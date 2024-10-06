Збірна України стала бронзовим призером ЧС-2024 із футзалу
Збірна України з футзалу виборола бронзові медалі Чемпіонату світу 2024 з футзалу.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У матчі за третє місце українці розгромили збірну Франції з рахунком 7:1.
За синьожовтих забивали: Ігор Чернявський (11-та хвилина), Михайло Зварич (22), Євген Жук (27, 28) та Даниїл Абакшин (30, 30, 33). Єдиний м'яч за французів забив Саадауї.
Україна вперше в історії стала бронзовим призером чемпіонату світу.
Нагадаємо у півфіналі збірна України поступилась збірній Бразилії з рахунком 2:3.
А в чвертьфіналі синьожовті перемогли збірну Венесуели 9:4.
Вдумайтесь. Ми бронзові призери ЧС.
Вище нас тільки найвеличніши, це Бразилія та Аргентина.
Якби ще та було у футболі, то це був би апогей.
Тільки два гранди вище нас, решта нижче.
Нижче нас такі гранди як Франція, Італія, Німеччина, Португалія, ітд.
бразилякам з нами влізло
Ми найсильніші 🇺🇦
оле-оле-оле....!!!!