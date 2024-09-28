Украина должна иметь возможность свободно использовать предоставленное ей оружие, - Ландсбергис
Украине следует позволить использовать оружие, которое предоставили западные союзники, по своему усмотрению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Он также подчеркнул, что надеется, что Киев сможет бить дальше вглубь России с оружием, о передаче которого объявили США.
"Я читаю заявление президента Байдена и вижу, что поставляется новый тип ракет, которые имеют большую дальность полета, чем предыдущие. Я надеюсь, что...украинцам будет разрешено использовать эти ракеты и бить дальше", - отметил глава МИД Литвы.
По его словам, вооружение не будет чрезвычайно эффективным, если Киеву не позволят использовать его в полной мере.
"Стратегическая цель, которая ставит Украину в как можно более сильную позицию, требует позволить ей свободно использовать оружие", - сказал Ландсбергис.
Напомним, американские разведывательные спецслужбы считают, что Россия, скорее всего, ответит большей силой на действия США и их партнеров, если они согласятся предоставить Украине разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия, поставляемых США, Великобританией и Францией, для ударов вглубь РФ.
А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что ВСУ могут получить разрешение на использование западного оружия по военным объектам на территории РФ уже в начале зимы 2024 года.
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74% відсотки на виборах це лише в кассапердонії та бульбашії фальсифікації? 🧐😡
ото ж бо.
Е - ескалація.
Співвідношення чисельності не дуже розумних людей до кількості людей з критичним мисленням в певному суспільстві - це величина більш-менш стала. А зважаючи на те, що ми намагаємося будувати суспільство на демократичних засадах, які декларують, що демократія не зобов'язана перетворювати громадян на розумних і освічених, і якщо хтось хоче бути ідіотом, має право їм залишитися, то можно прогнозувати і "друге пришестя". Я не спеціаліст із соціальної психології, тому не можу у даному випадку сказати чому українці ігнорують здоровий глузд та не засвоюють зп тридцять років молдовський та грузинський уроки - з якогось принципового переконання, чи можливо з особистої неприязні до відмінників. Тому це "тупцювання на місці" займе ще деякий історичний період. Цікаво було би побачити процес переосмислення постаті зеленського у головах пересічних українців. Але це, напевно, далека перспектива, яку я скоріше за все вже не зможу побачити.