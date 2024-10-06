Сборная Украины стала бронзовым призером ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины по футзалу завоевала бронзовые медали Чемпионата мира 2024 по футзалу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В матче за третье место украинцы разгромили сборную Франции со счетом 7:1.
За синежелтых забивали: Игорь Чернявский (11-я минута), Михаил Зварич (22), Евгений Жук (27, 28) и Даниил Абакшин (30, 30, 33). Единственный мяч за французов забил Саадауи.
Украина впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата мира.
Напомним, в полуфинале сборная Украины уступила сборной Бразилии со счетом 2:3.
А в четвертьфинале сине-желтые победили сборную Венесуэлы 9:4.
Вдумайтесь. Ми бронзові призери ЧС.
Вище нас тільки найвеличніши, це Бразилія та Аргентина.
Якби ще та було у футболі, то це був би апогей.
Тільки два гранди вище нас, решта нижче.
Нижче нас такі гранди як Франція, Італія, Німеччина, Португалія, ітд.
бразилякам з нами влізло
Ми найсильніші 🇺🇦
оле-оле-оле....!!!!