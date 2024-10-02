РУС
США видят ряд продуктивных шагов в Плане победы Зеленского, - Госдеп

Мечник Державного департаменту США Метью Міллер

В Плане победы, который Владимир Зеленский представил во время своего визита в США, есть ряд продуктивных шагов.

Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы получили этот план, мы его пересмотрели, мы увидели в нем ряд продуктивных шагов", - отметил он.

Он добавил, что украинская сторона не раскрывала деталей этого плана публично, поэтому и США пока воздержатся от обсуждений.

При этом представитель Госдепа отметил, что План победы содержит не только шаги, которые будет делать Украина. Он также предусматривает действия, которые будут предпринимать другие страны.

"Мы будем общаться с ними (с украинской стороной. - Ред.) по этому поводу", - добавил Миллер.

Что предшествовало?

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия призывает к немедленному миру в Украине.

Напомним, 30 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с рабочим визитом в Венгрию.

В Будапеште Сибига начал переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в формате тет-а-тет.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".

Сийярто заявил, что Венгрия присоединяется к платформе Китая и Бразилии.

США (27716) План победы (85)
Топ комментарии
+9
Невже кроки продуктивні, а не потужні? Ай-ай, вова-вова, невже потужність впала?
показать весь комментарий
02.10.2024 23:07 Ответить
+6
Приглашение в НАТО и есть победа и безопасность для всего региона.
показать весь комментарий
02.10.2024 23:20 Ответить
+3
Тобто, хтось в ОП вміє більш-менш формулювати думки. І ми навіть знаємо, хто пише ЗЄ притомні тексти.

Це серйозна заявка на перемогу.
показать весь комментарий
02.10.2024 23:17 Ответить
Невже кроки продуктивні, а не потужні? Ай-ай, вова-вова, невже потужність впала?
показать весь комментарий
02.10.2024 23:07 Ответить
Тобто, хтось в ОП вміє більш-менш формулювати думки. І ми навіть знаємо, хто пише ЗЄ притомні тексти.

Це серйозна заявка на перемогу.
показать весь комментарий
02.10.2024 23:17 Ответить
Приглашение в НАТО и есть победа и безопасность для всего региона.
показать весь комментарий
02.10.2024 23:20 Ответить
Нічто не вічно під місяцем. Прозріваєш?
показать весь комментарий
02.10.2024 23:24 Ответить
Вчорашня здача вугледару? чи розтріл 16-ох Українських полонених? Які ще нах*й кроки були за ці всі дні? Цей дятел з дердждепу вже в наглу стібається з Українців
показать весь комментарий
02.10.2024 23:30 Ответить
При чому страта рашистами наших полонених ? Це перший раз ?

Здача Вугледару відбулася вчора. Зе* їздив у США неділю назад.
показать весь комментарий
03.10.2024 13:37 Ответить
Перші три коменти були адекватними з критикою справжніх винуватців війни, а далі пішло знову "Байден чим ми не в НАТО".
показать весь комментарий
02.10.2024 23:31 Ответить
Слава найвеличнішому османському віслюку!!!
показать весь комментарий
03.10.2024 08:25 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2024 10:25 Ответить
Новий варіант "давай просто не будемо стріляти" звучить як "давайте просто переможемо" але щоб це зробити треба спочатку "давайпросто перестанемо красти гроші із бюджету" все дуже просто і потужно.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:58 Ответить
Зробили вигляд, ніби не знали тих "потужних кроків", поки найверховніший не подав їм плану.
показать весь комментарий
03.10.2024 14:27 Ответить
 
 