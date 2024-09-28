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Україна повинна мати можливість вільно використовувати надану їй зброю, - Ландсбергіс

габріелюс,ландсбергіс

Україні слід дозволити використовувати зброю, яку надали західні союзники, на власний розсуд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Reuters заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Він також підкреслив, що сподівається, що Київ зможе бити далі вглиб Росії зі зброї, про передачу якої оголосили США.

"Я читаю заяву президента Байдена і бачу, що постачається новий тип ракет, які мають більшу дальність польоту, ніж попередні. Я сподіваюся, що…українцям буде дозволено використовувати ці ракети і бити далі", – зазначив очільник МЗС Литви.

За його словами, озброєння не буде надзвичайно ефективним, якщо Києву не дозволять використовувати його повною мірою.

"Стратегічна мета, яка ставить Україну в якомога сильнішу позицію, вимагає дозволити їй вільно використовувати зброю", – сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, американські розвідувальні спецслужби вважають, що Росія, швидше за все, відповість більшою силою на дії США та їхніх партнерів, якщо вони погодяться надати Україні дозвіл на використання ракет дальнього радіуса дії, що постачаються США, Великобританією та Францією, для ударів углиб РФ.

А міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що ЗСУ можуть отримати дозвіл на використання західної зброї по військових об’єктах на території РФ вже на початку зими 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова ділитися досвідом використання американської зброї для її покращення, - Міноборони

Автор: 

зброя (7477) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+3
у кожному класі є відмінникі, але більшість - двійочники та трійочники. Ще не було такого класу, де порка робила двійочників відмінниками.
Співвідношення чисельності не дуже розумних людей до кількості людей з критичним мисленням в певному суспільстві - це величина більш-менш стала. А зважаючи на те, що ми намагаємося будувати суспільство на демократичних засадах, які декларують, що демократія не зобов'язана перетворювати громадян на розумних і освічених, і якщо хтось хоче бути ідіотом, має право їм залишитися, то можно прогнозувати і "друге пришестя". Я не спеціаліст із соціальної психології, тому не можу у даному випадку сказати чому українці ігнорують здоровий глузд та не засвоюють зп тридцять років молдовський та грузинський уроки - з якогось принципового переконання, чи можливо з особистої неприязні до відмінників. Тому це "тупцювання на місці" займе ще деякий історичний період. Цікаво було би побачити процес переосмислення постаті зеленського у головах пересічних українців. Але це, напевно, далека перспектива, яку я скоріше за все вже не зможу побачити.
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28.09.2024 13:06
+2
повинна була мати своє, а не розпродати все і знищити ВПК вщент.
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28.09.2024 11:42
+2
Не вийде. Якщо станемо її застосовувати на власний розсуд, то нам її перестануть надавати.
Е - ескалація.
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28.09.2024 11:54
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Слово, повинна мати.
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28.09.2024 11:33 Відповісти
повинна була мати своє, а не розпродати все і знищити ВПК вщент.
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28.09.2024 11:42 Відповісти
повинна була... Усі такі вумні заднім числом, а чому не повинна була обирати яникОвоща чи цього шльому півтора метрову, котрий і те що було перетворив у попіл?
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28.09.2024 11:56 Відповісти
розпродали і знищили все ще до нього, і не знання того лише чітко вказує на прихильника тих, хто те зробив.
74% відсотки на виборах це лише в кассапердонії та бульбашії фальсифікації? 🧐😡
ото ж бо.
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28.09.2024 15:30 Відповісти
менш завуальовано та зашифровано написати, напевно складно? А 73% клінічних ідіотів від вавивиборців- на жаль факт очманілості нарітної від зомбоящика та інших кацапів.
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28.09.2024 15:40 Відповісти
Не вийде. Якщо станемо її застосовувати на власний розсуд, то нам її перестануть надавати.
Е - ескалація.
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28.09.2024 11:54 Відповісти
Бо треба мати своє...кривавий урок нашим наступним поколінням..
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28.09.2024 11:55 Відповісти
у кожному класі є відмінникі, але більшість - двійочники та трійочники. Ще не було такого класу, де порка робила двійочників відмінниками.
Співвідношення чисельності не дуже розумних людей до кількості людей з критичним мисленням в певному суспільстві - це величина більш-менш стала. А зважаючи на те, що ми намагаємося будувати суспільство на демократичних засадах, які декларують, що демократія не зобов'язана перетворювати громадян на розумних і освічених, і якщо хтось хоче бути ідіотом, має право їм залишитися, то можно прогнозувати і "друге пришестя". Я не спеціаліст із соціальної психології, тому не можу у даному випадку сказати чому українці ігнорують здоровий глузд та не засвоюють зп тридцять років молдовський та грузинський уроки - з якогось принципового переконання, чи можливо з особистої неприязні до відмінників. Тому це "тупцювання на місці" займе ще деякий історичний період. Цікаво було би побачити процес переосмислення постаті зеленського у головах пересічних українців. Але це, напевно, далека перспектива, яку я скоріше за все вже не зможу побачити.
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28.09.2024 13:06 Відповісти
Захід грає у "гарного та поганого поліцейського" при всій Повазі до пана Ландсбергіса, та Литви, а при цьому, кожного дня! гинуть Українці, ви панове, вже або хрестик зніміть, або труси одягніть!(
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28.09.2024 12:53 Відповісти
 
 