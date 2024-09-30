Песков о возможности ядерного удара в ответ на атаки Украины: Не стоит чрезмерно апеллировать к доктрине
В Кремле заявили, что не нужно "чрезмерно апеллировать" к изменениям в ядерной доктрине России и связывать удары Украины по российской территории с возможностью ответных ядерных ударов.
Как передает Цензор.НЕТ, заявление спикера Путина Дмитрия Пескова цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".
У него спросили, является ли атака 125 украинских дронов по РФ 29 сентября прецедентом для применения ядерного оружия, особенно на фоне обновления ядерной доктрины РФ.
"Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важен. Приняты важные решения. Они будут формализованы соответствующим образом", - ответил Песков.
По словам спикера Путина, "спецоперация (так в России подменяют понятие война - ред.) происходит своим ходом", поэтому "согласования" с ядерной доктриной искать не следует.
Песков добавил, что все изменения в доктрину формализуют "соответствующим образом".
Что предшествовало?
Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.
Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.
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- Гей! Ми так не домовлялися! Нам ще своїми китайцями Росію заселять треба - у нас територія перенаселена...
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О ! Сирену включили, мабуть шахеди летять.
п.с. А Ліза Пєскова думаю сподобається нашим хлопцям................
Писали, що її додоми визвали, наче.
Так грозился СОТНЯМИ РАКЕТ!
А было этих ракет у него - всего ДВЕ!!!!!
С 1990 по 1994 год - дежурный референт, атташе, затем третий секретарь посольства СССР, а затем Российской Федерации в Турции. С 1994 года по 1996 год работал в центральном аппарате МИД России. С 1996 года по 2000 год - второй, потом - первый секретарь российского посольства в Турции.
По его словам он еще и таксовал в Москве.
То вопли будут еще больше
Хотя запрета на принятие таких законов не существует