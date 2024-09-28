Україна під обстрілами: росіяни вбили щонайменше 12 цивільних, ще понад 40 осіб дістали поранення

Росія в ніч на суботу, 28 вересня, завдала комбінованого удару по Україні. ППО збила дві ракети та 69 дронів. Протягом 27 вересня армія РФ не припиняла обстрілів: атакувала 13 областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Донецька область

За 27 вересня росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Один мирний мешканець Донецької області загинув, ще 14 осіб дістали поранення.У Кураховому Покровського району в зоні ураження опинились приватний сектор і промзона; пошкоджені приватні будинки у Курахівці і Гірнику, адмінбудівля в Острівському і підприємство в Дальньому. У Добропіллі поранено 7 людей, пошкоджено 2 адмінбудівлі і 7 будинків, у Святогорівці пошкоджено підприємство. У Мирнограді поранено людину. У Покровську пошкоджено будинок, ще 1 - у Троянді.

У Новому Лиманської ТГ Краматорського району загинула людина, пошкоджено 3 будинки і 2 нежитлові будівлі. У Краматорську пошкоджено 6 будинків і промислову будівлю. В Іллінівці пошкоджено 2 об'єкти, ще 9 - у Степанівці. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджені 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, кав'ярня і 89 торгових точок. У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 промислові будівлі.

Дніпропетровщина

Напередодні ввечері агресор вдарив по Нікопольщині Дніпропетровської області. З важкої артилерії обстріляно Марганець, постраждали двоє людей. Внаслідок удару було пошкоджено сім будинків, п'ять господарських будівель і парник. Пошкоджено лінії електропередач і газопроводи.

Вночі на Дніпропетровщині знищили ракету і 3 шахеди.

З-під завалів будівлі управління поліції у кривому Розі дістали тіло чоловіка.

Запорізька область

Впродовж минулої доби окупанти завдали 429 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.



Війська РФ здійснили 3 авіаційних удари по Гуляйполю та Новодарівці. 254 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

8 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Новоданилівку. 164 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Миколаївщина

Вночі сили ППО знищили на Миколаївщині три БпЛА типу "Shahed 131/136", повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Також протягом доби росіяни вкотре 15 разів атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Постраждалих немає.

Близько 06:00 27 вересня ворог завдав удару по району, попередньо - КАБ. Постраждалих немає.

Луганська область

Минулої доби ворог атакував в районах Греківки, Макіївки та Балки Журавки, повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Наступи окупанти підтримують артилерією, як от у Макіївці та Балці Журавці. У бік цього села вони п’ять разів вдарили з реактивних систем залпового вогню і спрямували туди 30 безпілотників",- йдеться у повідомленні.

Херсонщина

27 вересня окупанти обстріляли 22 населені пункти, 19 людей дістали поранення, з них - 2 дитини. Поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, освітні заклади та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 63 приватні будинки. Також окупанти пошкодили господарчі споруди, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Зранку 28 вересня окупанти вдарили по селу Милівської громади з авіації. Внаслідок ударів знищено та пошкоджено приватні будинки і господарчі споруди. З-під завалів деблокували 68-річну жінку. Також під ворожий обстріл потрапило селище Новодмитрівка. Ворог бив з артилерії Травми, несумісні з життям, дістали 72-річний чоловік та 75-річна жінка.

Сумська область

Вранці 28 вересня ворог завдав подвійного удару по Сумах, застосувавши БпЛА. Ворог влучив по закладу охорони здоров'я.

Крім того, російські окупанти завдали авіаудару безпілотними літальними апаратами по житловому кварталу в Сумах.

Станом на 16.20 відомо про 9 загиблих та 21 постраждалого.

Протягом дня військові РФ здійснили 41 обстріл Сумської області, було зафіксовано 95 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська громади.

Чернігівщина

Протягом минулої доби ворожа армія обстріляла населений пункт Карповичі Семенівської громади. Про це повідомляє ОК "Північ".

Ворог випустив 3 снаряди з артилерії 122 калібру, пролунали вибухи.

Харківська область

У місті Харкові та по області через російські обстріли за минулу добу, 27 вересня, поранені п’ятеро людей, пошкоджені житлові будинки, промислові та господарські споруди. ворог обстріляв Київський район Харкова, пошкоджені 16 будинків та вибиті вікна в закладі освіти. Постраждав 73-річний чоловік.

Також минулої доби ворог масовано обстріляв Куп'янський район Харківщини, є постраждали.

Одещина

Вночі 28 вересня 2024 року війська РФ здійснили ракетну атаку на Одещину. Поцілили по базі відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

Пошкоджені будівля та автівки, загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

Удари по енергетиці

За добу 27 вересня через обстріли і бойові дії знеструмлювалися споживачі у шести областях України. Також вночі ворог атакував енергооб'єкти у різних областях України.

На Полтавщині пошкоджено енергетичну інфраструктуру, у Рівненській області уламки збитого безпілотника пошкодили ЛЕП.

У ніч на 28 вересня 2024 року під час масованої атаки дронами над Черкащиною сили ППО збили 9 ворожих БпЛА.

Через падіння уламків на Золотоніщині було пошкоджено лінію електропередач. Натепер електропостачання відновлено. Також двічі займалась суха рослинність. Пожежі теж ліквідовано.

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