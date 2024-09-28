Украина должна иметь возможность свободно использовать предоставленное ей оружие, - Ландсбергис

Украине следует позволить использовать оружие, которое предоставили западные союзники, по своему усмотрению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он также подчеркнул, что надеется, что Киев сможет бить дальше вглубь России с оружием, о передаче которого объявили США.

"Я читаю заявление президента Байдена и вижу, что поставляется новый тип ракет, которые имеют большую дальность полета, чем предыдущие. Я надеюсь, что...украинцам будет разрешено использовать эти ракеты и бить дальше", - отметил глава МИД Литвы.

По его словам, вооружение не будет чрезвычайно эффективным, если Киеву не позволят использовать его в полной мере.

"Стратегическая цель, которая ставит Украину в как можно более сильную позицию, требует позволить ей свободно использовать оружие", - сказал Ландсбергис.

Напомним, американские разведывательные спецслужбы считают, что Россия, скорее всего, ответит большей силой на действия США и их партнеров, если они согласятся предоставить Украине разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия, поставляемых США, Великобританией и Францией, для ударов вглубь РФ.

А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что ВСУ могут получить разрешение на использование западного оружия по военным объектам на территории РФ уже в начале зимы 2024 года.

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