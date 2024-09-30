Пєсков про можливість ядерного удару у відповідь на атаки України: Не варто надмірно апелювати до доктрини
У Кремлі заявили, що не потрібно "надмірно апелювати" до змін у ядерній доктрині Росії та пов'язувати удари України по російській території з можливістю ядерних ударів у відповідь.
Як передає Цензор.НЕТ, заяву речника Путіна Дмитра Пєскова цитує російське пропагандистське видання "РИА Новости".
У нього запитали, чи є атака 125 українських дронів по РФ 29 вересня прецедентом для застосування ядерної зброї, особливо на тлі оновлення ядерної доктрини РФ.
"Не потрібно надмірно апелювати до цього документа. Цей документ надзвичайно важливий. Ухвалено важливі рішення. Вони будуть формалізовані відповідним чином", - відповів Пєсков.
За словами речника Путіна, "спецоперація (так у Росії підміняють поняття війна – ред.) відбувається своїм ходом", тому "узгодження" з ядерною доктриною шукати не слід.
Пєсков додав, що всі зміни до доктрини формалізують "у відповідний спосіб".
Що передувало?
Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.
Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.
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НЕ городнє солом'яне страшило
- Гей! Ми так не домовлялися! Нам ще своїми китайцями Росію заселять треба - у нас територія перенаселена...
З Вашингтона відповідають:
- А нам яке діло? Росія велика - заселите чисті від радіації місця....
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Хозяин Александр Удодов. Зять Мишустина.
О ! Сирену включили, мабуть шахеди летять.
п.с. А Ліза Пєскова думаю сподобається нашим хлопцям................
Писали, що її додоми визвали, наче.
Так грозился СОТНЯМИ РАКЕТ!
А было этих ракет у него - всего ДВЕ!!!!!
С 1990 по 1994 год - дежурный референт, атташе, затем третий секретарь посольства СССР, а затем Российской Федерации в Турции. С 1994 года по 1996 год работал в центральном аппарате МИД России. С 1996 года по 2000 год - второй, потом - первый секретарь российского посольства в Турции.
По его словам он еще и таксовал в Москве.
То вопли будут еще больше
Хотя запрета на принятие таких законов не существует