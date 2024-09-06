У Львові прощаються із родиною Базилевичів, яка загинула внаслідок удару РФ. ВІДЕО+ФОТО

У Львові прощаються із родиною Базилевичів, яка загинула внаслідок ракетного удару РФ 4 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Загинула Євгенія Базилевич та її три доньки - 21-річна Ярина, 18-річна Дарина та 7-річна Емілія.

Поховають їх на Личаківському цвинтарі.





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Ракетний удар по Львову 4 вересня

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків станом на 4 вересня, 11 людей перебували у критичному стані.

Внаслідок удару по Львову загинула родина Базилевичів - мати та троє її доньок. Живим залишився лише чоловік.

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