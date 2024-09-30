На українсько-угорському кордоні до кінця року відкриють новий прикордонний перехід, - Сійярто

Угорщина готова розвивати інфраструктуру прикордонних переходів на кордоні з Україною.

Про це міністр зовнішньої економіки й закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я також підтвердив міністру, що Угорщина готова розвивати інфраструктуру прикордонних переходів. Це добра новина, що цього року ми зможемо відкрити новий пункт перетину кордону. Ми готові провести роботи, необхідні для збільшення пропускної спроможності прикордонного пункту Берегшурань (Beregsurány). Ми готові до будівництва нового мосту через Тису", - сказав він.

Також, за словами Сійярто, Угорщина, як і раніше, готова створити прикордонну зону розвитку бізнесу на угорсько-українському кордоні.

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Що передувало?

Раніше Сійярто заявив, що Угорщина закликає до негайного миру в Україні.

Нагадаємо, 30 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув із робочим візитом до Угорщини.

У Будапешті Сибіга розпочав переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у форматі тет-а-тет.