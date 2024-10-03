УКР
Зеленський про відхід ЗСУ із Вугледару: Правильний крок для збереження життів

Зеленський прокоментував відхід ЗСУ із Вугледара

Президент Володимир Зеленський заявив, що відступ із Вугледару на Донеччині був правильним кроком.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте.

"Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все. І коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя. Тому що вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. Тому що це наші люди, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони йдуть і можуть зберегти себе", - сказав президент у відповідь на запитання: "З огляду на те, що ви відійшли з Вугледара, як Україна буде далі стримувати наступ РФ?".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вугледар. Розстріл полонених | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару. Згодом, за їхніми даними, станом на вечір 1 жовтня 2024 року населений пункт було окуповано.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар із заходу та півдня.

1 жовтня аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували Вугледар.

2 жовтня Сили оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.

ЗМІ заявили, що падіння Вугледару є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ.

У 72 ОМБр заявили, що відхід із Вугледару на Донеччині дозволив мінімізувати втрати Сил оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти не зможуть штурмувати Покровськ після захоплення Вугледару, - The Times

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Вугледар (148)
Топ коментарі
+41
Українське командування не давало наказ бійцям на вихід з Вугледара Донецької області. Про це в соцмережах пишуть самі бійці ЗСУ.

"Всі в місті і навколо нього розуміли, що відлік йде на дні, а потім вже і на години, але наказу на відхід так і не надійшло. Куди будемо відходити? А х*й його знає. Поки у ворога вистачатиме сил нас гнати - ми будемо рухатися назад", - написав військовослужбовець https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=8694552553928244&id=100001207563892&mibextid=WC7FNe&rdid=j6CWqjnuj5Cek7k7 Микола Ворошнов .
показати весь коментар
03.10.2024 17:03 Відповісти
+37
Теж саме він буде казати про курську операцію. А ось навіщо ми витратили сили та засоби на цю операцію ми не дізнаємось. Відволікти рашистів не вийшло, грабувати орків не почали, проводити референдум "Курська народна республіка" не стали. Тоді навіщо?
показати весь коментар
03.10.2024 17:03 Відповісти
+30
показати весь коментар
03.10.2024 17:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Всьо правильно, щоб зберігти життя і надалі економити на будівництві фортифікацій відступаємо всією країною в Закарпатські ліси яких нема.
показати весь коментар
04.10.2024 00:42 Відповісти
чергове замазування очей та вух, тобто чергова бла-бла-бла.
може презЕдент нагадає, скільки кв.км вже здали москалям задля збереження життя? в тому числі і тих кв.км, які без тої самої зброї Залужний таки відвоював у окупантів?
то може задля збереження життя не варто було взагалі протистояти ворогу - одразу здались би і все! і всі живі. крім самої України. а так кожного дня презЕдент відрізає від України по шматочку на користь москалів і верещть по відсикам що це є пабєда!
показати весь коментар
04.10.2024 00:49 Відповісти
У випадку поразки,також відбудеться обмін і навіть всіх на всіх.
І вийде козирь на люди та скаже: ми своих не бросаем.
показати весь коментар
04.10.2024 12:05 Відповісти
Про курську операцію не вийде виправдатись.Якщо по "поповненню",то і наших там чимало полонених як і 200-300.
По розтягуванню фронту,то це хіба на руку касапам,бо там бездонна бочка резерву.
А що залишуть в курських болотах всю зах.техніку і зах.озброєння,то висока ймовірність,тим більще зараз наказу вийти і зупинити касапів на Донбасі немає.
показати весь коментар
04.10.2024 12:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 