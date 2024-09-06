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Во Львове прощаются с членами семьи Базилевичей, погибшими в результате удара РФ. ВИДЕО+ФОТО

Во Львове прощаются с членами семьи Базилевичей, погибшими в результате ракетного удара РФ 4 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Погибла Евгения Базилевич и ее три дочери - 21-летняя Ярина, 18-летняя Дарина и 7-летняя Эмилия.

Похоронят их на Лычаковском кладбище.

У Львові прощаються із родиною Базилевич, які загинули внаслідок російського обстрілу
У Львові прощаються із родиною Базилевич, які загинули внаслідок російського обстрілу

Ракетный удар по Львову 4 сентября

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

В результате удара по Львову погибли члены семьи Базилевичей - мать и трое ее дочерей. В живых остался только муж и отец.

Также читайте:  Во Львове день траура: из-за российского удара 7 человек погибли, среди них - два ребенка. Более 60 пострадавших

Автор: 

дети (6514) захоронения (219) Львов (4585) обстрел (27312)


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Топ комментарии
+20
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06.09.2024 15:11
+18
Царство Небесне.................
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06.09.2024 15:16
+12
Срлсиаайте з миром! R.I.P.
Горіти в пеклі кацапам, які причетні до цієї та інших трагедій на нашій землі!
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06.09.2024 15:16
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Правила форума Совет форумчан
Всі, хто в Кремлі приймають рішення, і рашисти, які їх підтримують, які запускають ракети по Україні - це просто нелюди, це породження диявола, яким немає прощення, і які в принципі не понесуть небесної кари за це все - бо вони нечиста сила.
Але всі, хто підтримує і просуває продовження військових дій (в тому числі Зе, Єрмак і все їхнє оточення), всі хто збагачується на цій війні, західні "партнери", які дають нам зброю по "крупинці", мали б подивитись в очі батькові оцих дітей, стати перед ним на коліна...
Бо якби був навіть "поганий" чи "невигідний" мир, ці люди (як і десятки тисяч інших українців) були б живі.
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06.09.2024 15:09 Ответить
От що найбільше вкурвлює, то ось такі гидкі миротворці. Бачте, миру хочеш... А як ти то собі уявляєш?! Як, яким чином? Ти пропонуєш домовлятись з сатаною? А то взагалі можливо?
В кацапів одна ціль - нас вбити, знищити, а все решта то словоблудство.
До речі, такі ж "миротворці" сто років тому були, здались на милість кремлівській сатані, а потім жерли своїх дітей, мільйонами вмирали від голоду і гинули в таборах. А потім мільйонами ще й у другій світовій.
Історія вас нічого не вчить, дебілів?
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06.09.2024 16:00 Ответить
А що ти пропонуєш? Воювати до останнього українця? Розтягувати гарячу фазу війни ще на роки, щоб отаких загиблих у своїх же домівках українців було ще десятки тисяч? Кацапів все одно в рази більше, вони ще навіть мобілізації серйозної не починали... а у нас вона триває вже 2,5 роки. Та і ресурсів на війну там незрівнянно більше...
Ясно що прямих перемовин між рф і Україною не буде. Потрібно задіювати світових гравців для посередництва - Китай, США, Індія, Туреччина, ЄС, потрібно думати як це все божевілля припиняти, бо наша демографія, економіка летять у безодню просто вже..
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06.09.2024 17:30 Ответить
а що ти пропонуєш, кщо ***** не хоче переговорів? всі оці твої "треба домовлятися", "залучати партнерів" - це діє тільки тоді, якщо той хто напав ГОТОВИЙ припинити війну.
кацапам так само боляче, вони на межі можливостей воюють, на повну силу. і вмирають вони по посадках так само. Тому зціпи зуби і терпи поки вони зламаються, якби нам всім боляче не було.
Бо інакше будещ сидіти і завивати на Соловках. Історія це вже бачила і люди тобі вже написали. Були такі, які "хотіли миру", а не перемоги, через 15 років жерли і ховали найближчих.
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06.09.2024 17:36 Ответить
Терпіти поки "кацапи зламаються" воно якось легше, коли ти знаходишся в Польщі, Канаді чи ще десь. А в Україні між іншим щодня гинуть цивільні - від Харкова до Львова, від Києва до Кривого рогу й Запоріжжя. Хлопців на фронті теж більше не стає. Щодня нищиться промисловість, енергетична інфраструктура, людський бізнес і майно.
Згадайте прислів'я - "поки твостий схудне, худий здохне". Кацапи не на межі - там досі не проводиться примусова мобілізація, вони досі продають свої енергоресурси Китаю, Індії, В'єтнаму та і Європі. ВПК там лише набирає обертів - подивіться скільки ракет вони запустили по Україні лише за останні 2 тижні!
