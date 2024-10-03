РУС
9 360 105

Зеленский об отходе ВСУ из Угледара: Правильный шаг для сохранения жизней

Зеленський прокоментував відхід ЗСУ із Вугледара

Президент Владимир Зеленский заявил, что отступление из Угледара в Донецкой области было правильным шагом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все. И когда она разрушает позиции наших бойцов, им надо сохранить свою жизнь. Потому что они гораздо главнее, чем любые застройки. Потому что это наши люди, это граждане Украины. И поэтому очень правильно, что они идут и могут сохранить себя", - сказал президент в ответ на вопрос: "Учитывая то, что вы отошли из Угледара, как Украина будет дальше сдерживать наступление РФ?".

Смотрите: Угледар. Расстрел пленных | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.

1 октября аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали Угледар.

2 октября Силы обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.

СМИ заявили, что падение Угледара является следствием отказа США позволить Украине нанести удары вглубь РФ.

В 72-й ОМБр заявили, что отход из Угледара в Донецкой области позволил минимизировать потери Сил обороны.

Также читайте: Российские оккупанты не смогут штурмовать Покровск после захвата Угледара, - The Times

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) Угледар (134)
Топ комментарии
+41
Українське командування не давало наказ бійцям на вихід з Вугледара Донецької області. Про це в соцмережах пишуть самі бійці ЗСУ.

"Всі в місті і навколо нього розуміли, що відлік йде на дні, а потім вже і на години, але наказу на відхід так і не надійшло. Куди будемо відходити? А х*й його знає. Поки у ворога вистачатиме сил нас гнати - ми будемо рухатися назад", - написав військовослужбовець https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=8694552553928244&id=100001207563892&mibextid=WC7FNe&rdid=j6CWqjnuj5Cek7k7 Микола Ворошнов .
03.10.2024 17:03 Ответить
+37
Теж саме він буде казати про курську операцію. А ось навіщо ми витратили сили та засоби на цю операцію ми не дізнаємось. Відволікти рашистів не вийшло, грабувати орків не почали, проводити референдум "Курська народна республіка" не стали. Тоді навіщо?
03.10.2024 17:03 Ответить
+30
03.10.2024 17:03 Ответить
Всьо правильно, щоб зберігти життя і надалі економити на будівництві фортифікацій відступаємо всією країною в Закарпатські ліси яких нема.
04.10.2024 00:42 Ответить
чергове замазування очей та вух, тобто чергова бла-бла-бла.
може презЕдент нагадає, скільки кв.км вже здали москалям задля збереження життя? в тому числі і тих кв.км, які без тої самої зброї Залужний таки відвоював у окупантів?
то може задля збереження життя не варто було взагалі протистояти ворогу - одразу здались би і все! і всі живі. крім самої України. а так кожного дня презЕдент відрізає від України по шматочку на користь москалів і верещть по відсикам що це є пабєда!
04.10.2024 00:49 Ответить
У випадку поразки,також відбудеться обмін і навіть всіх на всіх.
І вийде козирь на люди та скаже: ми своих не бросаем.
04.10.2024 12:05 Ответить
Про курську операцію не вийде виправдатись.Якщо по "поповненню",то і наших там чимало полонених як і 200-300.
По розтягуванню фронту,то це хіба на руку касапам,бо там бездонна бочка резерву.
А що залишуть в курських болотах всю зах.техніку і зах.озброєння,то висока ймовірність,тим більще зараз наказу вийти і зупинити касапів на Донбасі немає.
04.10.2024 12:16 Ответить
