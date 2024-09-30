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Пєсков про можливість ядерного удару у відповідь на атаки України: Не варто надмірно апелювати до доктрини

У Кремлі відповіли, чи очікувати ядерний удар після масованих дронових атак на РФ

У Кремлі заявили, що не потрібно "надмірно апелювати" до змін у ядерній доктрині Росії та пов'язувати удари України по російській території з можливістю ядерних ударів у відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву речника Путіна Дмитра Пєскова цитує російське пропагандистське видання "РИА Новости".

У нього запитали, чи є атака 125 українських дронів по РФ 29 вересня прецедентом для застосування ядерної зброї, особливо на тлі оновлення ядерної доктрини РФ.

"Не потрібно надмірно апелювати до цього документа. Цей документ надзвичайно важливий. Ухвалено важливі рішення. Вони будуть формалізовані відповідним чином", - відповів Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ядерні погрози Путіна: ніхто не знає, що в нього в голові

За словами речника Путіна, "спецоперація (так у Росії підміняють поняття війна – ред.) відбувається своїм ходом", тому "узгодження" з ядерною доктриною шукати не слід.

Пєсков додав, що всі зміни до доктрини формалізують "у відповідний спосіб".

У Кремлі відповіли, чи очікувати ядерний удар після масованих дронових атак на РФ

Що передувало?

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміна ядерної доктрини РФ - сигнал "недружнім" країнам Заходу, - Пєсков 

Автор: 

Пєсков Дмитро (1648) росія (65415) ядерна зброя (1157)


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Топ коментарі
+20
Засцяв вилупок вусатий...
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30.09.2024 15:05
+13
китайський господар )(уйло гавкнув на кацапів щоб навіть не думали рипатися з ядеркою !!!
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30.09.2024 15:07
+7
Піськов, висіти тобі з ****** на одній гілляці, якщо не здохнеш раніше. Навіть не по рішенню трибуналу, а від свого ж бидла. Бунт в ********* може бути досить жорстким, але їхні підери історію або не знають, або тлумачать як їм потрібно.
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30.09.2024 15:08
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Засцяв вилупок вусатий...
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30.09.2024 15:05 Відповісти
китайський господар )(уйло гавкнув на кацапів щоб навіть не думали рипатися з ядеркою !!!
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30.09.2024 15:07 Відповісти
таваріші НЕ розуміють, що ЯО це реальна
екзенстенційна зброя Судного дня, а

НЕ городнє солом'яне страшило
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30.09.2024 15:31 Відповісти
Слухи про зміну росіянами ядерної доктрини досягли Вашингтона. Американці почали готувать свою ядерну тріаду. Китайці сполошилися:
- Гей! Ми так не домовлялися! Нам ще своїми китайцями Росію заселять треба - у нас територія перенаселена...
З Вашингтона відповідають:
- А нам яке діло? Росія велика - заселите чисті від радіації місця....
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30.09.2024 17:11 Відповісти
так ото, таваріщь піськов, не варто без нужди трусити ядрьоними мудєлями
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30.09.2024 15:27 Відповісти
Піськов, висіти тобі з ****** на одній гілляці, якщо не здохнеш раніше. Навіть не по рішенню трибуналу, а від свого ж бидла. Бунт в ********* може бути досить жорстким, але їхні підери історію або не знають, або тлумачать як їм потрібно.
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30.09.2024 15:08 Відповісти
Воронежу приготуватись.
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30.09.2024 15:08 Відповісти
Сцикуни шакальйо.
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30.09.2024 15:09 Відповісти
Бережи доцю, така гарна, ми знаємо, де твоя Лізочка

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30.09.2024 15:09 Відповісти
ну и шо? Живёт Лиза за границей, вам то какое дело.
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Хозяин Александр Удодов. Зять Мишустина.
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30.09.2024 15:52 Відповісти
Ну різне буває.................... Бог не фраєр.
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30.09.2024 15:54 Відповісти
Тобто бити по свиноросії ніззззя, але якщо дуже хочеться, а особливо зможеться, то якось воно буде, як прийнято вважати на рашці,- ааадін рас нє підарас, ась, гражданін пісікофффф 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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30.09.2024 15:10 Відповісти
Чого так багато тіх хто лякаєтся заяв отого сміття людства на кшталт медведева або цього піськина, щодо ЯО?
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30.09.2024 15:10 Відповісти
Страшно !!! А раптом ... ?! Хоч вже 3-4 притомниї експерти сказали, що навряд чи.
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30.09.2024 16:53 Відповісти
Ну навіть дах зовсім знесе плешивому пердуну на лабутенах і ланцюг виконає його ******** наказ і шо? Оті всі хто зараз среться з переляку шось можуть зробити шоб цього не сталось?
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30.09.2024 17:23 Відповісти
Мабуть у Вас на подвір"ї непоганий льох ??

