментарий
27.09.2024 09:43 Ответить
Грузини знову підводять...
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27.09.2024 12:09 Ответить
Може давайте «Першинги» та «Томагавки»?
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27.09.2024 09:41 Ответить
А запускать с чего Томагавки будем?
Першинги сняты с вооружения 35 лет назад.
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27.09.2024 09:56 Ответить
О боже, це був просто жарт!
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27.09.2024 10:45 Ответить
Эти средства нужно "потратить" до 20 января 2025 года... Так, что пакеты помощи должны стать по полтора миллиарда...
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27.09.2024 09:58 Ответить
Сначала говорили 8, потом 7,5 потом 6 теперь уже 5,55...
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27.09.2024 10:39 Ответить
Мені взагалі цікаво, хтось встигає записувати ці виділенні суми, бо я вже збився за ці декілька днів рахувати.....
Бо якщо там прописана така вартість набоїв, як сказав Мадяр....то ця війна буде довго, а виділенні мільярди, смішні суми...
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27.09.2024 10:57 Ответить
Трамп? Он же старый маразматик, ему давно пора в пенсионный хоспис
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27.09.2024 11:53 Ответить
сподіваймося, наступним, після Гарріс, Президентом США стане Блінкін..
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27.09.2024 12:05 Ответить
 
 