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Новини Фото Війна
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У Львові прощаються із родиною Базилевичів, яка загинула внаслідок удару РФ. ВІДЕО+ФОТО

У Львові прощаються із родиною Базилевичів, яка загинула внаслідок ракетного удару РФ 4 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Загинула Євгенія Базилевич та її три доньки - 21-річна Ярина, 18-річна Дарина та 7-річна Емілія.

Поховають їх на Личаківському цвинтарі.

У Львові прощаються із родиною Базилевич, які загинули внаслідок російського обстрілу
У Львові прощаються із родиною Базилевич, які загинули внаслідок російського обстрілу

Читайте: Із військовим Михайлом Братасюком, який загинув унаслідок удару РФ по Полтаві, попрощаються на Хмельниччині

Ракетний удар по Львову 4 вересня

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків станом на 4 вересня, 11 людей перебували у критичному стані.

Внаслідок удару по Львову загинула родина Базилевичів - мати та троє її доньок. Живим залишився лише чоловік.

Читайте: Атака РФ на Львів: 188 будинків пошкоджено, щонайменше 20 квартир знищено

Автор: 

діти (5087) поховання (202) Львів (3075) обстріл (28648)


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Топ коментарі
+20
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06.09.2024 15:11
+18
Царство Небесне.................
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06.09.2024 15:16
+12
Срлсиаайте з миром! R.I.P.
Горіти в пеклі кацапам, які причетні до цієї та інших трагедій на нашій землі!
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06.09.2024 15:16
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Всі, хто в Кремлі приймають рішення, і рашисти, які їх підтримують, які запускають ракети по Україні - це просто нелюди, це породження диявола, яким немає прощення, і які в принципі не понесуть небесної кари за це все - бо вони нечиста сила.
Але всі, хто підтримує і просуває продовження військових дій (в тому числі Зе, Єрмак і все їхнє оточення), всі хто збагачується на цій війні, західні "партнери", які дають нам зброю по "крупинці", мали б подивитись в очі батькові оцих дітей, стати перед ним на коліна...
Бо якби був навіть "поганий" чи "невигідний" мир, ці люди (як і десятки тисяч інших українців) були б живі.
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06.09.2024 15:09 Відповісти
От що найбільше вкурвлює, то ось такі гидкі миротворці. Бачте, миру хочеш... А як ти то собі уявляєш?! Як, яким чином? Ти пропонуєш домовлятись з сатаною? А то взагалі можливо?
В кацапів одна ціль - нас вбити, знищити, а все решта то словоблудство.
До речі, такі ж "миротворці" сто років тому були, здались на милість кремлівській сатані, а потім жерли своїх дітей, мільйонами вмирали від голоду і гинули в таборах. А потім мільйонами ще й у другій світовій.
Історія вас нічого не вчить, дебілів?
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06.09.2024 16:00 Відповісти
А що ти пропонуєш? Воювати до останнього українця? Розтягувати гарячу фазу війни ще на роки, щоб отаких загиблих у своїх же домівках українців було ще десятки тисяч? Кацапів все одно в рази більше, вони ще навіть мобілізації серйозної не починали... а у нас вона триває вже 2,5 роки. Та і ресурсів на війну там незрівнянно більше...
Ясно що прямих перемовин між рф і Україною не буде. Потрібно задіювати світових гравців для посередництва - Китай, США, Індія, Туреччина, ЄС, потрібно думати як це все божевілля припиняти, бо наша демографія, економіка летять у безодню просто вже..
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06.09.2024 17:30 Відповісти
а що ти пропонуєш, кщо ***** не хоче переговорів? всі оці твої "треба домовлятися", "залучати партнерів" - це діє тільки тоді, якщо той хто напав ГОТОВИЙ припинити війну.
кацапам так само боляче, вони на межі можливостей воюють, на повну силу. і вмирають вони по посадках так само. Тому зціпи зуби і терпи поки вони зламаються, якби нам всім боляче не було.
Бо інакше будещ сидіти і завивати на Соловках. Історія це вже бачила і люди тобі вже написали. Були такі, які "хотіли миру", а не перемоги, через 15 років жерли і ховали найближчих.
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06.09.2024 17:36 Відповісти
Терпіти поки "кацапи зламаються" воно якось легше, коли ти знаходишся в Польщі, Канаді чи ще десь. А в Україні між іншим щодня гинуть цивільні - від Харкова до Львова, від Києва до Кривого рогу й Запоріжжя. Хлопців на фронті теж більше не стає. Щодня нищиться промисловість, енергетична інфраструктура, людський бізнес і майно.
Згадайте прислів'я - "поки твостий схудне, худий здохне". Кацапи не на межі - там досі не проводиться примусова мобілізація, вони досі продають свої енергоресурси Китаю, Індії, В'єтнаму та і Європі. ВПК там лише набирає обертів - подивіться скільки ракет вони запустили по Україні лише за останні 2 тижні!