О ! Сирену включили, мабуть шахеди летять.
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30.09.2024 22:17 Відповісти
Нажаль гєологія не дозволяє мати льох.
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01.10.2024 07:39 Відповісти
Схоже, після того, як Китай публічно насварився на свого васала, Рашці довелося включити задню, заявляючи, що їх не так зрозуміли.
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30.09.2024 15:10 Відповісти
Шо ж ти, фраєр, здав назад?
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30.09.2024 15:11 Відповісти
Балабол тому що
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30.09.2024 15:17 Відповісти
Сказав шо поки без ядерки
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30.09.2024 15:11 Відповісти
Я шось не зрозумів, то 125 українських дронів по свинособаках на території параші позавчора і господарювання нашої славної Галицької 80 - ДШВ на курщині, то вже порушення "доктрини" чи ше нє ?!

п.с. А Ліза Пєскова думаю сподобається нашим хлопцям................
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30.09.2024 15:16 Відповісти
Ваші хлопці десь у Європі ? Хочете щоб вони уподобились рашистам ?

Писали, що її додоми визвали, наче.
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30.09.2024 16:54 Відповісти
Хрущев когда - то уже развел Запад на ядерку
Так грозился СОТНЯМИ РАКЕТ!
А было этих ракет у него - всего ДВЕ!!!!!
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30.09.2024 15:22 Відповісти
не виключено.що американці попросили китайців зупинити ядерні погрози рашистського вилупка із пекла,щоб бува по 3,14рації не почали літати американські далекобійні ракети,,,
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30.09.2024 15:27 Відповісти
Ну, спасибо Китаю. Хотя бы за то что бьёт по рукам этих идиотов когда они про ядерку заикаться.
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30.09.2024 15:27 Відповісти
Цікаво буде зустріти когось із сімейства пєскових............. Тривожно шось за таку дружню сім"ю............ Життя непередбачуване................... Теплі берега морів і океанів, пальми, кальмари і всякі цікаві дельфінчики..............

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30.09.2024 15:27 Відповісти
піськов смішний ...
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30.09.2024 15:30 Відповісти
Карьера:
С 1990 по 1994 год - дежурный референт, атташе, затем третий секретарь посольства СССР, а затем Российской Федерации в Турции. С 1994 года по 1996 год работал в центральном аппарате МИД России. С 1996 года по 2000 год - второй, потом - первый секретарь российского посольства в Турции.
По его словам он еще и таксовал в Москве.
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30.09.2024 16:09 Відповісти
Таксовал в то время.
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30.09.2024 16:10 Відповісти
Сунь інь напевне сказав ''ату''!
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30.09.2024 15:34 Відповісти
Так дідуган ж сказав. Якщо неядерна держава з ядерною нанесуть удар. Тобто вдвох. А поки воюємо тільки ми. Навіть якщо Томагавки полетять. Головне, щоб по документам правильно оформити. При перетині нашого кордону вони стають нашими. ПДВ, мито платимо. Бо не транзит, а ввезення своїм ходом. Далі експлуатуємо ми. Будь які ракети в воєнторзі продаються.
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30.09.2024 15:35 Відповісти
Прописали б у доктрині : від 1000 БПЛА за добу ..а 125 це комарі для слона
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30.09.2024 15:45 Відповісти
І Суджа вже не їхня, раз атвєтки ядерної нема
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30.09.2024 15:49 Відповісти
От бач, злякався, ******* сцикун. (с)
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30.09.2024 16:32 Відповісти
вважай, це вже дозвіл від самого ***** бити штатівською та іншою натівською зброєю вглиб боліт. Залишилось ще отримати ту зброю.
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30.09.2024 16:37 Відповісти
Не факт - може бути провокація.
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30.09.2024 16:58 Відповісти
Ай маладєц !!!
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30.09.2024 16:55 Відповісти
напоминает Гамлета,я за дырявых.
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30.09.2024 17:18 Відповісти
Если Украина примет доктрину применения ядерного оружия, которого не имеет
То вопли будут еще больше

Хотя запрета на принятие таких законов не существует
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30.09.2024 17:33 Відповісти
Коли грохнули дружка путіна насраллу прямо в бункері, в іншому бункері не на жарт обісрався один чемоданосерун. Зі страху почав всім погрожувати ядерною бімбою. Як бачимо, в ах*є навіть піськофф
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30.09.2024 19:11 Відповісти
Опача, так дело не пойдёт. Мы свинца наплавили, погреба укрепили им, йода и водяры набрали---ждём-с---кидайте метатели котяхов! Первое слово дороже второго! Писька-письков, усы как поё-аной лисы---заднюю не включай мразедло чепухнёвое!
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30.09.2024 21:47 Відповісти
 
 