Число жертв вследствие ракетных обстрелов Львова 4 сентября возросло до восьми: в больнице скончался еще один человек

Обстріл Львова 4 вересня

В реанимации умер 69-летний Богдан Криль, который получил тяжелые ранения вследствие российского обстрела Львова 4 сентября. Он стал восьмой жертвой ракетного обстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в среду, 2 октября, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"С глубокой скорбью сообщаем о потере еще одной жизни в результате жестокого ракетного обстрела Львова 4 сентября. Криль Богдан Андреевич, 1955 года рождения, стал восьмой жертвой этого трагического нападения. Господин Богдан получил тяжелые ранения во время атаки", - написал он.

Садовый отметил, что мужчина 29 дней находился в критическом состоянии в реанимации, но жизнь, к сожалению, спасти не удалось.

Смотрите также: Чтобы мир помнил их имена: основан стипендиальный фонд им. Евгении, Ярины, Дарии и Эмилии Базилевич

Ракетный удар по Львову 4 сентября

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Автор: 

Львов (4623) обстрел (29023) жертвы (2156)
Спочивай з миром Богдан Андрійович
02.10.2024 19:44 Ответить
Було би добре якби цю ситуацію описав кваліфікований лікар львівської лікарні, де лікувався Богдан Андрійович. А не це тупоголове злодійське створіння садовий...
02.10.2024 19:57 Ответить
 
 