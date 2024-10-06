УКР
Екснардепка Сисоєнко, яку затримувала СБУ за продаж фіктивних довідок ухилянтам, взяла участь в конференції, присвяченій реабілітації під час війни

Колишня народна обраниця Ірина Сисоєнко, яку підозрюють в оформленні інвалідності чоловікам призовного віку за хабарі, взяла участь в конференції "Школа Реабілітації-2024".

Про це екснардепка написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Нові технології, законодавчі зміни, використання медичного канабісу, медичний фітнес і ще багато іншого. Реабілітація є тим, що під час війни розвивається дуже швидко, тому добре, що в нашій державі прикладається багато зусиль навколо проектів, відкриття реабілітаційних центрів та навчання", - зазначила вона.

Пост Сисоєнко про участь в конференції щодо реабілітації

Читайте: Понад 75% поранених військовослужбовців після реабілітації повертаються в стрій, - Міноборони

Як писав Цензор.НЕТ, колишня нардепка Ірина Сисоєнко, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

Щомісяця незаконна діяльність злочинної групи чолі з ексдепутаткою приносила "прибуток" у майже 100 тис. американських доларів.

СБУ затримала та повідомила Сисоєнко про підозру в червні 2024 року. 

Згодом стало відомо, що вона вийшла з-під варти. За неї було внесено заставу у 904 тисячі гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Литви виділить майже 10 млн євро на програму реабілітації та реінтеграції поранених воїнів ЗСУ

реабілітація (332) Сисоєнко Ірина (5)
+56
Это реалии сегодняшней власти. Схема по выкачке бабла имени Зеленского. Напомню лозунг с которого они начали свою деятельность во власти. Все в силе до сих пор.

06.10.2024 21:54
+40
06.10.2024 21:59
+38
Я давно говорю что эта власть как выгребная яма - собирает дерьмо со всей страны
06.10.2024 22:25
Сюр
06.10.2024 21:35
Розстріл таких зрадників - дієвий стимул захищати Україну.
06.10.2024 21:45
Судячи з того що вона жива-здорова , на свободі та іще і інших повчає - стимули захищати Україну закінчилися ? ((
07.10.2024 00:11
Это реалии сегодняшней власти. Схема по выкачке бабла имени Зеленского. Напомню лозунг с которого они начали свою деятельность во власти. Все в силе до сих пор.

06.10.2024 21:54
Взагалі-то, ця сисоєннко прибарахляється ще з "самопомочі".
06.10.2024 22:19
Я давно говорю что эта власть как выгребная яма - собирает дерьмо со всей страны
06.10.2024 22:25
Саме влада, і найперше влада створює такі умови, коли люди пишуть доноси.
В тих же "совєтах" особливо в 1930-ті роки була створена така система, що, якщо першим не напишеш доноса ти, то тоді напишуть на тебе самого. От і все. Більшість людей можна довести до скотства, поставивши їх у відповідні, скотські умови. Не ламається - меншість. Але саме цю меншість тоді масово розстрілювали та запроторювали ГУЛАГ-у, до таборів смерті.
А зараз, з'являється от така "ботня", як ви, і починає розповідати, що то, знову: "народ плахой, а влада ж хотіла як лучшє".
- типова хуцпа від тих, хто організував це скотство тоді, й організовує його й зараз.
07.10.2024 08:26
Я не имею никаких иллюзий насчет нашего населения. Но каким боком это отменяет факт что Зеля собрал у себя самое конченное дерьмо со всей страны, подобное тебе хамло?
07.10.2024 09:36
Який сюр - просто наслідки вибору 2019 .
07.10.2024 00:12
ну то вана фак-ківець
як без неї
поділеться досвідом
06.10.2024 21:38
а ви пробували вивести тараканів.
я колись в Міловіце, під Прагою, в 1987 виводив...
нікуя.....
лиш травити, і то всім будинком, навіть не під,їздом..
06.10.2024 21:39
Тут вже потрібно травити тарганів разом з сан інспекцією.
Вони в долі з тарганами.
06.10.2024 21:44
я впевнений - мешканці знов занесуть тарганів у натупні вибори. Річ у тому, що у нас у більшості громадян, які ходять на вибори, таргании завжди з собою - у голові.
06.10.2024 22:32
Давно вже казав: "Наш люди ненавидять олігархів не тому, що вони "олігархи", і обкрадають народ, а тому, що олігархи - не вони самі....".
06.10.2024 23:01
На мою думку, не всі, але значна частина так думала в свій час, коли дійсно були "олігархи", у яких була зосереджена основна влада в руках, тобто була "олігархія", але з 2014 по 2019 рік, впливовість "олігархів" зменшувалась
(рух був у напрямку, щоб олігархи ставали просто крупними бізнесменами, займались бізнесом, а країна поступово перебудовувалась в той час, в більш демократичну сторону розвитку. Зі "скрипом", але багато реформ в напрямку подібного до країн з розвиненою демократією відбувались.)
, і на мій погляд, саме через це
(зменшення впливу олігархів, які мали стати, просто великими законослухняними бізнесменами.)
, такий впливовий "олігарх" як коломойський
(у якого через ситуацію з "ПриватБанк"-ом, націоналізували той самий "ПриватБанк", через що він був дуже злий на тодішню владу. До слова, стосовно діяльності коломойського і його бізнеспартнера, до націоналізації "ПриватБанк"-у, по операціям "ПриватБанк"-ку, є от така інформація "У Мін'юсті США повідомили подробиці справи проти Коломойського" 31 грудня 2020 https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-kolomoysky-pozov/31028662.html , а ще от така "Влада США хоче повернути $6 млн, які Коломойський "відмив" із "ПриватБанку". Про що йдеться" 22 січня 2022 https://suspilne.media/200141-vlada-ssa-hoce-povernuti-6-mln-aki-kolomojskij-vidmiv-iz-privatbanku-pro-so-jdetsa/) https://suspilne.media/200141-vlada-ssa-hoce-povernuti-6-mln-aki-kolomojskij-vidmiv-iz-privatbanku-pro-so-jdetsa/ )
, відповідно і приклав всі зусилля, щоб отримати такий результат виборів 2019 року, який і був отриманий.

