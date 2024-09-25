Щоб світ пам’ятав їхні імена: засновано стипендіальний фонд ім. Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевич

У пам’ять про студентку УКУ Дарію Базилевич, її маму Євгенію і сестер Ярину та Емілію, Український католицький університет спільно з батьком Ярославом Базилевичем та Національною скаутською організацією України Пласт започатковують сталий стипендіальний іменний фонд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УКУ.

Як зазначається, ціль - зібрати 100 тис. доларів, завдяки яким щороку студенти УКУ зможуть отримувати стипендію, щоб наслідувати ті ідеали і принципи, які засвідчили своїм життям сестри Базилевич та їхня мама. Усі вони були також активними пластунками.

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"Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком: я мав скарб і завжди розумів, що це скарб - мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних, патріотичних дітей. Весь час я пишався ними та пишаюся надалі. У них мало бути все попереду - у кожної з них. В одну мить я втратив ту багатогранність відчуттів, яку вони всі четверо, кожна по-своєму давали мені протягом нашого спільного життя. Сьогодні я маю найкращі, найщасливіші, найпрекрасніші спогади - все решта ампутовано! То ж прошу кожного допомоги у створенні сталого стипендійного фонду імені Євгенії, Ярини, Дарії і Емілії Базилевич, щоб світ пам’ятав їхні імена", - зазначив Ярослав Базилевич, чоловік Євгенії та батько дівчаток.

Як повідомлялося, у ніч на 4 вересня, внаслідок ракетної атаки РФ на Львів загинула мати Євгенія Базилевич та три її доньки - Ярина, Дарія та Емілія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у Львові попрощалися із родиною Базилевичів, яка загинула внаслідок удару РФ.

Ракетний удар по Львову 4 вересня

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горіли будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків станом на 4 вересня, 11 людей перебували у критичному стані.