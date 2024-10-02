Заместитель председателя КГГА Усов прошел полиграф в рамках дела о злоупотреблениях в сфере перевозок

Фото: Телеграм Костянтина Усова

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов добровольно прошел экспертизу с применением полиграфа в рамках расследования дела о злоупотреблениях в сфере перевозок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Ссылаясь на анонимные источники в ГБР, летом медиа распространяли обвинения в отношении меня и даже публиковали, что руководство Киева якобы требовало поборы с ветерана-перевозчика", - заявил чиновник.

Поэтому, по его словам, чтобы "окончательно снять любые подозрения", Усов добровольно прошел экспертизу с применением полиграфа.

"Вопросы очень прямые и четкие. Брал/не брал? Давал команды или не давал? Обсуждал или не обсуждал? Результаты - однозначные. Спойлер - они противоположны сливам, распространяемым ГБР", - уточнил замглавы КГГА.

Читайте также: 40 тыс.грн еженедельно за право работы на маршруте: сообщено о подозрении директору Коммунальной службы перевозок КГГА, требовавшего деньги с перевозчиков

Также он добавил, что "после 4 месяцев волокиты ГБР" все же вернуло его личные средства изъятые во время обысков летом.

Кроме того, чиновник утверждает, что в этом деле "заинтересованные лица использовали перевозчика-ветерана".

"(Ветеран - Ред.) ...является потерпевшим по этому делу. Сначала ГБР сделало военного обвиняемым и подсудимым по делу о незаконном хранении оружия, а потом - заставило ходить в КГГА и участвовать в, как выглядит, провокации", - отметил заместитель председателя КГГА.

Напомним, летом 2024 ГБР проводило следственные действия в служебных помещениях Киевской городской госадминистрации, в частности - в его кабинете.

Читайте также: Из 1117 производств, открытых против столичных властей, судебное решение вынесено менее чем по 1%, остальные рассыпаются, - эксперт