Станом на сьогодні, треба зрозуміти, хто є "олігархами", якщо влада зосереджена в даний момент, в оп

( "... Журналіст «Української правди» Роман Кравець запитав Зеленського: «Українська правда свого часу вас запитувала про вашу команду, і ви тоді сказали про 5-6 ефективних менеджерів. Зараз у нас величезна проблема з економікою, енергетикою, правоохоронною системою…»
Зеленський не дослухав питання журналіста та перебив його, зазначивши: «Я казав про Офіс президента, а не про команду України... " https://detector.media/infospace/article/231385/2024-08-27-zelenskyy-doriknuv-zhurnalistu-ukrainskoi-pravdy-temnykamy/ )

= єрмак = "зе"

(«Потужний менеджер, робить те, що кажу йому я» - Зеленський про повідомлення щодо великого впливу Єрмака" 04 липня 2024 https://www.radiosvoboda.org/a/news-yermak-zelenskyy-vplyv-reaktsiya/33021723.html )

, в свою чергу в Верховній Раді України, станом на зараз, 233 депутата

(тобто більше ніж проста більшість 226 голосів, які необхідні для прийняття законів, окрім правок в Конституцію України, для чого мінімально необхідно 300 голосів. До сих пір юридичний статус "МОНОкоаліція", бо у "слуга народу" і так хватає голосів для прийняття рішень (та якщо і не хватає голосів навіть "слуги народу" за якийсь такий законопроект, який навіть не всі депутати "слуга народу" мають бажання голосувати, то підголосовує опзж періодично)
, тому і "МОНОкоаліція", тобто коаліція з одним учасником, самою собою фракцією "слуга народу".)

з пропрезидентської фракції "слуга народу"
(законодавча влада)
, в свою чергу Кабінет Міністрів України
(виконавча влада)
, сформований з кандидатів на посади в який
(Кабінеті Міністрів України)
подавались з оп, і в Верховній Раді України, голосувались "слугою народу".

