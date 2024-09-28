Україна повинна мати можливість вільно використовувати надану їй зброю, - Ландсбергіс

Україні слід дозволити використовувати зброю, яку надали західні союзники, на власний розсуд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Reuters заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Він також підкреслив, що сподівається, що Київ зможе бити далі вглиб Росії зі зброї, про передачу якої оголосили США.

"Я читаю заяву президента Байдена і бачу, що постачається новий тип ракет, які мають більшу дальність польоту, ніж попередні. Я сподіваюся, що…українцям буде дозволено використовувати ці ракети і бити далі", – зазначив очільник МЗС Литви.

За його словами, озброєння не буде надзвичайно ефективним, якщо Києву не дозволять використовувати його повною мірою.

"Стратегічна мета, яка ставить Україну в якомога сильнішу позицію, вимагає дозволити їй вільно використовувати зброю", – сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, американські розвідувальні спецслужби вважають, що Росія, швидше за все, відповість більшою силою на дії США та їхніх партнерів, якщо вони погодяться надати Україні дозвіл на використання ракет дальнього радіуса дії, що постачаються США, Великобританією та Францією, для ударів углиб РФ.

А міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що ЗСУ можуть отримати дозвіл на використання західної зброї по військових об’єктах на території РФ вже на початку зими 2024 року.

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