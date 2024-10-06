РУС
Новости
5 346 40

Сборная Украины стала бронзовым призером ЧМ-2024 по футзалу

Збірна України з футзалу

Сборная Украины по футзалу завоевала бронзовые медали Чемпионата мира 2024 по футзалу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В матче за третье место украинцы разгромили сборную Франции со счетом 7:1.

За синежелтых забивали: Игорь Чернявский (11-я минута), Михаил Зварич (22), Евгений Жук (27, 28) и Даниил Абакшин (30, 30, 33). Единственный мяч за французов забил Саадауи.

Украина впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата мира.

Напомним, в полуфинале сборная Украины уступила сборной Бразилии со счетом 2:3.

А в четвертьфинале сине-желтые победили сборную Венесуэлы 9:4.

Читайте: В боях за Украину погиб украинский гандболист Роман Заец. ФОТО

 

сборная Украины (272) спорт (2447)
Топ комментарии
+20
Це реальне грандіозне досягнення з футзалу.
Вдумайтесь. Ми бронзові призери ЧС.
Вище нас тільки найвеличніши, це Бразилія та Аргентина.
Якби ще та було у футболі, то це був би апогей.
Тільки два гранди вище нас, решта нижче.
Нижче нас такі гранди як Франція, Італія, Німеччина, Португалія, ітд.
показать весь комментарий
06.10.2024 18:20 Ответить
+11
чим людина відрізняється від лайна? Людина порадіє за країну та її представників, а лайно завжди притягне інше лайно, спаскудить тему і буде флудити
показать весь комментарий
06.10.2024 18:27 Ответить
+7
Іспанія також
показать весь комментарий
06.10.2024 18:24 Ответить
заси*ати
показать весь комментарий
06.10.2024 18:22 Ответить
чим людина відрізняється від лайна? Людина порадіє за країну та її представників, а лайно завжди притягне інше лайно, спаскудить тему і буде флудити
показать весь комментарий
06.10.2024 18:27 Ответить
мізки засрані...що тут поробиш
показать весь комментарий
06.10.2024 18:35 Ответить
наразі хер знайдеш того хто за Зєлю голосував, так і тему куди його не притягнуть в коментах...якесь збочене лібідо
показать весь комментарий
06.10.2024 18:41 Ответить
ти головне радій.Голосно радій.А схід-то фігня.То десь далеко
показать весь комментарий
06.10.2024 19:07 Ответить
Цілий день звуки далеких вибухів, не схід і не південь але збірна програла самій Бразилії один м'яч в полуфіналі. Це таки щось!
показать весь комментарий
06.10.2024 19:28 Ответить
Тут багато чого пишуть, а що саме?
показать весь комментарий
06.10.2024 20:53 Ответить
Де Ви там , себе Петровичем називаємо а з людьми ще не навчилися спілкуватися і пишите мені щось не по темі.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:07 Ответить
ага...другий крок після накидання лайна - маніпуляція та підміна понять...тільки бентежить ототожнення Зе зі "сходом"... нагадаю новина про перемогу збірної нашої Держави...
показать весь комментарий
06.10.2024 19:59 Ответить
Так що , плакать постійно? Будьте мужиком ! Вмійте радіти,не тільки нити .
показать весь комментарий
07.10.2024 07:53 Ответить
О як я радію! Коли всім покуй,я "радію"!
показать весь комментарий
07.10.2024 07:57 Ответить
За дев'ять років спілкування жодного приятеля- читача. Це вже діагноз. То подивись у дзеркало
показать весь комментарий
06.10.2024 18:51 Ответить
вау
показать весь комментарий
06.10.2024 21:57 Ответить
Італія, Німеччина - не гранды в футзале. Гранды - Испания, Португалия, Марокко, Иран.
показать весь комментарий
06.10.2024 18:31 Ответить
і то
бразилякам з нами влізло
Ми найсильніші 🇺🇦
показать весь комментарий
06.10.2024 23:25 Ответить
VIVA УКРАЇНА !!!
оле-оле-оле....!!!!
показать весь комментарий
06.10.2024 18:28 Ответить
Це насправді крутезна новина! Мороз по шкірі! Щирі вітання нам усім! Дай бог і інщі досягнення в Державі побачити
показать весь комментарий
06.10.2024 18:28 Ответить
👍 👍 👍 ...сподіваюсь , що не випадковість......
показать весь комментарий
06.10.2024 18:32 Ответить
Если бы в полуфинале у нас были не бразильцы, а Венесуэла, то сборная была бы минимум на 2 месте.
показать весь комментарий
06.10.2024 18:34 Ответить
Молодці!!! Вітаємо!!! Радіємо!!!
показать весь комментарий
06.10.2024 18:50 Ответить
Вітаю, хоча поняття не маю що таке футзал.
показать весь комментарий
06.10.2024 19:05 Ответить
А ви дивилися на узбеків на трибунах... Вони були пригнічені і розочаровані перемогою України... Дивився ігри з мароканцями... Там орали, як навіжені. Бо -мусульмани, свої...
показать весь комментарий
06.10.2024 19:20 Ответить
Мусульмани мусульманами, а узбеки ще й вата.
показать весь комментарий
06.10.2024 19:43 Ответить
Красені!!!!!
показать весь комментарий
06.10.2024 22:04 Ответить
Футзал - це реально шахи у футболі. Дуже тонка та в той же час силова гра. Дуже недооцінена. Рекомендую дивитись!
показать весь комментарий
06.10.2024 22:06 Ответить
Молодці ! Неочікувано ! Ось які наші хлопці! Гордість розпирає!
показать весь комментарий
07.10.2024 07:55 Ответить
 
 