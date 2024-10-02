Кількість жертв внаслідок ракетного обстрілу Львова 4 вересня зросла до восьми: у лікарні помер ще один чоловік

У реанімації помер 69-річний Богдан Кріль, який дістав важкі поранення внаслідок російського обстрілу Львова 4 вересня. Він став восьмою жертвою ракетного обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у середу, 2 жовтня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"З глибоким сумом повідомляємо про втрату ще одного життя внаслідок жорстокого ракетного обстрілу Львова 4 вересня. Кріль Богдан Андрійович, 1955 року народження, став восьмою жертвою цього трагічного нападу. Пан Богдан отримав важкі поранення під час атаки", - написав він.

Садовий зазначив, що чоловік 29 днів перебував у критичному стані в реанімації, але життя, на жаль, врятувати не вдалося.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щоб світ пам’ятав їхні імена: засновано стипендіальний фонд ім. Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевич

Ракетний удар по Львову 4 вересня

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горіли будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків станом на 4 вересня, 11 людей перебували у критичному стані.