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Песков о возможности ядерного удара в ответ на атаки Украины: Не стоит чрезмерно апеллировать к доктрине

У Кремлі відповіли, чи очікувати ядерний удар після масованих дронових атак на РФ

В Кремле заявили, что не нужно "чрезмерно апеллировать" к изменениям в ядерной доктрине России и связывать удары Украины по российской территории с возможностью ответных ядерных ударов.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление спикера Путина Дмитрия Пескова цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".

У него спросили, является ли атака 125 украинских дронов по РФ 29 сентября прецедентом для применения ядерного оружия, особенно на фоне обновления ядерной доктрины РФ.

"Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важен. Приняты важные решения. Они будут формализованы соответствующим образом", - ответил Песков.

Читайте: Зеленский о ядерных угрозах Путина: никто не знает, что у него в голове

По словам спикера Путина, "спецоперация (так в России подменяют понятие война - ред.) происходит своим ходом", поэтому "согласования" с ядерной доктриной искать не следует.

Песков добавил, что все изменения в доктрину формализуют "соответствующим образом".

У Кремлі відповіли, чи очікувати ядерний удар після масованих дронових атак на РФ

Что предшествовало?

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменение ядерной доктрины РФ – определенный сигнал "недружественным" странам Запада, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1895) россия (95687) ядерное оружие (1337)


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Топ комментарии
+20
Засцяв вилупок вусатий...
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30.09.2024 15:05
+13
китайський господар )(уйло гавкнув на кацапів щоб навіть не думали рипатися з ядеркою !!!
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30.09.2024 15:07
+7
Піськов, висіти тобі з ****** на одній гілляці, якщо не здохнеш раніше. Навіть не по рішенню трибуналу, а від свого ж бидла. Бунт в ********* може бути досить жорстким, але їхні підери історію або не знають, або тлумачать як їм потрібно.
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30.09.2024 15:08
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Засцяв вилупок вусатий...
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30.09.2024 15:05 Ответить
китайський господар )(уйло гавкнув на кацапів щоб навіть не думали рипатися з ядеркою !!!
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30.09.2024 15:07 Ответить
таваріші НЕ розуміють, що ЯО це реальна
екзенстенційна зброя Судного дня, а

НЕ городнє солом'яне страшило
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30.09.2024 15:31 Ответить
Слухи про зміну росіянами ядерної доктрини досягли Вашингтона. Американці почали готувать свою ядерну тріаду. Китайці сполошилися:
- Гей! Ми так не домовлялися! Нам ще своїми китайцями Росію заселять треба - у нас територія перенаселена...
З Вашингтона відповідають:
- А нам яке діло? Росія велика - заселите чисті від радіації місця....
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30.09.2024 17:11 Ответить
так ото, таваріщь піськов, не варто без нужди трусити ядрьоними мудєлями
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30.09.2024 15:27 Ответить
Піськов, висіти тобі з ****** на одній гілляці, якщо не здохнеш раніше. Навіть не по рішенню трибуналу, а від свого ж бидла. Бунт в ********* може бути досить жорстким, але їхні підери історію або не знають, або тлумачать як їм потрібно.
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30.09.2024 15:08 Ответить
Воронежу приготуватись.
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30.09.2024 15:08 Ответить
Сцикуни шакальйо.
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30.09.2024 15:09 Ответить
Бережи доцю, така гарна, ми знаємо, де твоя Лізочка

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30.09.2024 15:09 Ответить
ну и шо? Живёт Лиза за границей, вам то какое дело.
VG CARGO GMB
На сегодняшний день компания является монополистом по обработке авиагрузов в аэропорту Франкфурт-Хан, а также активно работает в крупнейшем немецком аэропорту Франкфурт-на-Майне. Аэропорт Франкфурт-Хан расположен в 120 километрах от Франкфурта и Люксембурга. Он более известен как грузовой, но принимает и пассажирские рейсы, в частности, выступает базой для крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе Ryanair.
Хозяин Александр Удодов. Зять Мишустина.
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30.09.2024 15:52 Ответить
Ну різне буває.................... Бог не фраєр.
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30.09.2024 15:54 Ответить
Тобто бити по свиноросії ніззззя, але якщо дуже хочеться, а особливо зможеться, то якось воно буде, як прийнято вважати на рашці,- ааадін рас нє підарас, ась, гражданін пісікофффф 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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30.09.2024 15:10 Ответить
Чого так багато тіх хто лякаєтся заяв отого сміття людства на кшталт медведева або цього піськина, щодо ЯО?
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30.09.2024 15:10 Ответить
Страшно !!! А раптом ... ?! Хоч вже 3-4 притомниї експерти сказали, що навряд чи.
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30.09.2024 16:53 Ответить
Ну навіть дах зовсім знесе плешивому пердуну на лабутенах і ланцюг виконає його ******** наказ і шо? Оті всі хто зараз среться з переляку шось можуть зробити шоб цього не сталось?
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30.09.2024 17:23 Ответить
Мабуть у Вас на подвір"ї непоганий льох ??