Тобто, в даний момент, схоже що не "олігархія", тобто влада "олігархів"
(Олігархія = недемократична форма правління, що забезпечує панування вузького кола найбагатших осіб (олігархівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85 )
, а схоже що сконцентрована в одних руках
( тобто назва напевно трохи інша має бути такого типу правління)
, якщо брати за основу що "зе", керівник у єрмака
(«Потужний менеджер, робить те, що кажу йому я» - Зеленський про повідомлення щодо великого впливу Єрмака" 04 липня 2024 https://www.radiosvoboda.org/a/news-yermak-zelenskyy-vplyv-reaktsiya/33021723.html )
, а не якось по інакшому.
07.10.2024 03:58
Читав, читав.......... І ні хєра не зрозумів - що ж ти сказать чим коментарем хотів.... Відповім тобі словами Шевченка: "Несли, несли.... Та в Україну принесли, великих слов велику силу.... Та й більш нічого....".
07.10.2024 06:29
висловився я про те, що "Давно вже казав", було актуально давно, зараз інший час, вплив "зе" і "5-6 менеджерів" зараз тренд.
18.10.2024 21:07
Ясно... Повтор слів Шевченка... Я повинен сам здогадаться - що ж ти хочеш мені сказать?
19.10.2024 12:34
Влучно.
07.10.2024 09:27
Люта ненависна заздрість
07.10.2024 11:18
Ще є дієвий способ. Зимою в будинку виключити опалення на пару неділь. Я так в 90-ті робив. По цей день тарганів немає.
06.10.2024 21:50
і гас теж
06.10.2024 22:02
А до чого тут гас?
06.10.2024 22:53
У людини газ і гас - одне і теж , або взагалі про гас і не чув ((
07.10.2024 00:20
дуже просто вивести - перекрий у будинкові проточну воду і вимкни централізоване опалення . Щоб не сушити голову у Чехії як вивести тарганів , достатньо було пожити у селі у тому самому 1987 , коли централізоване водопостачання у селян було за дивовижу , а за відсутності газу навіть будинки з водяним опаленням не мали стабільного температурного режиму ,так як котла в основному топили коли з роботи поверталися . Завезені з міста з речами таргани дохли не даючи потомства ((
07.10.2024 00:19
В нас у новій квартирі в 90-х теж і світло виключали і опалення ледь жевріло, древніми електричними калоріферами гріли, тараканам було пофігу
07.10.2024 03:37
Була вода , це для таргана головне , щодо жевріненя опалення - воно жевріло але було стабільним , коли температура падає нижче нуля - таргани тікають на мальдіви ((
07.10.2024 11:13
виходиш серед ночі на кухню в руках мухобойка . вмикаєш світло і ****** ****** ****** . а вони гади такі плодючі як наші хабарники поки цих перебив іх ще три бригади вилупиться . так таракана хоч мухобойкою можна замочить або потравить а сисоєнку суку нічого не бере . завтра адвокати скажуть що отой жирний таракан на дивані з горою доллярів назбирав на допомогу ЗСУ пожертви але передати не встиг
07.10.2024 06:52
де вирок суду? Нема? Тоді нічого й скиглити, і да - замалюйте хлєбало, як ви любите, згідно нормам ЕС.
06.10.2024 21:42
Який вирок суду , у нас один вирок , і він ,на жаль, державою керує , в т.ч. і судами (((
07.10.2024 00:22
вирок у нас не один, а цілих 73%, тут повна безнадійність
07.10.2024 08:42
точніше африканський пердусьон
07.10.2024 08:55
06.10.2024 21:43
Так вони ж з бюджету і крадуть разом з тими кому виписують липову інвалідність.
Ті отримують з бюджету пенсії та частину несуть "лікарям"
06.10.2024 21:47
1001 -ий доказ ганебності цієї влади
06.10.2024 21:47
Шєф ,дайот нам возможность реабілітіроватся.
06.10.2024 21:53
Местом новой операции он определил летний ресторан «Плакучая ива».
06.10.2024 21:58
для не1 нова тема як заробити бабоси
06.10.2024 21:57
Десь можна щось вкрасти. Інакше б її там не було.
06.10.2024 21:59
06.10.2024 21:59
наглість-друге щастя.Але ж проканує
06.10.2024 21:59
Тільки-но людина стає депутатом або чиновником, вона одразу починає ненавидіти народ і вважати народ ворогом, який повинен платити йому все життя, бо він вищий за народ. Тому ця банда злодіїв завжди захищає один одного навіть якщо не знає хто це. Діє принцип - захищай будь-кого від Закону і народу, і завтра тебе захистять. А народ для них худоба, яку потрібно грабувати і знищувати.
06.10.2024 22:04
Та тут нинішні зелені нардепи, зловлені на хабарях за незонне переправлення ухилянтів за кордон, сидять і далі у Верховній Раді, а то якась колишня ...

Липень 2023.