Середньостатистичний кацап досі не відчув війни на своїй шкурі. А 99% українців (з тих, що фізично є в Україні, а не десь за бугром) вже так чи інакше відчули... 1% - це еліта, олігархи і псевдоволонтери, які збагачуються на війні
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06.09.2024 18:02 Відповісти
І не заливайте ось цю всю маячню про "Соловки" і т.д. Зараз не 1935 рік. От реально - кацапи дійсно можуть влаштувати українцям геноцид всередині України, коли раптом прорвуть фронт і попруть куди очі дивляться. Ось тоді їх реально вже ніхто не зупинить. То навіщо до цього доводити? Якщо підписуються мирні договори - ніхто "Соловки" не влаштовує, бо в такому випадку Україна збереже свою державність, Збройні сили, отримає якісь гарантії від третіх країн. А от не дай Боже, поразка у війні може призвести до чого завгодно - навіть до десятків мільйонів біженців з України на Захід.
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06.09.2024 18:07 Відповісти
-- провокатор з кацапської секти !
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06.09.2024 18:15 Відповісти
Почни з себе - домовся з )(уйлом щоб він тебе не вбивав. Можеш для цього продати все своє майно і віддати йому, можеш перейти на псячу мову, можеш почати любити Лєніна і Сталіна... а якщо і це не допоможе помиритись з русньою, то можеш повіситись щоб їм було легше і веселіше. Це напевно єдині методи, спробуй.
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06.09.2024 18:53 Відповісти
З такими як ви мені немає про що дискутувати. Бо такі, як ви не розумієте, що таке дипломатія, глобальна політика, у вас відсутнє критичне мислення... Лише поверхневі банальні судження, типу "домовитись с пуйлом" , "а от при совєтах..." лєнін, сталін...
Ви навіть не усвідомлюєте, чому ця війна досі йде, хто є вигодонабувачами в цій війні, і що далеко не все від пуйла залежить (чи від того, хто його уособлює).
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06.09.2024 19:22 Відповісти
При Порошенку був "поганий" мир - мінські домовленності, за які його звинувачували. Якщо чесно, то я ЗА отакий "поганий" мир, бо він все одно кращий, аніж оця страшна війна і нечисть
при владі. Але, мудрий нарід в 2019 вирішив інакше...
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06.09.2024 17:30 Відповісти
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06.09.2024 15:11 Відповісти
Царство Небесне! 🥺😢🙏🙏🙏🥀
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06.09.2024 16:01 Відповісти
Царство Небесне.................
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06.09.2024 15:16 Відповісти
Срлсиаайте з миром! R.I.P.
Горіти в пеклі кацапам, які причетні до цієї та інших трагедій на нашій землі!
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06.09.2024 15:16 Відповісти
Спочивайте з миром...
Пекла буде замало рашистам
Що сталося із ППО?
Чому пі@арські ракети зайшли у мирну щільнонаселену агломерацію як до себе додому?
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06.09.2024 15:26 Відповісти
Страшно уявити собі стан вцілілого батька і чоловіка! Де ж тут той добрий Бог? Поїхав у гості до пуціна? Хай спочивають з миром і сили і терпіння чоловікові пережити це горе!
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06.09.2024 15:31 Відповісти
ця трагедія однієї сім'ї, яка загинула у глибокому тилу, це є уособлення того великого горя, яке переживають кожен день тисячі українських родин, втрачаючи рідних та близьких..., я розумію, що на Заході немає особливого діла до нашої біди, але хочеться, щоб наші "слуги народу", від яких залежить прийняття рішень не забували , яку страшну ціну платять за їхню можливість подумати їхні співгромадяни...
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06.09.2024 15:40 Відповісти
Їм байдуже , я про " слуг "
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06.09.2024 18:16 Відповісти
Світла памʼять.
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06.09.2024 16:58 Відповісти
Ось так рашиська орда вбила цілу родину, цим злочинам ніколи не буде прощення.
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06.09.2024 17:02 Відповісти
До речі,Базилевич походить з роду Івана Франка,його праправнук.Коли почалась тривога він з родиною вийшов на сходинкову клітку,пам"ятаючи про правило "двох стін".Але потім вернувся в квартиру за водою,тому і вижив.А сходинкова клітка провалилася вниз разом з мамою і дочками...Поруч,на Міхновських (колишня Московська) новий будинок,куди теж втрапила ракета.Але там монолітні армовані бетонні перекриття і вони витримали,не провалились...
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06.09.2024 17:16 Відповісти
Яке горе! Яка світла українська родина! Цвіт нації!
Спочивайте з миром, янголята!
Немає слів, плачу...
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06.09.2024 17:37 Відповісти
 
 