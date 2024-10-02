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США бачать низку продуктивних кроків у Плані перемоги Зеленського, - Держдеп

Мечник Державного департаменту США Метью Міллер

У Плані перемоги, який Володимир Зеленський представив під час свого візиту в США, є низка продуктивних кроків.

Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми отримали цей план, ми його переглянули, ми побачили в ньому низку продуктивних кроків", - зазначив він.

Він додав, що українська сторона не розкривала деталей цього плану публічно, тож і США поки утримаються від обговорень.

При цьому речник Держдепу зауважив, що План перемоги містить не тільки кроки, які робитиме Україна. Він також передбачає дії, які вживатимуть інші країни.

"Ми будемо спілкуватися з ними (з українською стороною – Ред.) з цього приводу", - додав Міллер.

Читайте: Україна та Захід мають терміново змінити курс задля перемоги у війні, - The Economist

Що передувало?

Раніше Сійярто заявив, що Угорщина закликає до негайного миру в Україні.

Нагадаємо, 30 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув із робочим візитом до Угорщини.

У Будапешті Сибіга розпочав переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у форматі тет-а-тет.

Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Сійярто заявив, що Угорщина долучається до платформи Китаю та Бразилії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": План перемоги України в США прийняли з величезною зацікавленістю, його взяли до роботи, - Никифоров

Автор: 

план (170) перемога (488) США (23119) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+9
Невже кроки продуктивні, а не потужні? Ай-ай, вова-вова, невже потужність впала?
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02.10.2024 23:07
+6
Приглашение в НАТО и есть победа и безопасность для всего региона.
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02.10.2024 23:20
+3
Тобто, хтось в ОП вміє більш-менш формулювати думки. І ми навіть знаємо, хто пише ЗЄ притомні тексти.

Це серйозна заявка на перемогу.
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02.10.2024 23:17
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Невже кроки продуктивні, а не потужні? Ай-ай, вова-вова, невже потужність впала?
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02.10.2024 23:07 Відповісти
Тобто, хтось в ОП вміє більш-менш формулювати думки. І ми навіть знаємо, хто пише ЗЄ притомні тексти.

Це серйозна заявка на перемогу.
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02.10.2024 23:17 Відповісти
Приглашение в НАТО и есть победа и безопасность для всего региона.
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02.10.2024 23:20 Відповісти
Нічто не вічно під місяцем. Прозріваєш?
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02.10.2024 23:24 Відповісти
Вчорашня здача вугледару? чи розтріл 16-ох Українських полонених? Які ще нах*й кроки були за ці всі дні? Цей дятел з дердждепу вже в наглу стібається з Українців
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02.10.2024 23:30 Відповісти
При чому страта рашистами наших полонених ? Це перший раз ?

Здача Вугледару відбулася вчора. Зе* їздив у США неділю назад.
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03.10.2024 13:37 Відповісти
Перші три коменти були адекватними з критикою справжніх винуватців війни, а далі пішло знову "Байден чим ми не в НАТО".
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02.10.2024 23:31 Відповісти
Слава найвеличнішому османському віслюку!!!
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03.10.2024 08:25 Відповісти
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03.10.2024 10:25 Відповісти
Новий варіант "давай просто не будемо стріляти" звучить як "давайте просто переможемо" але щоб це зробити треба спочатку "давайпросто перестанемо красти гроші із бюджету" все дуже просто і потужно.
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03.10.2024 12:58 Відповісти
Зробили вигляд, ніби не знали тих "потужних кроків", поки найверховніший не подав їм плану.
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03.10.2024 14:27 Відповісти
 
 