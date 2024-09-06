У Львові прощаються із родиною Базилевичів, яка загинула внаслідок удару РФ. ВІДЕО+ФОТО
У Львові прощаються із родиною Базилевичів, яка загинула внаслідок ракетного удару РФ 4 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Загинула Євгенія Базилевич та її три доньки - 21-річна Ярина, 18-річна Дарина та 7-річна Емілія.
Поховають їх на Личаківському цвинтарі.
Ракетний удар по Львову 4 вересня
Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків станом на 4 вересня, 11 людей перебували у критичному стані.
Внаслідок удару по Львову загинула родина Базилевичів - мати та троє її доньок. Живим залишився лише чоловік.
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Але всі, хто підтримує і просуває продовження військових дій (в тому числі Зе, Єрмак і все їхнє оточення), всі хто збагачується на цій війні, західні "партнери", які дають нам зброю по "крупинці", мали б подивитись в очі батькові оцих дітей, стати перед ним на коліна...
Бо якби був навіть "поганий" чи "невигідний" мир, ці люди (як і десятки тисяч інших українців) були б живі.
В кацапів одна ціль - нас вбити, знищити, а все решта то словоблудство.
До речі, такі ж "миротворці" сто років тому були, здались на милість кремлівській сатані, а потім жерли своїх дітей, мільйонами вмирали від голоду і гинули в таборах. А потім мільйонами ще й у другій світовій.
Історія вас нічого не вчить, дебілів?
Ясно що прямих перемовин між рф і Україною не буде. Потрібно задіювати світових гравців для посередництва - Китай, США, Індія, Туреччина, ЄС, потрібно думати як це все божевілля припиняти, бо наша демографія, економіка летять у безодню просто вже..
кацапам так само боляче, вони на межі можливостей воюють, на повну силу. і вмирають вони по посадках так само. Тому зціпи зуби і терпи поки вони зламаються, якби нам всім боляче не було.
Бо інакше будещ сидіти і завивати на Соловках. Історія це вже бачила і люди тобі вже написали. Були такі, які "хотіли миру", а не перемоги, через 15 років жерли і ховали найближчих.
Згадайте прислів'я - "поки твостий схудне, худий здохне". Кацапи не на межі - там досі не проводиться примусова мобілізація, вони досі продають свої енергоресурси Китаю, Індії, В'єтнаму та і Європі. ВПК там лише набирає обертів - подивіться скільки ракет вони запустили по Україні лише за останні 2 тижні!
Середньостатистичний кацап досі не відчув війни на своїй шкурі. А 99% українців (з тих, що фізично є в Україні, а не десь за бугром) вже так чи інакше відчули... 1% - це еліта, олігархи і псевдоволонтери, які збагачуються на війні
Ви навіть не усвідомлюєте, чому ця війна досі йде, хто є вигодонабувачами в цій війні, і що далеко не все від пуйла залежить (чи від того, хто його уособлює).
при владі. Але, мудрий нарід в 2019 вирішив інакше...
Горіти в пеклі кацапам, які причетні до цієї та інших трагедій на нашій землі!
Пекла буде замало рашистам
Що сталося із ППО?
Чому пі@арські ракети зайшли у мирну щільнонаселену агломерацію як до себе додому?
Спочивайте з миром, янголята!
Немає слів, плачу...