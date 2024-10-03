Зеленский об отходе ВСУ из Угледара: Правильный шаг для сохранения жизней
Президент Владимир Зеленский заявил, что отступление из Угледара в Донецкой области было правильным шагом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
"Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все. И когда она разрушает позиции наших бойцов, им надо сохранить свою жизнь. Потому что они гораздо главнее, чем любые застройки. Потому что это наши люди, это граждане Украины. И поэтому очень правильно, что они идут и могут сохранить себя", - сказал президент в ответ на вопрос: "Учитывая то, что вы отошли из Угледара, как Украина будет дальше сдерживать наступление РФ?".
Ситуация в Угледаре
Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.
Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.
Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.
В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.
Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.
1 октября аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали Угледар.
2 октября Силы обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.
СМИ заявили, что падение Угледара является следствием отказа США позволить Украине нанести удары вглубь РФ.
В 72-й ОМБр заявили, что отход из Угледара в Донецкой области позволил минимизировать потери Сил обороны.
може презЕдент нагадає, скільки кв.км вже здали москалям задля збереження життя? в тому числі і тих кв.км, які без тої самої зброї Залужний таки відвоював у окупантів?
то може задля збереження життя не варто було взагалі протистояти ворогу - одразу здались би і все! і всі живі. крім самої України. а так кожного дня презЕдент відрізає від України по шматочку на користь москалів і верещть по відсикам що це є пабєда!
І вийде козирь на люди та скаже: ми своих не бросаем.
По розтягуванню фронту,то це хіба на руку касапам,бо там бездонна бочка резерву.
А що залишуть в курських болотах всю зах.техніку і зах.озброєння,то висока ймовірність,тим більще зараз наказу вийти і зупинити касапів на Донбасі немає.