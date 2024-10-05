Израиль не участвует в создании китайско-бразильской группы "Друзья мира", - посол Бродский

Израиль не участвует в процессе создания китайско-бразильской группы "Друзья мира". Решение о том, каким должно быть завершение российско-украинской войны, должна принимать Украина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"Действительно, мы приняли участие в конференции в Швейцарии, на которую нас пригласило швейцарское правительство. Я не могу сказать, что это была конференция на тему "Формулы мира" Зеленского. Это скорее был форум о возможности мирного выхода из сложившейся ситуации в Украине", - отметил он.

Бродский отметил, что Израиль участвует в обсуждении "Формулы мира", различных ее пунктов.

"Мы проголосовали в ее поддержку в ООН. Поэтому можно сказать, что мы поддерживаем "Формулу мира". Но еще в большей степени мы поддерживаем мир и окончание войны в Украине. В каком виде это в конце концов произойдет, мы не знаем. И это не наше решение, это ваше решение, как будет достигнут мир. Мы бы хотели, чтобы война закончилась как можно быстрее. Думаю, это наше общее желание", - заявил посол.

По мнению Бродского, пока преждевременно говорить о втором Саммите мира, поскольку пока не известно, когда и где он состоится и кто будет в нем участвовать.

В ответ на вопрос, каково отношение Израиля к площадке "Друзья мира", которую активно создают Китай и Бразилия, Бродский отметил, что "Израиль не является частью этого процесса".

"Мы не имеем отношения к этому плану. Думаю, это не принципиально, как Израиль к нему относится. Важнее то, как Украина относится к этому плану. Израиль поддержит любое решение конфликта, приемлемое для Украины", - добавил Бродский.

Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.