Екснардепка Сисоєнко, яку затримувала СБУ за продаж фіктивних довідок ухилянтам, взяла участь в конференції, присвяченій реабілітації під час війни
Колишня народна обраниця Ірина Сисоєнко, яку підозрюють в оформленні інвалідності чоловікам призовного віку за хабарі, взяла участь в конференції "Школа Реабілітації-2024".
Про це екснардепка написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Нові технології, законодавчі зміни, використання медичного канабісу, медичний фітнес і ще багато іншого. Реабілітація є тим, що під час війни розвивається дуже швидко, тому добре, що в нашій державі прикладається багато зусиль навколо проектів, відкриття реабілітаційних центрів та навчання", - зазначила вона.
Як писав Цензор.НЕТ, колишня нардепка Ірина Сисоєнко, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.
Щомісяця незаконна діяльність злочинної групи чолі з ексдепутаткою приносила "прибуток" у майже 100 тис. американських доларів.
СБУ затримала та повідомила Сисоєнко про підозру в червні 2024 року.
Згодом стало відомо, що вона вийшла з-під варти. За неї було внесено заставу у 904 тисячі гривень.
В тих же "совєтах" особливо в 1930-ті роки була створена така система, що, якщо першим не напишеш доноса ти, то тоді напишуть на тебе самого. От і все. Більшість людей можна довести до скотства, поставивши їх у відповідні, скотські умови. Не ламається - меншість. Але саме цю меншість тоді масово розстрілювали та запроторювали ГУЛАГ-у, до таборів смерті.
А зараз, з'являється от така "ботня", як ви, і починає розповідати, що то, знову: "народ плахой, а влада ж хотіла як лучшє".
- типова хуцпа від тих, хто організував це скотство тоді, й організовує його й зараз.
як без неї
поділеться досвідом
я колись в Міловіце, під Прагою, в 1987 виводив...
нікуя.....
лиш травити, і то всім будинком, навіть не під,їздом..
Вони в долі з тарганами.
(рух був у напрямку, щоб олігархи ставали просто крупними бізнесменами, займались бізнесом, а країна поступово перебудовувалась в той час, в більш демократичну сторону розвитку. Зі "скрипом", але багато реформ в напрямку подібного до країн з розвиненою демократією відбувались.)
, і на мій погляд, саме через це
(зменшення впливу олігархів, які мали стати, просто великими законослухняними бізнесменами.)
, такий впливовий "олігарх" як коломойський
(у якого через ситуацію з "ПриватБанк"-ом, націоналізували той самий "ПриватБанк", через що він був дуже злий на тодішню владу. До слова, стосовно діяльності коломойського і його бізнеспартнера, до націоналізації "ПриватБанк"-у, по операціям "ПриватБанк"-ку, є от така інформація "У Мін'юсті США повідомили подробиці справи проти Коломойського" 31 грудня 2020 https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-kolomoysky-pozov/31028662.html , а ще от така "Влада США хоче повернути $6 млн, які Коломойський "відмив" із "ПриватБанку". Про що йдеться" 22 січня 2022 https://suspilne.media/200141-vlada-ssa-hoce-povernuti-6-mln-aki-kolomojskij-vidmiv-iz-privatbanku-pro-so-jdetsa/) https://suspilne.media/200141-vlada-ssa-hoce-povernuti-6-mln-aki-kolomojskij-vidmiv-iz-privatbanku-pro-so-jdetsa/ )
, відповідно і приклав всі зусилля, щоб отримати такий результат виборів 2019 року, який і був отриманий.
Станом на сьогодні, треба зрозуміти, хто є "олігархами", якщо влада зосереджена в даний момент, в оп
( "... Журналіст «Української правди» Роман Кравець запитав Зеленського: «Українська правда свого часу вас запитувала про вашу команду, і ви тоді сказали про 5-6 ефективних менеджерів. Зараз у нас величезна проблема з економікою, енергетикою, правоохоронною системою…»
Зеленський не дослухав питання журналіста та перебив його, зазначивши: «Я казав про Офіс президента, а не про команду України... " https://detector.media/infospace/article/231385/2024-08-27-zelenskyy-doriknuv-zhurnalistu-ukrainskoi-pravdy-temnykamy/ )
= єрмак = "зе"
(«Потужний менеджер, робить те, що кажу йому я» - Зеленський про повідомлення щодо великого впливу Єрмака" 04 липня 2024 https://www.radiosvoboda.org/a/news-yermak-zelenskyy-vplyv-reaktsiya/33021723.html )
, в свою чергу в Верховній Раді України, станом на зараз, 233 депутата
(тобто більше ніж проста більшість 226 голосів, які необхідні для прийняття законів, окрім правок в Конституцію України, для чого мінімально необхідно 300 голосів. До сих пір юридичний статус "МОНОкоаліція", бо у "слуга народу" і так хватає голосів для прийняття рішень (та якщо і не хватає голосів навіть "слуги народу" за якийсь такий законопроект, який навіть не всі депутати "слуга народу" мають бажання голосувати, то підголосовує опзж періодично)
, тому і "МОНОкоаліція", тобто коаліція з одним учасником, самою собою фракцією "слуга народу".)
