Заступник голови КМДА Усов пройшов поліграф у межах справи про зловживання у сфері перевезень
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов добровільно пройшов експертизу із застосуванням поліграфа у межах розслідування справи про зловживання у сфері перевезень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Посилаючись на анонімні джерела в ДБР, влітку медіа поширювали звинувачення щодо мене і навіть публікували, що керівництво Києва начебто вимагало побори з ветерана-перевізника", - заявив посадовець.
Тож, за його словами, щоб "остаточно зняти будь-які підозри", Усов добровільно пройшов експертизу із застосуванням поліграфа.
"Питання дуже прямі і чіткі. Брав/не брав? Давав команди чи не давав? Обговорював чи не обговорював? Результати - однозначні. Спойлер - вони протилежні зливам, поширюваним ДБР", - уточнив заступник голови КМДА.
Також він додав, що "після 4 місяців тяганини ДБР" все ж таки повернуло його особисті кошти вилучені під час обшуків влітку.
Крім того, посадовець стверджує, що у цій справі "зацікавлені особи використали перевізника-ветерана".
"(Ветеран - Ред.) ...є потерпілим у цій справі. Спочатку ДБР зробило військового обвинуваченим і підсудним у справі про незаконне зберігання зброї, а потім — змусило ходити в КМДА і брати участь у, як виглядає, провокації", - зазначив заступник голови КМДА.
Нагадаємо, влітку 2024 ДБР проводило слідчі дії у службових приміщеннях Київської міської держадміністрації, зокрема в його кабінеті.
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Чим далі, тим більше в Україні усілякого мракобісся, навіть такого що видається за небувалі технічні досягнення.
Я сама із Запоріжжя родом, але я знаю різницю між сходом України та заходом.
Ви проїдьте УКРАЇНОЮ від Донецька до Львова та побачите у чому різниця.
Запоріжжя - однo із найіндустріальніших міст України, але забруднення повітря таке, що дихати неможливо. Дніпроспецсталь, Запоріжсталь, Коксохім завод-жити в Осипенскому районі міста взагалі неможливо,там дихати неможливо.
Повітря червоного кольору, відходи зливали в Дніпро у районі 5 міський лікарні, нижче за течією річка червоного кольору була.
І ватного населення багато й було, і зараз є.
І це дуже прикро.
Продовжуйте ділити народ України.
Є народ України а є українська вата з якою народ України не має нічого спільного. Ось так вам зрозуміло?
на Сході України живе дуже багато переселянців з Росії.
Тому - це найбільш засрана частина України.