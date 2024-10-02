Заместитель председателя КГГА Усов прошел полиграф в рамках дела о злоупотреблениях в сфере перевозок
Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов добровольно прошел экспертизу с применением полиграфа в рамках расследования дела о злоупотреблениях в сфере перевозок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Ссылаясь на анонимные источники в ГБР, летом медиа распространяли обвинения в отношении меня и даже публиковали, что руководство Киева якобы требовало поборы с ветерана-перевозчика", - заявил чиновник.
Поэтому, по его словам, чтобы "окончательно снять любые подозрения", Усов добровольно прошел экспертизу с применением полиграфа.
"Вопросы очень прямые и четкие. Брал/не брал? Давал команды или не давал? Обсуждал или не обсуждал? Результаты - однозначные. Спойлер - они противоположны сливам, распространяемым ГБР", - уточнил замглавы КГГА.
Также он добавил, что "после 4 месяцев волокиты ГБР" все же вернуло его личные средства изъятые во время обысков летом.
Кроме того, чиновник утверждает, что в этом деле "заинтересованные лица использовали перевозчика-ветерана".
"(Ветеран - Ред.) ...является потерпевшим по этому делу. Сначала ГБР сделало военного обвиняемым и подсудимым по делу о незаконном хранении оружия, а потом - заставило ходить в КГГА и участвовать в, как выглядит, провокации", - отметил заместитель председателя КГГА.
Напомним, летом 2024 ГБР проводило следственные действия в служебных помещениях Киевской городской госадминистрации, в частности - в его кабинете.
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Чим далі, тим більше в Україні усілякого мракобісся, навіть такого що видається за небувалі технічні досягнення.
Я сама із Запоріжжя родом, але я знаю різницю між сходом України та заходом.
Ви проїдьте УКРАЇНОЮ від Донецька до Львова та побачите у чому різниця.
Запоріжжя - однo із найіндустріальніших міст України, але забруднення повітря таке, що дихати неможливо. Дніпроспецсталь, Запоріжсталь, Коксохім завод-жити в Осипенскому районі міста взагалі неможливо,там дихати неможливо.
Повітря червоного кольору, відходи зливали в Дніпро у районі 5 міський лікарні, нижче за течією річка червоного кольору була.
І ватного населення багато й було, і зараз є.
І це дуже прикро.
Продовжуйте ділити народ України.
Є народ України а є українська вата з якою народ України не має нічого спільного. Ось так вам зрозуміло?
на Сході України живе дуже багато переселянців з Росії.
Тому - це найбільш засрана частина України.