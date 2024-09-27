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Зеленський розглядає можливість провести президентські вибори у 2025 році, - The Economist

Зеленський хоче провести вибори у 2025 році

Президент Володимир Зеленський на тлі зниження його рейтингів розглядає можливість проведення президентських виборів в Україні у 2025 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Economist.

"Попри те, що торік усі великі політичні партії домовилися відкласти вибори до закінчення війни, пан Зеленський, як кажуть, розглядає можливість призначення президентських виборів наступного року, щоб зміцнити свою владу", - йдеться в матеріалі.

Видання із посиланням на дані американського Національного демократичного інституту заявило, що довіра українців до Зеленського знизилась з 80% у травні 2023 року до 45% у 2024 році.

Також читайте: Рейтинги Трампа та Гарріс майже зрівнялись на останньому етапі президентських перегонів, - опитування

Президентські вибори в Україні

Нагадаємо, що у липні в інтерв'ю BBC президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості проведення президентських виборів під час війни. За його словами, якщо війна буде затягуватися, тоді доведеться шукати інструменти для проведення президентських виборів, попри заборону на це під час воєнного стану.

72% українців вважають, що вибори потрібно провести після війни, свідчать опитування КМІС.

Спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що в умовах воєнного стану немає можливості провести вибори за всіма демократичними стандартами. Тому вибори в Україні будуть уже після завершення воєнного стану.

Читайте: РФ створила більше ШІ-контенту для впливу на вибори США, ніж будь-яка інша країна у світі, - розвідка США

Автор: 

вибори (6703) Зеленський Володимир (23973)


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Топ коментарі
+17
Без Бубона і інших яєчних та шапітолійних кандидатів!
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27.09.2024 17:01
+15
Він же ж мав на один термін
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27.09.2024 17:06
+9
Так можна і треба, но головна умова-відсутність Зе в переліку кандидатів інакше буде цирк з легалізації узурпатора
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27.09.2024 17:08
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Співчуваю тобі. Зміїне кубло(разом з тобою) змушене буде уповзати
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27.09.2024 18:46 Відповісти
Сподіваюсь, що під час війни українці не обиратимуть проросійських , бо тоді зовсім дурні. Ніяких колишніх чи теперішніх перефарбованих регіоналів, ні колишніх міністрів з партії регіонів, бо то зовсім почуміли? Перше - президент повинен бути автентичним українцем і НЕ ЗНАТИ російської\ мови від слова взагалі. Друге- він повинен пройти війну проти кацапської бидлоти, а не штани протирати лише волонтером.
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27.09.2024 18:31 Відповісти
Когда президент Зеленский, то виноват во всем Порошенко, ну, и ясное дело, когда президентом Зеленский уже не будет, то ни в чем он виноват уже не будет, абудет по прежнему виноват Порошенко
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27.09.2024 18:49 Відповісти
«пан Зеленський розглядає…?!»
Та він, хіба що, доріжку розгледить!
Все решта-по написаному!
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27.09.2024 19:01 Відповісти
Це треба бути відчайдухою, або божевільним щоб погодитися на президенство у такий час! Та й не тільки у такий: бо не встигнуть когось вибрати, як починають обливати брудом! Хто б не був!
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27.09.2024 19:29 Відповісти
Військові на передовій, які боронять державу від кацапа теж божевільні?
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28.09.2024 10:46 Відповісти
Якщо будуть вибори, то обовязково мають бути і президентські і парламентські і мерів міст. І на цей раз люди будуть обирати між Зеленським і Порошенко. Маю припущення, що брехня на Порошенка у 2019 році показала сутність команди Зеленського і самого Зеленського. А бюджет на 2025-й рік показав, що головне для Зеленського. Там немає Армії, вчителів, медиків, пенсіонерів, так виключно його слуги.
Що стосується партій, то "слуги" навіть не попадуть до Верховної Ради, вони майже всі попадуть на кічу.
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27.09.2024 20:22 Відповісти
100%
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27.09.2024 20:29 Відповісти
Так можна ж і "па просьбам трудящіхся" (як у совку) оформити буратінкове т.з. президентство ще на років ...надцять. Сміліше, вава; допоки ти під дєрьмаком, пуйло тебе не чіпатиме.
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27.09.2024 20:23 Відповісти
Да! Оценил Байден " план перемоги"!
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27.09.2024 20:46 Відповісти
Та які вибори, це зелене чмо до останнього буде триматися за владу.Або втіче, або не встигне.
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27.09.2024 20:54 Відповісти
Воно по конституції уже ніхто , разом зі своєю шоблою
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27.09.2024 21:27 Відповісти
Воно набуло особливий статус за Кримінальним кодексом, - узурпатор, державний зрадник, злочинець ще як мінімум за 10-ма статтями
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28.09.2024 10:49 Відповісти
Бубочко знову дичину поніс...
Боже, це колись закінчиться?..
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28.09.2024 01:58 Відповісти
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