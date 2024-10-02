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Заступник голови КМДА Усов пройшов поліграф у межах справи про зловживання у сфері перевезень

Костянтин Усов
Фото: Телеграм Костянтина Усова

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов добровільно пройшов експертизу із застосуванням поліграфа у межах розслідування справи про зловживання у сфері перевезень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Посилаючись на анонімні джерела в ДБР, влітку медіа поширювали звинувачення щодо мене і навіть публікували, що керівництво Києва начебто вимагало побори з ветерана-перевізника", - заявив посадовець.

Тож, за його словами, щоб "остаточно зняти будь-які підозри", Усов добровільно пройшов експертизу із застосуванням поліграфа.

"Питання дуже прямі і чіткі. Брав/не брав? Давав команди чи не давав? Обговорював чи не обговорював? Результати - однозначні. Спойлер - вони протилежні зливам, поширюваним ДБР", - уточнив заступник голови КМДА.

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Також він додав, що "після 4 місяців тяганини ДБР" все ж таки повернуло його особисті кошти вилучені під час обшуків влітку.

Крім того, посадовець стверджує, що у цій справі "зацікавлені особи використали перевізника-ветерана".

"(Ветеран - Ред.) ...є потерпілим у цій справі. Спочатку ДБР зробило військового обвинуваченим і підсудним у справі про незаконне зберігання зброї, а потім — змусило ходити в КМДА і брати участь у, як виглядає, провокації", - зазначив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, влітку 2024 ДБР проводило слідчі дії у службових приміщеннях Київської міської держадміністрації, зокрема в його кабінеті.

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Автор: 

КМДА (2373) поліграф (78) ДБР (3516)


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Топ коментарі
+4
Пройшов той поліграф, щодо якого у світі все більше і більше причин вважати його фікцією та псевдонаукою? Чи той поліграф, суть якого в суб'єктивній інтерпретації отриманих показників певним спеціалістом? Спеціалістом, що любить гроші не менше від самого Усова?
Чим далі, тим більше в Україні усілякого мракобісся, навіть такого що видається за небувалі технічні досягнення.
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02.10.2024 02:58
+3
І знову "кривій ріг" і кацапький їбальнік а-ля "95 кварталу"...
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02.10.2024 03:04
+2
Факти для підтвердження висловленого "GICKO_ BANAN" звинуваченню Усова, в тому що він нібито "шахрай", "GICKO_ BANAN" може навести, тільки НЕ в стилі "всі знають", "це всім відомо", а щоб можна було верифікувати слова "GICKO_ BANAN", в чому нібито "шахрайство" Усова ?

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02.10.2024 03:38
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Факти для підтвердження висловленого "GICKO_ BANAN" звинуваченню Усова, в тому що він нібито "шахрай", "GICKO_ BANAN" може навести, тільки НЕ в стилі "всі знають", "це всім відомо", а щоб можна було верифікувати слова "GICKO_ BANAN", в чому нібито "шахрайство" Усова ?

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02.10.2024 03:38 Відповісти
Пройшов той поліграф, щодо якого у світі все більше і більше причин вважати його фікцією та псевдонаукою? Чи той поліграф, суть якого в суб'єктивній інтерпретації отриманих показників певним спеціалістом? Спеціалістом, що любить гроші не менше від самого Усова?
Чим далі, тим більше в Україні усілякого мракобісся, навіть такого що видається за небувалі технічні досягнення.
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02.10.2024 02:58 Відповісти
100%, але більшість посполитих про це не знає.
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02.10.2024 08:41 Відповісти
І знову "кривій ріг" і кацапький їбальнік а-ля "95 кварталу"...
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02.10.2024 03:04 Відповісти
На https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014) внеочередных парламентских выборах на Украине в 2014 году баллотировался по одномандатному избирательному округу № 33 (с центром в г. Кривой Рог, Центрально-Городской район) от партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Блок Петра Порошенко ».[18] Одержал победу, получив 28,43 %.
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02.10.2024 03:22 Відповісти
В 1981 році я потрапив в Краматорськ і потім майже 20 років вважав це найгіршим місцем для життя в Україні. Доки не відвідав Кривий Ріг. Те що я там побачив ні в яке порівняння з Краматорськом в жовто-чорній хмарі смогу навіть поряд на стояло. Це справжнє соціальне дно. Там все "в квадраті" - екологія, корупція, злидні, дурість і тупість населення... Прірва...
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02.10.2024 03:39 Відповісти
Доки ви будете вважати одне одного тупішими, дурнішими, злиденнішими, доки будете ділити українців на перший та другий гатунок по території проживання, ділити на порохоботів та зебілів, у вас не вийде здолати кацапську навалу.Тільки єдність українського народу допоможе зберегти Україну.
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02.10.2024 04:02 Відповісти
Я розумію вас, але жодного об'єднання з ватним населенням бути не може.
Я сама із Запоріжжя родом, але я знаю різницю між сходом України та заходом.
Ви проїдьте УКРАЇНОЮ від Донецька до Львова та побачите у чому різниця.
Запоріжжя - однo із найіндустріальніших міст України, але забруднення повітря таке, що дихати неможливо. Дніпроспецсталь, Запоріжсталь, Коксохім завод-жити в Осипенскому районі міста взагалі неможливо,там дихати неможливо.
Повітря червоного кольору, відходи зливали в Дніпро у районі 5 міський лікарні, нижче за течією річка червоного кольору була.

І ватного населення багато й було, і зараз є.
І це дуже прикро.
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02.10.2024 06:19 Відповісти
Ну тоді продовжуйте робити те, що робите, то будете мати те, що маєте.
Продовжуйте ділити народ України.
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02.10.2024 14:59 Відповісти
Я не поділяю народ України, ВИ нічого не зрозуміли з того, що я написала.
Є народ України а є українська вата з якою народ України не має нічого спільного. Ось так вам зрозуміло?
на Сході України живе дуже багато переселянців з Росії.
Тому - це найбільш засрана частина України.
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02.10.2024 20:25 Відповісти
Брехня. Кр. Ріг дуже розтягнутий. І це його рятує від забруднення атмосфери.
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02.10.2024 07:53 Відповісти
Поліграф це ніщо.
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02.10.2024 04:29 Відповісти
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02.10.2024 07:39 Відповісти
Ті воюють а ці крадуть як підірвані і на привеликий подив у одних до інших немає питань.
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02.10.2024 06:06 Відповісти
Питання є - відповідей немає y владu.
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02.10.2024 06:21 Відповісти
Костянтин Усов , чесна і порядна людина 🙁
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02.10.2024 06:26 Відповісти
Як він це зробив? - Болгарська...
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02.10.2024 07:30 Відповісти
Дубінський теж не так давно поліграф проходив
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02.10.2024 08:22 Відповісти
Дивлюсь на фото. А давайте, хто зараз в формі кольору хакі, відбираємо мандати (і кошти) - і не фронт накуй! Легко ототожнювати себе із військовим, маючи гарантовану бронь
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02.10.2024 08:24 Відповісти
Це той поліграф що пройшов ківу?
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02.10.2024 10:15 Відповісти
це норм людина!його вілкули намагались зїсти усю каденцію!"рудана" та риговські пабліки з гівном мішали!найкращий парк у місті(Кривий Ріг)-його справа.район де він був депутатом-на щось нормальне стало схоже
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02.10.2024 10:46 Відповісти
 
 