Заступник голови КМДА Усов пройшов поліграф у межах справи про зловживання у сфері перевезень

Фото: Телеграм Костянтина Усова

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов добровільно пройшов експертизу із застосуванням поліграфа у межах розслідування справи про зловживання у сфері перевезень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Посилаючись на анонімні джерела в ДБР, влітку медіа поширювали звинувачення щодо мене і навіть публікували, що керівництво Києва начебто вимагало побори з ветерана-перевізника", - заявив посадовець.

Тож, за його словами, щоб "остаточно зняти будь-які підозри", Усов добровільно пройшов експертизу із застосуванням поліграфа.

"Питання дуже прямі і чіткі. Брав/не брав? Давав команди чи не давав? Обговорював чи не обговорював? Результати - однозначні. Спойлер - вони протилежні зливам, поширюваним ДБР", - уточнив заступник голови КМДА.

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Також він додав, що "після 4 місяців тяганини ДБР" все ж таки повернуло його особисті кошти вилучені під час обшуків влітку.

Крім того, посадовець стверджує, що у цій справі "зацікавлені особи використали перевізника-ветерана".

"(Ветеран - Ред.) ...є потерпілим у цій справі. Спочатку ДБР зробило військового обвинуваченим і підсудним у справі про незаконне зберігання зброї, а потім — змусило ходити в КМДА і брати участь у, як виглядає, провокації", - зазначив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, влітку 2024 ДБР проводило слідчі дії у службових приміщеннях Київської міської держадміністрації, зокрема в його кабінеті.

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