Во Львове прощаются с членами семьи Базилевичей, погибшими в результате удара РФ. ВИДЕО+ФОТО

Во Львове прощаются с членами семьи Базилевичей, погибшими в результате ракетного удара РФ 4 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Погибла Евгения Базилевич и ее три дочери - 21-летняя Ярина, 18-летняя Дарина и 7-летняя Эмилия.

Похоронят их на Лычаковском кладбище.





Ракетный удар по Львову 4 сентября

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

В результате удара по Львову погибли члены семьи Базилевичей - мать и трое ее дочерей. В живых остался только муж и отец.

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