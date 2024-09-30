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На украинско-венгерской границе до конца года откроют новый пограничный переход, - Сийярто

Кордон з Угорщиною

Венгрия готова развивать инфраструктуру пограничных переходов на границе с Украиной.

Об этом министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я также подтвердил министру, что Венгрия готова развивать инфраструктуру пограничных переходов. Это хорошая новость, что в этом году мы сможем открыть новый пункт пересечения границы. Мы готовы провести работы, необходимые для увеличения пропускной способности пограничного пункта Берегшурань (Beregsurány). Мы готовы к строительству нового моста через Тису", - сказал он.

Также, по словам Сийярто, Венгрия по-прежнему готова создать пограничную зону развития бизнеса на венгерско-украинской границе.

Также читайте: Венгрия отмечает "положительную динамику" с Украиной в решении вопроса нацменьшинств, - Сибига

Что предшествовало?

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия призывает к немедленному миру в Украине.

Напомним, 30 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с рабочим визитом в Венгрию.

В Будапеште Сибига начал переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в формате тет-а-тет.

Автор: 

Венгрия (1965) Сийярто Петер (325)


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****** контрабас возити почнуть??
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30.09.2024 16:10 Ответить
Замість того, щоб взагалі закрити увесь кордон з ********, вони ще одне відкривають !
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30.09.2024 17:10 Ответить
Мадяри задавили Супрягу,це до свого анклаву в Берегове,а як же розпіарений раніше перехід з Ділового,поховали там же гуцули.
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30.09.2024 18:00 Ответить
Навіщо ?
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30.09.2024 18:12 Ответить
 
 