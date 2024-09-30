Пєсков про можливість ядерного удару у відповідь на атаки України: Не варто надмірно апелювати до доктрини

У Кремлі заявили, що не потрібно "надмірно апелювати" до змін у ядерній доктрині Росії та пов'язувати удари України по російській території з можливістю ядерних ударів у відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву речника Путіна Дмитра Пєскова цитує російське пропагандистське видання "РИА Новости".

У нього запитали, чи є атака 125 українських дронів по РФ 29 вересня прецедентом для застосування ядерної зброї, особливо на тлі оновлення ядерної доктрини РФ.

"Не потрібно надмірно апелювати до цього документа. Цей документ надзвичайно важливий. Ухвалено важливі рішення. Вони будуть формалізовані відповідним чином", - відповів Пєсков.

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За словами речника Путіна, "спецоперація (так у Росії підміняють поняття війна – ред.) відбувається своїм ходом", тому "узгодження" з ядерною доктриною шукати не слід.

Пєсков додав, що всі зміни до доктрини формалізують "у відповідний спосіб".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

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