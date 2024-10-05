Ізраїль не бере участі у створенні китайсько-бразильської групи "Друзі миру", - посол Бродський

Ізраїль не бере участі у процесі створення китайсько-бразильської групи "Друзі миру". Рішення щодо того, яким має бути завершення російсько-української війни, має ухвалювати Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Справді, ми взяли участь у конференції у Швейцарії, на яку нас запросив швейцарський уряд. Я не можу сказати, що це була конференція на тему "Формули миру" Зеленського. Це радше був форум про можливість мирного виходу із ситуації, що склалася в Україні", - зазначив він.

Бродський зауважив, що Ізраїль бере участь в обговоренні "Формули миру", різних її пунктів.

"Ми проголосували на її підтримку в ООН. Тому можна сказати, що ми підтримуємо "Формулу миру". Але ще більшою мірою ми підтримуємо мир і закінчення війни в Україні. В якому вигляді це зрештою станеться, ми не знаємо. І це не наше рішення, це ваше рішення, як буде досягнуто миру. Ми б хотіли, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Гадаю, це наше спільне бажання", - заявив посол.

На думку Бродського, наразі передчасно говорити про другий Саміт миру, оскільки поки не відомо, коли й де він відбудеться і хто братиме в ньому участь.

У відповідь на питання, яким є ставлення Ізраїлю до майданчика "Друзі миру", який активно створюють Китай та Бразилія, Бродський зазначив, що "Ізраїль не є частиною цього процесу".

"Ми не маємо стосунку до цього плану. Гадаю, це не принципово, як Ізраїль до нього ставиться. Важливішим є те, як Україна ставиться до цього плану. Ізраїль підтримає будь-яке розв’язання конфлікту, прийнятне для України", - додав Бродський.

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.