"Нардепку Людмилу Марченко затримали після отримання другої частини незаконного «траншу» - винагороди за шахраювання з системою «Шлях». Коли у дверях стояли працівники НАБУ, спробувала позбутись грошей: думала, не знайдуть, якщо перекинути їх через паркан."
06.10.2024 22:06
Логічніше була б участь в конференції по боротьбі з хабарницьтвом і саботажем у воєнний час.

Хочеш отримати заряд впевненості в нашій перемозі,і світлому майбутньому України в
сім,ї европейських держав ,заходиш на цензор ,дивишся події і одразу тебе охоплює неперевершений спокій змішаний з оптимізмом . (сарказм)
06.10.2024 22:06
!
06.10.2024 22:06
ДЕ МІНІСТЕРСТВО ЛОГІКИ !!!???
06.10.2024 22:07
В .ОПі ((
07.10.2024 00:23
Сисоєнчиха була в Самонемочі.
06.10.2024 22:08
Не порівнюй,старий дурню,квадратне з червоним і квасним.Точно не тобі про патріотів висновки робити.
07.10.2024 08:36
Так далеко не всі патріоти є насправді патріотами ,їхній патріотизм є тільки в коментарях з домашнього дивану ,а тільки вони встають з дивану весь їхній "патріотизм " закінчується і ці "патріоти "чомусь не хочуть мобілізуватись.
07.10.2024 17:41
Я не розумію, чому питання лише до неї?
А що з цього приводу думає САП, ДБР, НАБУ, ВАКС?
Це ж саме вони, не дивлячись на скоєний цією депутаткою злочин, який ними зафіксований, не карають її згідно КПК ТА ККУ.
Щось не бачу гніву з приводу дезкарності за корупцію з вус радіної, желєзняка і шабуніна?
В чому справа?
06.10.2024 22:09
"А що з цього приводу думає САП, ДБР, НАБУ, ВАКС?" ...... думають за що назад за грати запроторити Антоненка та Кузьменко та у чому іще звинуватити Червінського (( Ну а щодо цієї конкретної сучки , то кацапське " сваіх нє брасаєм " тут якраз у дії .
07.10.2024 00:27
В разі чогось ця с*ка втече за кордон
06.10.2024 22:23
Хрін вона тікатиме , справу закриють "за недостатністю доказів " , а їй іще і моральну компенсацію виплатять ((
07.10.2024 00:29
Сто тисяч долярів (навіть майже) на цілу команду, проти шести мільйонів долярів, на одну сім'ю! Та вона майже свята, не чіпайте!
06.10.2024 23:04
Что не слуга то выродок...
06.10.2024 23:13
грьобане шапіто
06.10.2024 23:19
Зелені сцяки в очі вже звичні, потерпимо, нам не звикати
06.10.2024 23:39
Судячи з настроїв зеслизу- ти терпіти будеш а допоки очі випалить , вони із влади не планують ушиватися .
07.10.2024 00:30
Шановне панство! Прошу, пригадати хоча б один випадок посадки на тривалий термін корупціонера в Україні? Я особисто таких випадків не знаю. Це "шапіто" вже, скажу Вам, конкретно підзаї... надоїло...
06.10.2024 23:44
Нагадай за що там порушували - за те що власного брата убив , засмажив і з'їв , чи єрмакового , того що хабарі брав ? ((
07.10.2024 00:32
Ти ж і привів "шапіто" до влади бо й досі віриш у мантру яку тобі втюхали про Пороха з зембоящика! Як би зеопа мала докази то давно б посадили його, але на брехні нічого не вийде, так само як і з Червінським було, за якого доречі Порох вніс заставу!
07.10.2024 02:03
гена ти при своєму розумі . тебе в клітку поряд з шимпазе в зоопарку треба показувати і табличку написати ..останній ********--вимерли в 19--24 роках..
07.10.2024 06:57
Одна розумна людина сказала, щоб побороти корупцію в Україні, народу треба мати свої безпілотники.
06.10.2024 23:58
так вони на фронті тільки народні і є , ну і що , корупцію подолали ? ((
07.10.2024 00:33
Тьфу,***.
07.10.2024 00:21
Шапіто...
07.10.2024 00:28
Особисто знаю і поважаю п. Ірину Сисоєнко, оскільки все своє професійне життя вона присвятила правовому захисту людей, перша з парламентарів почала розбудову ефективної системи реабілітації, а з початку повномасштабної в військової агресії рф проти України (з 24.02.2022 до цього часу) у Центрі медико-психологічної реабілітації під її керівництвом надано реабілітаційну допомогу близько 2 500 військовослужбовцям за такими основними групами травм та захворювань: мінно-вибухові травми, акубаротравми, черепно-мозкові травми, спинномозкові травми, травми верхніх та нижніх кінцівок, серцево-судинні захворювання, стани після перенесеного оперативного втручання та інших важких станів.

