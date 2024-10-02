На Черкасщине обломки "шахеда" повредили ЛЭП и дома

В ночь на 2 октября 2024 года в Черкасской области во время дроновой атаки врага работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время ночной тревоги защитники неба уничтожили вражеский БПЛА в Черкасском районе.

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Последствия

"Обошлось без пострадавших. Однако обломками повреждена линия электропередач, а также несколько соседних домов и надворная постройка", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью 2 октября на Киевщине работали силы ПВО. Также сообщалось, что вечером 1 октября оккупанты атаковали Украину "шахедами".