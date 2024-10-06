Екснардепка Сисоєнко, яку затримувала СБУ за продаж фіктивних довідок ухилянтам, взяла участь в конференції, присвяченій реабілітації під час війни

Колишня народна обраниця Ірина Сисоєнко, яку підозрюють в оформленні інвалідності чоловікам призовного віку за хабарі, взяла участь в конференції "Школа Реабілітації-2024".

Про це екснардепка написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Нові технології, законодавчі зміни, використання медичного канабісу, медичний фітнес і ще багато іншого. Реабілітація є тим, що під час війни розвивається дуже швидко, тому добре, що в нашій державі прикладається багато зусиль навколо проектів, відкриття реабілітаційних центрів та навчання", - зазначила вона.

Як писав Цензор.НЕТ, колишня нардепка Ірина Сисоєнко, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

Щомісяця незаконна діяльність злочинної групи чолі з ексдепутаткою приносила "прибуток" у майже 100 тис. американських доларів.

СБУ затримала та повідомила Сисоєнко про підозру в червні 2024 року.

Згодом стало відомо, що вона вийшла з-під варти. За неї було внесено заставу у 904 тисячі гривень.

