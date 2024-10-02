США бачать низку продуктивних кроків у Плані перемоги Зеленського, - Держдеп

У Плані перемоги, який Володимир Зеленський представив під час свого візиту в США, є низка продуктивних кроків.

Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми отримали цей план, ми його переглянули, ми побачили в ньому низку продуктивних кроків", - зазначив він.

Він додав, що українська сторона не розкривала деталей цього плану публічно, тож і США поки утримаються від обговорень.

При цьому речник Держдепу зауважив, що План перемоги містить не тільки кроки, які робитиме Україна. Він також передбачає дії, які вживатимуть інші країни.

"Ми будемо спілкуватися з ними (з українською стороною – Ред.) з цього приводу", - додав Міллер.

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Що передувало?

Раніше Сійярто заявив, що Угорщина закликає до негайного миру в Україні.

Нагадаємо, 30 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув із робочим візитом до Угорщини.

У Будапешті Сибіга розпочав переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у форматі тет-а-тет.

Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Сійярто заявив, що Угорщина долучається до платформи Китаю та Бразилії.

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