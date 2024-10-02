США видят ряд продуктивных шагов в Плане победы Зеленского, - Госдеп

В Плане победы, который Владимир Зеленский представил во время своего визита в США, есть ряд продуктивных шагов.

Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы получили этот план, мы его пересмотрели, мы увидели в нем ряд продуктивных шагов", - отметил он.

Он добавил, что украинская сторона не раскрывала деталей этого плана публично, поэтому и США пока воздержатся от обсуждений.

При этом представитель Госдепа отметил, что План победы содержит не только шаги, которые будет делать Украина. Он также предусматривает действия, которые будут предпринимать другие страны.

"Мы будем общаться с ними (с украинской стороной. - Ред.) по этому поводу", - добавил Миллер.

Читайте также: Украина и Запад должны срочно изменить курс для победы в войне, - The Economist

Что предшествовало?

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия призывает к немедленному миру в Украине.

Напомним, 30 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с рабочим визитом в Венгрию.

В Будапеште Сибига начал переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в формате тет-а-тет.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".

Сийярто заявил, что Венгрия присоединяется к платформе Китая и Бразилии.

Читайте также: План победы рассчитан на быстрые решения наших партнеров до декабря, - Зеленский