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Заместитель председателя КГГА Усов прошел полиграф в рамках дела о злоупотреблениях в сфере перевозок

Костянтин Усов
Фото: Телеграм Костянтина Усова

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов добровольно прошел экспертизу с применением полиграфа в рамках расследования дела о злоупотреблениях в сфере перевозок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Ссылаясь на анонимные источники в ГБР, летом медиа распространяли обвинения в отношении меня и даже публиковали, что руководство Киева якобы требовало поборы с ветерана-перевозчика", - заявил чиновник.

Поэтому, по его словам, чтобы "окончательно снять любые подозрения", Усов добровольно прошел экспертизу с применением полиграфа.

"Вопросы очень прямые и четкие. Брал/не брал? Давал команды или не давал? Обсуждал или не обсуждал? Результаты - однозначные. Спойлер - они противоположны сливам, распространяемым ГБР", - уточнил замглавы КГГА.

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Также он добавил, что "после 4 месяцев волокиты ГБР" все же вернуло его личные средства изъятые во время обысков летом.

Кроме того, чиновник утверждает, что в этом деле "заинтересованные лица использовали перевозчика-ветерана".

"(Ветеран - Ред.) ...является потерпевшим по этому делу. Сначала ГБР сделало военного обвиняемым и подсудимым по делу о незаконном хранении оружия, а потом - заставило ходить в КГГА и участвовать в, как выглядит, провокации", - отметил заместитель председателя КГГА.

Напомним, летом 2024 ГБР проводило следственные действия в служебных помещениях Киевской городской госадминистрации, в частности - в его кабинете.

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Автор: 

КГГА (2985) полиграф (78) ГБР (3007)


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Топ комментарии
+4
Пройшов той поліграф, щодо якого у світі все більше і більше причин вважати його фікцією та псевдонаукою? Чи той поліграф, суть якого в суб'єктивній інтерпретації отриманих показників певним спеціалістом? Спеціалістом, що любить гроші не менше від самого Усова?
Чим далі, тим більше в Україні усілякого мракобісся, навіть такого що видається за небувалі технічні досягнення.
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02.10.2024 02:58
+3
І знову "кривій ріг" і кацапький їбальнік а-ля "95 кварталу"...
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02.10.2024 03:04
+2
Факти для підтвердження висловленого "GICKO_ BANAN" звинуваченню Усова, в тому що він нібито "шахрай", "GICKO_ BANAN" може навести, тільки НЕ в стилі "всі знають", "це всім відомо", а щоб можна було верифікувати слова "GICKO_ BANAN", в чому нібито "шахрайство" Усова ?

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02.10.2024 03:38
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Факти для підтвердження висловленого "GICKO_ BANAN" звинуваченню Усова, в тому що він нібито "шахрай", "GICKO_ BANAN" може навести, тільки НЕ в стилі "всі знають", "це всім відомо", а щоб можна було верифікувати слова "GICKO_ BANAN", в чому нібито "шахрайство" Усова ?

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02.10.2024 03:38 Ответить
Пройшов той поліграф, щодо якого у світі все більше і більше причин вважати його фікцією та псевдонаукою? Чи той поліграф, суть якого в суб'єктивній інтерпретації отриманих показників певним спеціалістом? Спеціалістом, що любить гроші не менше від самого Усова?
Чим далі, тим більше в Україні усілякого мракобісся, навіть такого що видається за небувалі технічні досягнення.
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02.10.2024 02:58 Ответить
100%, але більшість посполитих про це не знає.
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02.10.2024 08:41 Ответить
І знову "кривій ріг" і кацапький їбальнік а-ля "95 кварталу"...
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02.10.2024 03:04 Ответить
На https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014) внеочередных парламентских выборах на Украине в 2014 году баллотировался по одномандатному избирательному округу № 33 (с центром в г. Кривой Рог, Центрально-Городской район) от партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Блок Петра Порошенко ».[18] Одержал победу, получив 28,43 %.
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02.10.2024 03:22 Ответить
В 1981 році я потрапив в Краматорськ і потім майже 20 років вважав це найгіршим місцем для життя в Україні. Доки не відвідав Кривий Ріг. Те що я там побачив ні в яке порівняння з Краматорськом в жовто-чорній хмарі смогу навіть поряд на стояло. Це справжнє соціальне дно. Там все "в квадраті" - екологія, корупція, злидні, дурість і тупість населення... Прірва...
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02.10.2024 03:39 Ответить
Доки ви будете вважати одне одного тупішими, дурнішими, злиденнішими, доки будете ділити українців на перший та другий гатунок по території проживання, ділити на порохоботів та зебілів, у вас не вийде здолати кацапську навалу.Тільки єдність українського народу допоможе зберегти Україну.
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02.10.2024 04:02 Ответить
Я розумію вас, але жодного об'єднання з ватним населенням бути не може.
Я сама із Запоріжжя родом, але я знаю різницю між сходом України та заходом.
Ви проїдьте УКРАЇНОЮ від Донецька до Львова та побачите у чому різниця.
Запоріжжя - однo із найіндустріальніших міст України, але забруднення повітря таке, що дихати неможливо. Дніпроспецсталь, Запоріжсталь, Коксохім завод-жити в Осипенскому районі міста взагалі неможливо,там дихати неможливо.
Повітря червоного кольору, відходи зливали в Дніпро у районі 5 міський лікарні, нижче за течією річка червоного кольору була.

І ватного населення багато й було, і зараз є.
І це дуже прикро.
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02.10.2024 06:19 Ответить
Ну тоді продовжуйте робити те, що робите, то будете мати те, що маєте.
Продовжуйте ділити народ України.
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02.10.2024 14:59 Ответить
Я не поділяю народ України, ВИ нічого не зрозуміли з того, що я написала.
Є народ України а є українська вата з якою народ України не має нічого спільного. Ось так вам зрозуміло?
на Сході України живе дуже багато переселянців з Росії.
Тому - це найбільш засрана частина України.
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02.10.2024 20:25 Ответить
Брехня. Кр. Ріг дуже розтягнутий. І це його рятує від забруднення атмосфери.
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02.10.2024 07:53 Ответить
Поліграф це ніщо.
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02.10.2024 04:29 Ответить
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02.10.2024 07:39 Ответить
Ті воюють а ці крадуть як підірвані і на привеликий подив у одних до інших немає питань.
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02.10.2024 06:06 Ответить
Питання є - відповідей немає y владu.
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02.10.2024 06:21 Ответить
Костянтин Усов , чесна і порядна людина 🙁
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02.10.2024 06:26 Ответить
Як він це зробив? - Болгарська...
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02.10.2024 07:30 Ответить
Дубінський теж не так давно поліграф проходив
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02.10.2024 08:22 Ответить
Дивлюсь на фото. А давайте, хто зараз в формі кольору хакі, відбираємо мандати (і кошти) - і не фронт накуй! Легко ототожнювати себе із військовим, маючи гарантовану бронь
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02.10.2024 08:24 Ответить
Це той поліграф що пройшов ківу?
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02.10.2024 10:15 Ответить
це норм людина!його вілкули намагались зїсти усю каденцію!"рудана" та риговські пабліки з гівном мішали!найкращий парк у місті(Кривий Ріг)-його справа.район де він був депутатом-на щось нормальне стало схоже
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02.10.2024 10:46 Ответить
 
 