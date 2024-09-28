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Украина должна иметь возможность свободно использовать предоставленное ей оружие, - Ландсбергис

габріелюс,ландсбергіс

Украине следует позволить использовать оружие, которое предоставили западные союзники, по своему усмотрению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он также подчеркнул, что надеется, что Киев сможет бить дальше вглубь России с оружием, о передаче которого объявили США.

"Я читаю заявление президента Байдена и вижу, что поставляется новый тип ракет, которые имеют большую дальность полета, чем предыдущие. Я надеюсь, что...украинцам будет разрешено использовать эти ракеты и бить дальше", - отметил глава МИД Литвы.

По его словам, вооружение не будет чрезвычайно эффективным, если Киеву не позволят использовать его в полной мере.

"Стратегическая цель, которая ставит Украину в как можно более сильную позицию, требует позволить ей свободно использовать оружие", - сказал Ландсбергис.

Напомним, американские разведывательные спецслужбы считают, что Россия, скорее всего, ответит большей силой на действия США и их партнеров, если они согласятся предоставить Украине разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия, поставляемых США, Великобританией и Францией, для ударов вглубь РФ.

А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что ВСУ могут получить разрешение на использование западного оружия по военным объектам на территории РФ уже в начале зимы 2024 года.

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Автор: 

оружие (10223) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Топ комментарии
+3
у кожному класі є відмінникі, але більшість - двійочники та трійочники. Ще не було такого класу, де порка робила двійочників відмінниками.
Співвідношення чисельності не дуже розумних людей до кількості людей з критичним мисленням в певному суспільстві - це величина більш-менш стала. А зважаючи на те, що ми намагаємося будувати суспільство на демократичних засадах, які декларують, що демократія не зобов'язана перетворювати громадян на розумних і освічених, і якщо хтось хоче бути ідіотом, має право їм залишитися, то можно прогнозувати і "друге пришестя". Я не спеціаліст із соціальної психології, тому не можу у даному випадку сказати чому українці ігнорують здоровий глузд та не засвоюють зп тридцять років молдовський та грузинський уроки - з якогось принципового переконання, чи можливо з особистої неприязні до відмінників. Тому це "тупцювання на місці" займе ще деякий історичний період. Цікаво було би побачити процес переосмислення постаті зеленського у головах пересічних українців. Але це, напевно, далека перспектива, яку я скоріше за все вже не зможу побачити.
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28.09.2024 13:06
+2
повинна була мати своє, а не розпродати все і знищити ВПК вщент.
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28.09.2024 11:42
+2
Не вийде. Якщо станемо її застосовувати на власний розсуд, то нам її перестануть надавати.
Е - ескалація.
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28.09.2024 11:54
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Слово, повинна мати.
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28.09.2024 11:33 Ответить
повинна була мати своє, а не розпродати все і знищити ВПК вщент.
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28.09.2024 11:42 Ответить
повинна була... Усі такі вумні заднім числом, а чому не повинна була обирати яникОвоща чи цього шльому півтора метрову, котрий і те що було перетворив у попіл?
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28.09.2024 11:56 Ответить
розпродали і знищили все ще до нього, і не знання того лише чітко вказує на прихильника тих, хто те зробив.
74% відсотки на виборах це лише в кассапердонії та бульбашії фальсифікації? 🧐😡
ото ж бо.
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28.09.2024 15:30 Ответить
менш завуальовано та зашифровано написати, напевно складно? А 73% клінічних ідіотів від вавивиборців- на жаль факт очманілості нарітної від зомбоящика та інших кацапів.
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28.09.2024 15:40 Ответить
Не вийде. Якщо станемо її застосовувати на власний розсуд, то нам її перестануть надавати.
Е - ескалація.
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28.09.2024 11:54 Ответить
Бо треба мати своє...кривавий урок нашим наступним поколінням..
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28.09.2024 11:55 Ответить
у кожному класі є відмінникі, але більшість - двійочники та трійочники. Ще не було такого класу, де порка робила двійочників відмінниками.
Співвідношення чисельності не дуже розумних людей до кількості людей з критичним мисленням в певному суспільстві - це величина більш-менш стала. А зважаючи на те, що ми намагаємося будувати суспільство на демократичних засадах, які декларують, що демократія не зобов'язана перетворювати громадян на розумних і освічених, і якщо хтось хоче бути ідіотом, має право їм залишитися, то можно прогнозувати і "друге пришестя". Я не спеціаліст із соціальної психології, тому не можу у даному випадку сказати чому українці ігнорують здоровий глузд та не засвоюють зп тридцять років молдовський та грузинський уроки - з якогось принципового переконання, чи можливо з особистої неприязні до відмінників. Тому це "тупцювання на місці" займе ще деякий історичний період. Цікаво було би побачити процес переосмислення постаті зеленського у головах пересічних українців. Але це, напевно, далека перспектива, яку я скоріше за все вже не зможу побачити.
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28.09.2024 13:06 Ответить
Захід грає у "гарного та поганого поліцейського" при всій Повазі до пана Ландсбергіса, та Литви, а при цьому, кожного дня! гинуть Українці, ви панове, вже або хрестик зніміть, або труси одягніть!(
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28.09.2024 12:53 Ответить
 
 