В польском Люблине заработал рекрутинговый центр Украинского легиона, - СМИ
В польском городе Люблине 1 октября в День защитников и защитниц заработал рекрутинговый центр Украинского легиона.
Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Факт открытия рекрутингового центра подтверждает и официальная страница Украинского легиона.
На официальной странице можно найти информацию о том, что желающие записаться могут это сделать, подав заявку на сайте или же обратившись по адресу центра: Люблин, ул. Спокойная - это адрес украинского консульства в Люблине.
Кроме этого, на сайте Украинского легиона говорится, что это первое добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, которое сформировано из украинцев, проживающих за рубежом.
Отмечается, что вступление в ряды Украинского легиона осуществляется исключительно на добровольной основе с подписанием контракта. Формируется это подразделение на территории Польши, а обучение добровольцев проводится инструкторами НАТО на полигонах стран-партнеров.
Сейчас Минобороны Украины официально не комментирует информацию о начале работы в Польше рекрутингового центра Украинского легиона.
Напомним, что недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что количество украинцев, которые согласились вступить в Украинский легион в Польше, оказалось крайне малым.
Украинский легион в Польше
Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.
Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что несколько тысяч человек, находящихся в Польше, уже зарегистрировались для вступления в специальное добровольческое подразделение Украинский легион.
