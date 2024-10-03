Зеленський про відхід ЗСУ із Вугледару: Правильний крок для збереження життів

Президент Володимир Зеленський заявив, що відступ із Вугледару на Донеччині був правильним кроком.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте.

"Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все. І коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя. Тому що вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. Тому що це наші люди, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони йдуть і можуть зберегти себе", - сказав президент у відповідь на запитання: "З огляду на те, що ви відійшли з Вугледара, як Україна буде далі стримувати наступ РФ?".

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару. Згодом, за їхніми даними, станом на вечір 1 жовтня 2024 року населений пункт було окуповано.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар із заходу та півдня.

1 жовтня аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували Вугледар.

2 жовтня Сили оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.

ЗМІ заявили, що падіння Вугледару є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ.

У 72 ОМБр заявили, що відхід із Вугледару на Донеччині дозволив мінімізувати втрати Сил оборони.

