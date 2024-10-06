Сборная Украины стала бронзовым призером ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Украины по футзалу завоевала бронзовые медали Чемпионата мира 2024 по футзалу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В матче за третье место украинцы разгромили сборную Франции со счетом 7:1.

За синежелтых забивали: Игорь Чернявский (11-я минута), Михаил Зварич (22), Евгений Жук (27, 28) и Даниил Абакшин (30, 30, 33). Единственный мяч за французов забил Саадауи.

Украина впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата мира.

Напомним, в полуфинале сборная Украины уступила сборной Бразилии со счетом 2:3.

А в четвертьфинале сине-желтые победили сборную Венесуэлы 9:4.

