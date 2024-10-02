РУС
В польском Люблине заработал рекрутинговый центр Украинского легиона, - СМИ

У Польщі запрацював рекрутинговий центр Українського легіону

В польском городе Люблине 1 октября в День защитников и защитниц заработал рекрутинговый центр Украинского легиона.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Факт открытия рекрутингового центра подтверждает и официальная страница Украинского легиона.

На официальной странице можно найти информацию о том, что желающие записаться могут это сделать, подав заявку на сайте или же обратившись по адресу центра: Люблин, ул. Спокойная - это адрес украинского консульства в Люблине.

Кроме этого, на сайте Украинского легиона говорится, что это первое добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, которое сформировано из украинцев, проживающих за рубежом.

Отмечается, что вступление в ряды Украинского легиона осуществляется исключительно на добровольной основе с подписанием контракта. Формируется это подразделение на территории Польши, а обучение добровольцев проводится инструкторами НАТО на полигонах стран-партнеров.

Сейчас Минобороны Украины официально не комментирует информацию о начале работы в Польше рекрутингового центра Украинского легиона.

Напомним, что недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что количество украинцев, которые согласились вступить в Украинский легион в Польше, оказалось крайне малым.

Читайте также: Среди украинцев в Польше недостаточно добровольцев, чтобы сформировать бригаду Украинского легиона, - Сикорский

Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что несколько тысяч человек, находящихся в Польше, уже зарегистрировались для вступления в специальное добровольческое подразделение Украинский легион.

Читайте также: В Украинский легион в Польше вступило слишком мало украинцев, - министр обороны Косиняк-Камыш

Топ комментарии
+4
Треба відкрити два, бо один не впорається з усіма охочими
показать весь комментарий
02.10.2024 19:31 Ответить
+3
Сьогоднішній рекрут свято вірує, що служитиме саме там, куди подав заявку!
Ги...
показать весь комментарий
02.10.2024 19:12 Ответить
+3
Монако с нетерпением ждет такой центр.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:43 Ответить
Сьогоднішній рекрут свято вірує, що служитиме саме там, куди подав заявку!
Ги...
показать весь комментарий
02.10.2024 19:12 Ответить
Авжеж, бусифікація там не ''проканає''. Поляки такого ''безпрєдєла'' не допустять.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:16 Ответить
У Польші швидко отримают у бубн або постріляють як собак
показать весь комментарий
02.10.2024 19:25 Ответить
Про що ви балаболите, тролі ?
показать весь комментарий
02.10.2024 20:24 Ответить
Треба відкрити два, бо один не впорається з усіма охочими
показать весь комментарий
02.10.2024 19:31 Ответить
пора в норвегии открыть там, в Ирландии,, можно норм денег своровать
показать весь комментарий
02.10.2024 19:38 Ответить
Коли НАТО вступить у війну з РФ тоді є зміст емігрантам вступати у такий легіон, бо тоді бодай є реальний шанс перемогти.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:41 Ответить
Монако с нетерпением ждет такой центр.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:43 Ответить
А можно туда из Украины приехать записаться?
показать весь комментарий
02.10.2024 19:45 Ответить
Невже хтось щиро вірить, що вони драпали до Любліна, щоб звідти рекрутуватись до війська?
показать весь комментарий
02.10.2024 20:09 Ответить
Стара. випий..касторки та угомонись..
показать весь комментарий
02.10.2024 20:25 Ответить
Бусифікація з QR-кодом ............... В Украине появятся повестки с QR-кодом

https://www.rbc.ua/ukr/news/********-z-yavlyatsya-povistki-qr-kodom-minoboroni-1727882493.html
показать весь комментарий
02.10.2024 23:34 Ответить
нарешті щось відкрили
показать весь комментарий
03.10.2024 06:52 Ответить
 
 