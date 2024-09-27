Зеленський розглядає можливість провести президентські вибори у 2025 році, - The Economist

Президент Володимир Зеленський на тлі зниження його рейтингів розглядає можливість проведення президентських виборів в Україні у 2025 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Economist.

"Попри те, що торік усі великі політичні партії домовилися відкласти вибори до закінчення війни, пан Зеленський, як кажуть, розглядає можливість призначення президентських виборів наступного року, щоб зміцнити свою владу", - йдеться в матеріалі.

Видання із посиланням на дані американського Національного демократичного інституту заявило, що довіра українців до Зеленського знизилась з 80% у травні 2023 року до 45% у 2024 році.

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Президентські вибори в Україні

Нагадаємо, що у липні в інтерв'ю BBC президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості проведення президентських виборів під час війни. За його словами, якщо війна буде затягуватися, тоді доведеться шукати інструменти для проведення президентських виборів, попри заборону на це під час воєнного стану.

72% українців вважають, що вибори потрібно провести після війни, свідчать опитування КМІС.

Спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що в умовах воєнного стану немає можливості провести вибори за всіма демократичними стандартами. Тому вибори в Україні будуть уже після завершення воєнного стану.

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