О ! Сирену включили, мабуть шахеди летять.
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30.09.2024 22:17 Ответить
Нажаль гєологія не дозволяє мати льох.
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01.10.2024 07:39 Ответить
Схоже, після того, як Китай публічно насварився на свого васала, Рашці довелося включити задню, заявляючи, що їх не так зрозуміли.
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30.09.2024 15:10 Ответить
Шо ж ти, фраєр, здав назад?
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30.09.2024 15:11 Ответить
Балабол тому що
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30.09.2024 15:17 Ответить
Сказав шо поки без ядерки
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30.09.2024 15:11 Ответить
Я шось не зрозумів, то 125 українських дронів по свинособаках на території параші позавчора і господарювання нашої славної Галицької 80 - ДШВ на курщині, то вже порушення "доктрини" чи ше нє ?!

п.с. А Ліза Пєскова думаю сподобається нашим хлопцям................
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30.09.2024 15:16 Ответить
Ваші хлопці десь у Європі ? Хочете щоб вони уподобились рашистам ?

Писали, що її додоми визвали, наче.
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30.09.2024 16:54 Ответить
Хрущев когда - то уже развел Запад на ядерку
Так грозился СОТНЯМИ РАКЕТ!
А было этих ракет у него - всего ДВЕ!!!!!
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30.09.2024 15:22 Ответить
не виключено.що американці попросили китайців зупинити ядерні погрози рашистського вилупка із пекла,щоб бува по 3,14рації не почали літати американські далекобійні ракети,,,
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30.09.2024 15:27 Ответить
Ну, спасибо Китаю. Хотя бы за то что бьёт по рукам этих идиотов когда они про ядерку заикаться.
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30.09.2024 15:27 Ответить
Цікаво буде зустріти когось із сімейства пєскових............. Тривожно шось за таку дружню сім"ю............ Життя непередбачуване................... Теплі берега морів і океанів, пальми, кальмари і всякі цікаві дельфінчики..............

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30.09.2024 15:27 Ответить
піськов смішний ...
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30.09.2024 15:30 Ответить
Карьера:
С 1990 по 1994 год - дежурный референт, атташе, затем третий секретарь посольства СССР, а затем Российской Федерации в Турции. С 1994 года по 1996 год работал в центральном аппарате МИД России. С 1996 года по 2000 год - второй, потом - первый секретарь российского посольства в Турции.
По его словам он еще и таксовал в Москве.
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30.09.2024 16:09 Ответить
Таксовал в то время.
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30.09.2024 16:10 Ответить
Сунь інь напевне сказав ''ату''!
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30.09.2024 15:34 Ответить
Так дідуган ж сказав. Якщо неядерна держава з ядерною нанесуть удар. Тобто вдвох. А поки воюємо тільки ми. Навіть якщо Томагавки полетять. Головне, щоб по документам правильно оформити. При перетині нашого кордону вони стають нашими. ПДВ, мито платимо. Бо не транзит, а ввезення своїм ходом. Далі експлуатуємо ми. Будь які ракети в воєнторзі продаються.
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30.09.2024 15:35 Ответить
Прописали б у доктрині : від 1000 БПЛА за добу ..а 125 це комарі для слона
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30.09.2024 15:45 Ответить
І Суджа вже не їхня, раз атвєтки ядерної нема
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30.09.2024 15:49 Ответить
От бач, злякався, ******* сцикун. (с)
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30.09.2024 16:32 Ответить
вважай, це вже дозвіл від самого ***** бити штатівською та іншою натівською зброєю вглиб боліт. Залишилось ще отримати ту зброю.
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30.09.2024 16:37 Ответить
Не факт - може бути провокація.
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30.09.2024 16:58 Ответить
Ай маладєц !!!
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30.09.2024 16:55 Ответить
напоминает Гамлета,я за дырявых.
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30.09.2024 17:18 Ответить
Если Украина примет доктрину применения ядерного оружия, которого не имеет
То вопли будут еще больше

Хотя запрета на принятие таких законов не существует
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30.09.2024 17:33 Ответить
Коли грохнули дружка путіна насраллу прямо в бункері, в іншому бункері не на жарт обісрався один чемоданосерун. Зі страху почав всім погрожувати ядерною бімбою. Як бачимо, в ах*є навіть піськофф
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30.09.2024 19:11 Ответить
Опача, так дело не пойдёт. Мы свинца наплавили, погреба укрепили им, йода и водяры набрали---ждём-с---кидайте метатели котяхов! Первое слово дороже второго! Писька-письков, усы как поё-аной лисы---заднюю не включай мразедло чепухнёвое!
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30.09.2024 21:47 Ответить
 
 