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Новини
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У польському Любліні запрацював рекрутинговий центр Українського легіону, - ЗМІ

У Польщі запрацював рекрутинговий центр Українського легіону

У польському місті Любліні 1 жовтня в День захисників і захисниць запрацював рекрутинговий центр Українського легіону. 

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в Міністерстві оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Факт відкриття рекрутингового центру підтверджує й офіційна сторінка Українського легіону.

На офіційній сторінці можна знайти інформацію про те, що охочі записатися можуть це зробити, подавши заявку на сайті або ж звернувшись за адресою центру: Люблін, вул. Спокойна - це адреса українського консульства в Любліні.

Окрім цього, на сайті Українського легіону йдеться, що це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, який сформований із українців, що мешкають за кордоном.

Зазначається, що вступ до лав Українського легіону здійснюється винятково на добровільній основі з підписанням контракту. Формується цей підрозділ на території Польщі, а навчання добровольців проводиться інструкторами НАТО на полігонах країн-партнерів.

Наразі Міноборони України офіційно не коментує інформацію про початок роботи в Польщі рекрутингового центру Українського легіону. 

Нагадаємо, що нещодавно  міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що кількість українців, які погодилися вступити до Українського легіону у Польщі, виявилася вкрай малою.

Читайте також: У Польщі для участі в Українському легіоні зареєструвалися кілька тисяч людей, - глава МЗС Сікорський

Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що кілька тисяч осіб, які перебувають у Польщі, вже зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Український легіон.

Читайте також: Серед українців у Польщі недостатньо добровольців, щоб сформувати бригаду Українського легіону, - Сікорський

Автор: 

Польща (8543) добровольці (926)


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Топ коментарі
+4
Треба відкрити два, бо один не впорається з усіма охочими
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02.10.2024 19:31
+3
Сьогоднішній рекрут свято вірує, що служитиме саме там, куди подав заявку!
Ги...
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02.10.2024 19:12
+3
Монако с нетерпением ждет такой центр.
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02.10.2024 19:43
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Сьогоднішній рекрут свято вірує, що служитиме саме там, куди подав заявку!
Ги...
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02.10.2024 19:12 Відповісти
Авжеж, бусифікація там не ''проканає''. Поляки такого ''безпрєдєла'' не допустять.
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02.10.2024 19:16 Відповісти
У Польші швидко отримают у бубн або постріляють як собак
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02.10.2024 19:25 Відповісти
Про що ви балаболите, тролі ?
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02.10.2024 20:24 Відповісти
Треба відкрити два, бо один не впорається з усіма охочими
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02.10.2024 19:31 Відповісти
пора в норвегии открыть там, в Ирландии,, можно норм денег своровать
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02.10.2024 19:38 Відповісти
Коли НАТО вступить у війну з РФ тоді є зміст емігрантам вступати у такий легіон, бо тоді бодай є реальний шанс перемогти.
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02.10.2024 19:41 Відповісти
Монако с нетерпением ждет такой центр.
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02.10.2024 19:43 Відповісти
А можно туда из Украины приехать записаться?
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02.10.2024 19:45 Відповісти
Невже хтось щиро вірить, що вони драпали до Любліна, щоб звідти рекрутуватись до війська?
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02.10.2024 20:09 Відповісти
Стара. випий..касторки та угомонись..
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02.10.2024 20:25 Відповісти
Бусифікація з QR-кодом ............... В Украине появятся повестки с QR-кодом

https://www.rbc.ua/ukr/news/********-z-yavlyatsya-povistki-qr-kodom-minoboroni-1727882493.html
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02.10.2024 23:34 Відповісти
нарешті щось відкрили
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03.10.2024 06:52 Відповісти
 
 