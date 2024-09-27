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Зеленский рассматривает возможность провести президентские выборы в 2025 году, - The Economist

Зеленський хоче провести вибори у 2025 році

Президент Владимир Зеленский на фоне снижения его рейтингов рассматривает возможность проведения президентских выборов в Украине в 2025 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Economist.

"Несмотря на то, что в прошлом году все крупные политические партии договорились отложить выборы до окончания войны, господин Зеленский, как говорят, рассматривает возможность назначения президентских выборов в следующем году, чтобы укрепить свою власть", - говорится в материале.

Издание со ссылкой на данные американского Национального демократического института заявило, что доверие украинцев к Зеленскому снизилось с 80% в мае 2023 года до 45% в 2024 году.

Также читайте: В США визит Зеленского восприняли холодно и "без энтузиазма", мероприятия с его участием имели низкую посещаемость, - NYT

Президентские выборы в Украине

Напомним, что в июле в интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности проведения президентских выборов во время войны. По его словам, если война будет затягиваться, тогда придется искать инструменты для проведения президентских выборов, несмотря на запрет на это во время военного положения.

72% украинцев считают, что выборы нужно провести после войны, свидетельствуют опросы КМИС.

Спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что в условиях военного положения нет возможности провести выборы по всем демократическим стандартам. Поэтому выборы в Украине будут уже после завершения военного положения.

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Автор: 

выборы (24733) Зеленский Владимир (20482)


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Топ комментарии
+17
Без Бубона і інших яєчних та шапітолійних кандидатів!
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27.09.2024 17:01
+15
Він же ж мав на один термін
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27.09.2024 17:06
+9
Так можна і треба, но головна умова-відсутність Зе в переліку кандидатів інакше буде цирк з легалізації узурпатора
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27.09.2024 17:08
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Співчуваю тобі. Зміїне кубло(разом з тобою) змушене буде уповзати
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27.09.2024 18:46 Ответить
Сподіваюсь, що під час війни українці не обиратимуть проросійських , бо тоді зовсім дурні. Ніяких колишніх чи теперішніх перефарбованих регіоналів, ні колишніх міністрів з партії регіонів, бо то зовсім почуміли? Перше - президент повинен бути автентичним українцем і НЕ ЗНАТИ російської\ мови від слова взагалі. Друге- він повинен пройти війну проти кацапської бидлоти, а не штани протирати лише волонтером.
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27.09.2024 18:31 Ответить
Когда президент Зеленский, то виноват во всем Порошенко, ну, и ясное дело, когда президентом Зеленский уже не будет, то ни в чем он виноват уже не будет, абудет по прежнему виноват Порошенко
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27.09.2024 18:49 Ответить
«пан Зеленський розглядає…?!»
Та він, хіба що, доріжку розгледить!
Все решта-по написаному!
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27.09.2024 19:01 Ответить
Це треба бути відчайдухою, або божевільним щоб погодитися на президенство у такий час! Та й не тільки у такий: бо не встигнуть когось вибрати, як починають обливати брудом! Хто б не був!
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27.09.2024 19:29 Ответить
Військові на передовій, які боронять державу від кацапа теж божевільні?
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28.09.2024 10:46 Ответить
Якщо будуть вибори, то обовязково мають бути і президентські і парламентські і мерів міст. І на цей раз люди будуть обирати між Зеленським і Порошенко. Маю припущення, що брехня на Порошенка у 2019 році показала сутність команди Зеленського і самого Зеленського. А бюджет на 2025-й рік показав, що головне для Зеленського. Там немає Армії, вчителів, медиків, пенсіонерів, так виключно його слуги.
Що стосується партій, то "слуги" навіть не попадуть до Верховної Ради, вони майже всі попадуть на кічу.
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27.09.2024 20:22 Ответить
100%
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27.09.2024 20:29 Ответить
Так можна ж і "па просьбам трудящіхся" (як у совку) оформити буратінкове т.з. президентство ще на років ...надцять. Сміліше, вава; допоки ти під дєрьмаком, пуйло тебе не чіпатиме.
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27.09.2024 20:23 Ответить
Да! Оценил Байден " план перемоги"!
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27.09.2024 20:46 Ответить
Та які вибори, це зелене чмо до останнього буде триматися за владу.Або втіче, або не встигне.
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27.09.2024 20:54 Ответить
Воно по конституції уже ніхто , разом зі своєю шоблою
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27.09.2024 21:27 Ответить
Воно набуло особливий статус за Кримінальним кодексом, - узурпатор, державний зрадник, злочинець ще як мінімум за 10-ма статтями
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28.09.2024 10:49 Ответить
Бубочко знову дичину поніс...
Боже, це колись закінчиться?..
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28.09.2024 01:58 Ответить
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