Центр медико-психологічної реабілітації немає жодної комісії, яка б видавала будь-які медичні довідки для встановлення інвалідності або для ухилення від військової служби. Відповідно до законодавства України встановлення інвалідності належить до виключної компетенції медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), до яких п. Ірина немає жодного відношення. Окрім цього, встановлення інвалідності МСЕК заочно не проводиться у разі, коли вона спричинена професійним захворюванням, а ступінь втрати працездатності військовослужбовців і військовозобов'язаних у період проходження ними служби (зборів) встановлюється на підставі постанови військово-лікарської комісії (ВЛК).

Законодавством України чітко визначено, що голова або члени МСЕК, винні у прийнятті неправильного рішення і незаконній видачі документів про інвалідність, несуть відповідальність згідно із законодавством. Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність та обґрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я.

Саме тому, до всіх обвинувачень Ірини Сисоєнко виникає більше запитань, а ніж відповідей!

Нащастя в Україні ще ніхто не відміняв презумпцію невинуватості! Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду; ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину; обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях; усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (частини перша, друга, третя статті 62 Конституції України).

Необґрунтоване кримінальне переслідування є посяганням на гарантоване статтею 28 Конституції України право кожного на повагу до його гідності (частина перша), тому держава зобов'язана забезпечити можливість реабілітації особи після закриття кримінального провадження, тобто відновлення її честі, доброго імені, репутації, які постраждали у зв'язку з висунутою їй підозрою чи обвинуваченням щодо вчинення кримінального правопорушення, а також гарантувати перевірку в судовому порядку законності й обґрунтованості кримінального переслідування та ухвалених під час його здійснення процесуальних рішень.

Маю сподівання, що правохоронними органами буде проведено об'єктивне та неупереджене слідство відносно всіх обвинувачень Ірини Сисоєнко, її бездоганна ділова репутація буде відновлена, а її високий професіоналізм буде й надалі слугувати розвитку реабілітації для тих, хто її потребує.
07.10.2024 00:46
В допомогу пані підозрюваній:

07.10.2024 00:52
А що? І.Сисоєнко з тобою ділилася?
07.10.2024 12:36
який жах!
07.10.2024 12:40
Виходить СБУ дармоїди й наклепники ,аж неспиться,і Ви серед ночі зареєструвались,щоб так усердно накнопати цю маячню?
07.10.2024 13:35
"роботяща як корабельна сосна" (с)
07.10.2024 05:38
Партія цинічні баригі , не жаважайте « працювати»(((((
07.10.2024 08:57
Щомісяця косили по 100к баксів, а разова застава 20к. А завтра вона виїде під фіктивним паспортом за кордон і шукай вітра в полі, "напрацьованих" грошей їй надовго вистачить. А там і повернутися можна, коли все трохи вляжеться.
Просто сюр якийсь, а не правоохоронна система, нащо вона така взагалі потрібна...
07.10.2024 09:03
Лайно не тоне, особливо зелене!
07.10.2024 09:36
ну *** дюга
07.10.2024 09:59
Влада плює в очі народу і каже, що дощ іде
07.10.2024 10:46
Зелений гнійник! Пора вже його видаляти...
07.10.2024 11:39
ЗЕмразота у всій красі. Очолює весь цей ********* цирк, котрий закінчиться кривавою катастрофою, верховне неголене ЗЕчмо...
07.10.2024 11:55
Так на тій конференції виступав з промовою " лесік" довгий - виявляється, він нардеп уже від Кіровоградчини, очолює підкомітет по страхуванню?!!! Отакої? Повна аморальність, без духовність, гіспанський сором!
Які вибори в Україні? Що вони змінять? І кого ? Надія тільки на армію!!!
07.10.2024 11:55
"Екснардепка Сисоєнко, яку затримувала СБУ за продаж фіктивних довідок ухилянтам, взяла участь в конференції" ... по виготовленні медичних фальшивок
07.10.2024 12:31
Щомісяця незаконна діяльність злочинної групи чолі з ексдепутаткою приносила "прибуток" у майже 100 тис. американських доларів.

То хто ж буде різати таку курку?
07.10.2024 13:43
 
 