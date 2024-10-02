У польському Любліні запрацював рекрутинговий центр Українського легіону, - ЗМІ

У польському місті Любліні 1 жовтня в День захисників і захисниць запрацював рекрутинговий центр Українського легіону.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в Міністерстві оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Факт відкриття рекрутингового центру підтверджує й офіційна сторінка Українського легіону.

На офіційній сторінці можна знайти інформацію про те, що охочі записатися можуть це зробити, подавши заявку на сайті або ж звернувшись за адресою центру: Люблін, вул. Спокойна - це адреса українського консульства в Любліні.

Окрім цього, на сайті Українського легіону йдеться, що це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, який сформований із українців, що мешкають за кордоном.

Зазначається, що вступ до лав Українського легіону здійснюється винятково на добровільній основі з підписанням контракту. Формується цей підрозділ на території Польщі, а навчання добровольців проводиться інструкторами НАТО на полігонах країн-партнерів.

Наразі Міноборони України офіційно не коментує інформацію про початок роботи в Польщі рекрутингового центру Українського легіону.

Нагадаємо, що нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що кількість українців, які погодилися вступити до Українського легіону у Польщі, виявилася вкрай малою.

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Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що кілька тисяч осіб, які перебувають у Польщі, вже зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Український легіон.

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