Середньостатистичний кацап досі не відчув війни на своїй шкурі. А 99% українців (з тих, що фізично є в Україні, а не десь за бугром) вже так чи інакше відчули... 1% - це еліта, олігархи і псевдоволонтери, які збагачуються на війні
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06.09.2024 18:02 Ответить
І не заливайте ось цю всю маячню про "Соловки" і т.д. Зараз не 1935 рік. От реально - кацапи дійсно можуть влаштувати українцям геноцид всередині України, коли раптом прорвуть фронт і попруть куди очі дивляться. Ось тоді їх реально вже ніхто не зупинить. То навіщо до цього доводити? Якщо підписуються мирні договори - ніхто "Соловки" не влаштовує, бо в такому випадку Україна збереже свою державність, Збройні сили, отримає якісь гарантії від третіх країн. А от не дай Боже, поразка у війні може призвести до чого завгодно - навіть до десятків мільйонів біженців з України на Захід.
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06.09.2024 18:07 Ответить
-- провокатор з кацапської секти !
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06.09.2024 18:15 Ответить
Почни з себе - домовся з )(уйлом щоб він тебе не вбивав. Можеш для цього продати все своє майно і віддати йому, можеш перейти на псячу мову, можеш почати любити Лєніна і Сталіна... а якщо і це не допоможе помиритись з русньою, то можеш повіситись щоб їм було легше і веселіше. Це напевно єдині методи, спробуй.
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06.09.2024 18:53 Ответить
З такими як ви мені немає про що дискутувати. Бо такі, як ви не розумієте, що таке дипломатія, глобальна політика, у вас відсутнє критичне мислення... Лише поверхневі банальні судження, типу "домовитись с пуйлом" , "а от при совєтах..." лєнін, сталін...
Ви навіть не усвідомлюєте, чому ця війна досі йде, хто є вигодонабувачами в цій війні, і що далеко не все від пуйла залежить (чи від того, хто його уособлює).
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06.09.2024 19:22 Ответить
При Порошенку був "поганий" мир - мінські домовленності, за які його звинувачували. Якщо чесно, то я ЗА отакий "поганий" мир, бо він все одно кращий, аніж оця страшна війна і нечисть
при владі. Але, мудрий нарід в 2019 вирішив інакше...
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06.09.2024 17:30 Ответить
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06.09.2024 15:11 Ответить
Царство Небесне! 🥺😢🙏🙏🙏🥀
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06.09.2024 16:01 Ответить
Царство Небесне.................
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06.09.2024 15:16 Ответить
Срлсиаайте з миром! R.I.P.
Горіти в пеклі кацапам, які причетні до цієї та інших трагедій на нашій землі!
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06.09.2024 15:16 Ответить
Спочивайте з миром...
Пекла буде замало рашистам
Що сталося із ППО?
Чому пі@арські ракети зайшли у мирну щільнонаселену агломерацію як до себе додому?
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06.09.2024 15:26 Ответить
Страшно уявити собі стан вцілілого батька і чоловіка! Де ж тут той добрий Бог? Поїхав у гості до пуціна? Хай спочивають з миром і сили і терпіння чоловікові пережити це горе!
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06.09.2024 15:31 Ответить
ця трагедія однієї сім'ї, яка загинула у глибокому тилу, це є уособлення того великого горя, яке переживають кожен день тисячі українських родин, втрачаючи рідних та близьких..., я розумію, що на Заході немає особливого діла до нашої біди, але хочеться, щоб наші "слуги народу", від яких залежить прийняття рішень не забували , яку страшну ціну платять за їхню можливість подумати їхні співгромадяни...
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06.09.2024 15:40 Ответить
Їм байдуже , я про " слуг "
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06.09.2024 18:16 Ответить
Світла памʼять.
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06.09.2024 16:58 Ответить
Ось так рашиська орда вбила цілу родину, цим злочинам ніколи не буде прощення.
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06.09.2024 17:02 Ответить
До речі,Базилевич походить з роду Івана Франка,його праправнук.Коли почалась тривога він з родиною вийшов на сходинкову клітку,пам"ятаючи про правило "двох стін".Але потім вернувся в квартиру за водою,тому і вижив.А сходинкова клітка провалилася вниз разом з мамою і дочками...Поруч,на Міхновських (колишня Московська) новий будинок,куди теж втрапила ракета.Але там монолітні армовані бетонні перекриття і вони витримали,не провалились...
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06.09.2024 17:16 Ответить
Яке горе! Яка світла українська родина! Цвіт нації!
Спочивайте з миром, янголята!
Немає слів, плачу...
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06.09.2024 17:37 Ответить
 
 