На украинско-венгерской границе до конца года откроют новый пограничный переход, - Сийярто
Венгрия готова развивать инфраструктуру пограничных переходов на границе с Украиной.
Об этом министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я также подтвердил министру, что Венгрия готова развивать инфраструктуру пограничных переходов. Это хорошая новость, что в этом году мы сможем открыть новый пункт пересечения границы. Мы готовы провести работы, необходимые для увеличения пропускной способности пограничного пункта Берегшурань (Beregsurány). Мы готовы к строительству нового моста через Тису", - сказал он.
Также, по словам Сийярто, Венгрия по-прежнему готова создать пограничную зону развития бизнеса на венгерско-украинской границе.
Что предшествовало?
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия призывает к немедленному миру в Украине.
Напомним, 30 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с рабочим визитом в Венгрию.
В Будапеште Сибига начал переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в формате тет-а-тет.
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