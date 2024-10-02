На Черкащині уламки "Шахеда" пошкодили ЛЕП та будинки

У ніч на 2 жовтня 2024 року на Черкащині під час дронової атаки ворога працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час нічної тривоги оборонці неба знищили ворожий БпЛА в Черкаському районі.

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Наслідки

"Минулось без потерпілих. Однак уламками пошкоджено лінію електропередач, а також кілька сусідніх будинків і надвірну споруду", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі 2 жовтня на Київщині працювали сили ППО. Також повідомлялося, що ввечері 1 жовтня окупанти атакують Україну "Шахедами".