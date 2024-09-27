Зеленский рассматривает возможность провести президентские выборы в 2025 году, - The Economist

Президент Владимир Зеленский на фоне снижения его рейтингов рассматривает возможность проведения президентских выборов в Украине в 2025 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Economist.

"Несмотря на то, что в прошлом году все крупные политические партии договорились отложить выборы до окончания войны, господин Зеленский, как говорят, рассматривает возможность назначения президентских выборов в следующем году, чтобы укрепить свою власть", - говорится в материале.

Издание со ссылкой на данные американского Национального демократического института заявило, что доверие украинцев к Зеленскому снизилось с 80% в мае 2023 года до 45% в 2024 году.

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Президентские выборы в Украине

Напомним, что в июле в интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности проведения президентских выборов во время войны. По его словам, если война будет затягиваться, тогда придется искать инструменты для проведения президентских выборов, несмотря на запрет на это во время военного положения.

72% украинцев считают, что выборы нужно провести после войны, свидетельствуют опросы КМИС.

Спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что в условиях военного положения нет возможности провести выборы по всем демократическим стандартам. Поэтому выборы в Украине будут уже после завершения военного положения.

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