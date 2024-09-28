Украина под обстрелами: россияне убили по меньшей мере 12 гражданских, еще более 40 человек получили ранения

Россия в ночь на субботу, 28 сентября, нанесла комбинированный удар по Украине. ПВО сбила две ракеты и 69 дронов. В течение 27 сентября армия РФ не прекращала обстрелов: атаковала 13 областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Донецкая область

За 27 сентября россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Один мирный житель Донецкой области погиб, еще 14 человек получили ранения. В Курахово Покровского района в зоне поражения оказались частный сектор и промзона; повреждены частные дома в Кураховке и Горняке, админздание в Островском и предприятие в Дальнем. В Доброполье ранены 7 человек, повреждены 2 админздания и 7 домов, в Святогоровке повреждено предприятие. В Мирнограде ранен человек. В Покровске поврежден дом, еще 1 - в Троянде.

В Новом Лиманской ТГ Краматорского района погиб человек, повреждены 3 дома и 2 нежилых здания. В Краматорске повреждены 6 домов и промышленное здание. В Ильиновке повреждены 2 объекта, еще 9 - в Степановке. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 3 многоэтажки, 2 частных дома, кофейня и 89 торговых точек. В Часовоярской громаде Бахмутского района повреждены 8 частных домов, многоэтажка и 3 промышленных здания.

Днепропетровщина

Накануне вечером агрессор ударил по Никопольщине Днепропетровской области. Из тяжелой артиллерии обстрелян Марганец, пострадали два человека. В результате удара были повреждены семь домов, пять хозяйственных построек и теплица. Повреждены линии электропередач и газопроводы.

Ночью на Днепропетровщине уничтожили ракету и 3 шахеты.

Из-под завалов здания управления полиции в кривом Роге достали тело мужчины.

Запорожская область

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 429 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник ОВА Иван Федоров.



Войска РФ осуществили 3 авиационных удара по Гуляйполю и Новодаровке. 254 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку и Новоданиловку. 164 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Николаевщина

Ночью силы ПВО уничтожили на Николаевщине три БпЛА типа "Shahed 131/136", сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Также в течение суток россияне в очередной раз 15 раз атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV. Пострадавших нет.

Около 06:00 27 сентября враг нанес удар по району, предварительно - КАБ. Пострадавших нет.

Луганская область

За прошедшие сутки враг атаковал в районах Грековки, Макеевки и Балки Журавки, сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Наступления оккупанты поддерживают артиллерией, как вот в Макеевке и Балке Журавке. В сторону этого села они пять раз ударили из реактивных систем залпового огня и направили туда 30 беспилотников",- говорится в сообщении.

Херсонщина

27 сентября оккупанты обстреляли 22 населенных пункта, 19 человек получили ранения, из них - 2 ребенка. Попали в объекты критической инфраструктуры, админздание, образовательные учреждения и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 63 частных дома. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, сельхозтехнику и частные автомобили.

Утром 28 сентября оккупанты ударили по селу Миловской громады из авиации. В результате ударов уничтожены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Из-под завалов деблокировали 68-летнюю женщину. Также под вражеский обстрел попал поселок Новодмитровка. Враг бил из артиллерии. Травмы, несовместимые с жизнью, получили 72-летний мужчина и 75-летняя женщина.

Сумская область

Утром 28 сентября враг нанес двойной удар по Сумах, применив БпЛА. Враг ударил по учреждению здравоохранения.

Кроме того, российские оккупанты нанесли авиаудар беспилотными летательными аппаратами по жилому кварталу в Сумах.

По состоянию на 16.20 известно о 9 погибших и 21 пострадавшем.

В течение дня военные РФ совершили 41 обстрел Сумской области, было зафиксировано 95 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская громады.

Черниговщина

За прошедшие сутки вражеская армия обстреляла населенный пункт Карповичи Семеновской громады. Об этом сообщает ОК "Північ".

Враг выпустил 3 снаряда из артиллерии 122 калибра, раздались взрывы.

Харьковская область

В городе Харькове и в области из-за российских обстрелов за минувшие сутки, 27 сентября, ранены пять человек, повреждены жилые дома, промышленные и хозяйственные постройки. Враг обстрелял Киевский район Харькова, повреждены 16 домов и выбиты окна в учебном заведении. Пострадал 73-летний мужчина.

Также за прошедшие сутки враг массированно обстрелял Купянский район Харьковщины, есть пострадавшие.

Одесская область

Ночью 28 сентября 2024 года войска РФ совершили ракетную атаку на Одесскую область. Попали по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе.

Повреждены здание и машины, погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Удары по энергетике

За сутки 27 сентября из-за обстрелов и боевых действий обесточивались потребители в шести областях Украины. Также ночью враг атаковал энергообъекты в разных областях Украины.

На Полтавщине повреждена энергетическая инфраструктура, в Ривненской области обломки сбитого беспилотника повредили ЛЭП.

В ночь на 28 сентября 2024 года во время массированной атаки дронами над Черкасской областью силы ПВО сбили 9 вражеских БпЛА.

Из-за падения обломков на Золотоношщине была повреждена линия электропередач. На данный момент электроснабжение восстановлено. Также дважды возгоралась сухая растительность. Пожары тоже ликвидированы.

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