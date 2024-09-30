Песков о возможности ядерного удара в ответ на атаки Украины: Не стоит чрезмерно апеллировать к доктрине

В Кремле заявили, что не нужно "чрезмерно апеллировать" к изменениям в ядерной доктрине России и связывать удары Украины по российской территории с возможностью ответных ядерных ударов.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление спикера Путина Дмитрия Пескова цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".

У него спросили, является ли атака 125 украинских дронов по РФ 29 сентября прецедентом для применения ядерного оружия, особенно на фоне обновления ядерной доктрины РФ.

"Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важен. Приняты важные решения. Они будут формализованы соответствующим образом", - ответил Песков.

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По словам спикера Путина, "спецоперация (так в России подменяют понятие война - ред.) происходит своим ходом", поэтому "согласования" с ядерной доктриной искать не следует.

Песков добавил, что все изменения в доктрину формализуют "соответствующим образом".

Что предшествовало?

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.

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