Чтобы мир помнил их имена: основан стипендиальный фонд им. Евгении, Ярины, Дарии и Эмилии Базилевич

В память о студентке УКУ Дарии Базилевич, ее маме Евгении и сестрах Ярине и Эмилии Украинский католический университет совместно с отцом, Ярославом Базилевичем, и Национальной скаутской организацией Украины "Пласт" основывают постоянный стипендиальный именной фонд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УКУ.

Как отмечается, цель - собрать 100 тыс. долларов, благодаря которым ежегодно студенты УКУ смогут получать стипендию, чтобы следовать тем идеалам и принципам, которые засвидетельствовали своей жизнью сестры Базилевич и их мама. Все они были также активными пластунками.

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"Я был самым богатым, самым счастливым мужем и отцом: я имел сокровище и всегда понимал, что это сокровище - иметь такую жену и таких ответственных, трудолюбивых, красивых, умных, инициативных, патриотических детей. Все время я гордился ими и горжусь и сейчас. У них должно было быть все впереди - у каждой из них. В один миг я потерял ту многогранность ощущений, которую они все четверо, каждая по-своему, давали мне в течение нашей совместной жизни. Сегодня я имею самые лучшие, самые счастливые, самые прекрасные воспоминания - все остальное ампутировано! Поэтому прошу каждого помощи в создании устойчивого стипендиального фонда имени Евгении, Ярины, Дарии и Эмилии Базилевич, чтобы мир помнил их имена", - отметил Ярослав Базилевич, муж Евгении и отец девочек.

Как сообщалось, в ночь на 4 сентября, в результате ракетной атаки РФ на Львов погибла мать Евгения Базилевич и три ее дочери - Ярина, Дарья и Эмилия.

Также Цензор.НЕТ информировал, что во Львове попрощались с семьей Базилевичей, погибшей в результате удара РФ.

Ракетный удар по Львову 4 сентября

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.