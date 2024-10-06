УКР
Збірна України стала бронзовим призером ЧС-2024 із футзалу

Збірна України з футзалу

Збірна України з футзалу виборола бронзові медалі Чемпіонату світу 2024 з футзалу.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У матчі за третє місце українці розгромили збірну Франції з рахунком 7:1.

За синьожовтих забивали: Ігор Чернявський (11-та хвилина), Михайло Зварич (22), Євген Жук (27, 28) та Даниїл Абакшин (30, 30, 33). Єдиний м'яч за французів забив Саадауї.

Україна вперше в історії стала бронзовим призером чемпіонату світу.

Нагадаємо у півфіналі збірна України поступилась збірній Бразилії з рахунком 2:3.

А в чвертьфіналі синьожовті перемогли збірну Венесуели 9:4.

Читайте: У боях за Україну загинув український гандболіст Роман Заєць. ФОТО

Топ коментарі
+20
Це реальне грандіозне досягнення з футзалу.
Вдумайтесь. Ми бронзові призери ЧС.
Вище нас тільки найвеличніши, це Бразилія та Аргентина.
Якби ще та було у футболі, то це був би апогей.
Тільки два гранди вище нас, решта нижче.
Нижче нас такі гранди як Франція, Італія, Німеччина, Португалія, ітд.
06.10.2024 18:20 Відповісти
+11
чим людина відрізняється від лайна? Людина порадіє за країну та її представників, а лайно завжди притягне інше лайно, спаскудить тему і буде флудити
06.10.2024 18:27 Відповісти
+7
Іспанія також
06.10.2024 18:24 Відповісти
заси*ати
06.10.2024 18:22 Відповісти
чим людина відрізняється від лайна? Людина порадіє за країну та її представників, а лайно завжди притягне інше лайно, спаскудить тему і буде флудити
06.10.2024 18:27 Відповісти
мізки засрані...що тут поробиш
06.10.2024 18:35 Відповісти
наразі хер знайдеш того хто за Зєлю голосував, так і тему куди його не притягнуть в коментах...якесь збочене лібідо
06.10.2024 18:41 Відповісти
ти головне радій.Голосно радій.А схід-то фігня.То десь далеко
06.10.2024 19:07 Відповісти
Цілий день звуки далеких вибухів, не схід і не південь але збірна програла самій Бразилії один м'яч в полуфіналі. Це таки щось!
06.10.2024 19:28 Відповісти
Тут багато чого пишуть, а що саме?
06.10.2024 20:53 Відповісти
Де Ви там , себе Петровичем називаємо а з людьми ще не навчилися спілкуватися і пишите мені щось не по темі.
06.10.2024 21:07 Відповісти
ага...другий крок після накидання лайна - маніпуляція та підміна понять...тільки бентежить ототожнення Зе зі "сходом"... нагадаю новина про перемогу збірної нашої Держави...
06.10.2024 19:59 Відповісти
Так що , плакать постійно? Будьте мужиком ! Вмійте радіти,не тільки нити .
07.10.2024 07:53 Відповісти
О як я радію! Коли всім покуй,я "радію"!
07.10.2024 07:57 Відповісти
За дев'ять років спілкування жодного приятеля- читача. Це вже діагноз. То подивись у дзеркало
06.10.2024 18:51 Відповісти
вау
06.10.2024 21:57 Відповісти
VIVA УКРАЇНА !!!
оле-оле-оле....!!!!
06.10.2024 18:28 Відповісти
Це насправді крутезна новина! Мороз по шкірі! Щирі вітання нам усім! Дай бог і інщі досягнення в Державі побачити
06.10.2024 18:28 Відповісти
👍 👍 👍 ...сподіваюсь , що не випадковість......
06.10.2024 18:32 Відповісти
Если бы в полуфинале у нас были не бразильцы, а Венесуэла, то сборная была бы минимум на 2 месте.
06.10.2024 18:34 Відповісти
Молодці!!! Вітаємо!!! Радіємо!!!
06.10.2024 18:50 Відповісти
Вітаю, хоча поняття не маю що таке футзал.
06.10.2024 19:05 Відповісти
А ви дивилися на узбеків на трибунах... Вони були пригнічені і розочаровані перемогою України... Дивився ігри з мароканцями... Там орали, як навіжені. Бо -мусульмани, свої...
06.10.2024 19:20 Відповісти
Мусульмани мусульманами, а узбеки ще й вата.
06.10.2024 19:43 Відповісти
Красені!!!!!
06.10.2024 22:04 Відповісти
Футзал - це реально шахи у футболі. Дуже тонка та в той же час силова гра. Дуже недооцінена. Рекомендую дивитись!
06.10.2024 22:06 Відповісти
Молодці ! Неочікувано ! Ось які наші хлопці! Гордість розпирає!
07.10.2024 07:55 Відповісти
 
 