з пропрезидентської фракції "слуга народу"
(законодавча влада)
, в свою чергу Кабінет Міністрів України
(виконавча влада)
, сформований з кандидатів на посади в який
(Кабінеті Міністрів України)
подавались з оп, і в Верховній Раді України, голосувались "слугою народу".
Тобто, в даний момент, схоже що не "олігархія", тобто влада "олігархів"
(Олігархія = недемократична форма правління, що забезпечує панування вузького кола найбагатших осіб (олігархівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85 )
, а схоже що сконцентрована в одних руках
( тобто назва напевно трохи інша має бути такого типу правління)
, якщо брати за основу що "зе", керівник у єрмака
(«Потужний менеджер, робить те, що кажу йому я» - Зеленський про повідомлення щодо великого впливу Єрмака" 04 липня 2024 https://www.radiosvoboda.org/a/news-yermak-zelenskyy-vplyv-reaktsiya/33021723.html )
, а не якось по інакшому.
Ті отримують з бюджету пенсії та частину несуть "лікарям"
Липень 2023.
"Нардепку Людмилу Марченко затримали після отримання другої частини незаконного «траншу» - винагороди за шахраювання з системою «Шлях». Коли у дверях стояли працівники НАБУ, спробувала позбутись грошей: думала, не знайдуть, якщо перекинути їх через паркан."
Хочеш отримати заряд впевненості в нашій перемозі,і світлому майбутньому України в
сім,ї европейських держав ,заходиш на цензор ,дивишся події і одразу тебе охоплює неперевершений спокій змішаний з оптимізмом . (сарказм)
А що з цього приводу думає САП, ДБР, НАБУ, ВАКС?
Це ж саме вони, не дивлячись на скоєний цією депутаткою злочин, який ними зафіксований, не карають її згідно КПК ТА ККУ.
Щось не бачу гніву з приводу дезкарності за корупцію з вус радіної, желєзняка і шабуніна?
В чому справа?
підзаї...надоїло...
Центр медико-психологічної реабілітації немає жодної комісії, яка б видавала будь-які медичні довідки для встановлення інвалідності або для ухилення від військової служби. Відповідно до законодавства України встановлення інвалідності належить до виключної компетенції медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), до яких п. Ірина немає жодного відношення. Окрім цього, встановлення інвалідності МСЕК заочно не проводиться у разі, коли вона спричинена професійним захворюванням, а ступінь втрати працездатності військовослужбовців і військовозобов'язаних у період проходження ними служби (зборів) встановлюється на підставі постанови військово-лікарської комісії (ВЛК).
Законодавством України чітко визначено, що голова або члени МСЕК, винні у прийнятті неправильного рішення і незаконній видачі документів про інвалідність, несуть відповідальність згідно із законодавством. Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність та обґрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я.
Саме тому, до всіх обвинувачень Ірини Сисоєнко виникає більше запитань, а ніж відповідей!
Нащастя в Україні ще ніхто не відміняв презумпцію невинуватості! Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду; ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину; обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях; усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (частини перша, друга, третя статті 62 Конституції України).
Необґрунтоване кримінальне переслідування є посяганням на гарантоване статтею 28 Конституції України право кожного на повагу до його гідності (частина перша), тому держава зобов'язана забезпечити можливість реабілітації особи після закриття кримінального провадження, тобто відновлення її честі, доброго імені, репутації, які постраждали у зв'язку з висунутою їй підозрою чи обвинуваченням щодо вчинення кримінального правопорушення, а також гарантувати перевірку в судовому порядку законності й обґрунтованості кримінального переслідування та ухвалених під час його здійснення процесуальних рішень.
Маю сподівання, що правохоронними органами буде проведено об'єктивне та неупереджене слідство відносно всіх обвинувачень Ірини Сисоєнко, її бездоганна ділова репутація буде відновлена, а її високий професіоналізм буде й надалі слугувати розвитку реабілітації для тих, хто її потребує.
Просто сюр якийсь, а не правоохоронна система, нащо вона така взагалі потрібна...
Які вибори в Україні? Що вони змінять? І кого ? Надія тільки на армію!!!
То хто ж буде різати таку курку?