Новости
27 006 94

Экс-нардеп Сысоенко, которую задерживало СБУ за продажу фиктивных справок уклонистам, приняла участие в конференции, посвященной реабилитации во время войны

Бывшая народная избранница Ирина Сысоенко, которую подозревают в оформлении инвалидности мужчинам призывного возраста за взятки, приняла участие в конференции "Школа Реабилитации-2024".

Об этом экс-нардеп написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Новые технологии, законодательные изменения, использование медицинского каннабиса, медицинский фитнес и многое другое. Реабилитация является тем, что во время войны развивается очень быстро, поэтому хорошо, что в нашем государстве прикладывается много усилий вокруг проектов, открытия реабилитационных центров и обучения", - отметила она.

Пост Сисоєнко про участь в конференції щодо реабілітації

Как писал Цензор.НЕТ, бывший нардеп Ирина Сысоенко, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины, организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.

Ежемесячно незаконная деятельность преступной группы во главе с экс-депутатом приносила "прибыль" в почти 100 тыс. американских долларов.

СБУ задержала и сообщила Сысоенко о подозрении в июне 2024 года.

Впоследствии стало известно, что она вышла из-под стражи. За нее был внесен залог 904 тысячи гривен.

+56
Это реалии сегодняшней власти. Схема по выкачке бабла имени Зеленского. Напомню лозунг с которого они начали свою деятельность во власти. Все в силе до сих пор.

показать весь комментарий
06.10.2024 21:54 Ответить
+40
показать весь комментарий
06.10.2024 21:59 Ответить
+38
Я давно говорю что эта власть как выгребная яма - собирает дерьмо со всей страны
показать весь комментарий
06.10.2024 22:25 Ответить
Сюр
показать весь комментарий
06.10.2024 21:35 Ответить
Розстріл таких зрадників - дієвий стимул захищати Україну.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:45 Ответить
Судячи з того що вона жива-здорова , на свободі та іще і інших повчає - стимули захищати Україну закінчилися ? ((
показать весь комментарий
07.10.2024 00:11 Ответить
Это реалии сегодняшней власти. Схема по выкачке бабла имени Зеленского. Напомню лозунг с которого они начали свою деятельность во власти. Все в силе до сих пор.

показать весь комментарий
06.10.2024 21:54 Ответить
Взагалі-то, ця сисоєннко прибарахляється ще з "самопомочі".
показать весь комментарий
06.10.2024 22:19 Ответить
Я давно говорю что эта власть как выгребная яма - собирает дерьмо со всей страны
показать весь комментарий
06.10.2024 22:25 Ответить
Саме влада, і найперше влада створює такі умови, коли люди пишуть доноси.
В тих же "совєтах" особливо в 1930-ті роки була створена така система, що, якщо першим не напишеш доноса ти, то тоді напишуть на тебе самого. От і все. Більшість людей можна довести до скотства, поставивши їх у відповідні, скотські умови. Не ламається - меншість. Але саме цю меншість тоді масово розстрілювали та запроторювали ГУЛАГ-у, до таборів смерті.
А зараз, з'являється от така "ботня", як ви, і починає розповідати, що то, знову: "народ плахой, а влада ж хотіла як лучшє".
- типова хуцпа від тих, хто організував це скотство тоді, й організовує його й зараз.
показать весь комментарий
07.10.2024 08:26 Ответить
Я не имею никаких иллюзий насчет нашего населения. Но каким боком это отменяет факт что Зеля собрал у себя самое конченное дерьмо со всей страны, подобное тебе хамло?
показать весь комментарий
07.10.2024 09:36 Ответить
Який сюр - просто наслідки вибору 2019 .
показать весь комментарий
07.10.2024 00:12 Ответить
ну то вана фак-ківець
як без неї
поділеться досвідом
показать весь комментарий
06.10.2024 21:38 Ответить
а ви пробували вивести тараканів.
я колись в Міловіце, під Прагою, в 1987 виводив...
нікуя.....
лиш травити, і то всім будинком, навіть не під,їздом..
показать весь комментарий
06.10.2024 21:39 Ответить
Тут вже потрібно травити тарганів разом з сан інспекцією.
Вони в долі з тарганами.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:44 Ответить
я впевнений - мешканці знов занесуть тарганів у натупні вибори. Річ у тому, що у нас у більшості громадян, які ходять на вибори, таргании завжди з собою - у голові.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:32 Ответить
Давно вже казав: "Наш люди ненавидять олігархів не тому, що вони "олігархи", і обкрадають народ, а тому, що олігархи - не вони самі....".
показать весь комментарий
06.10.2024 23:01 Ответить
На мою думку, не всі, але значна частина так думала в свій час, коли дійсно були "олігархи", у яких була зосереджена основна влада в руках, тобто була "олігархія", але з 2014 по 2019 рік, впливовість "олігархів" зменшувалась
(рух був у напрямку, щоб олігархи ставали просто крупними бізнесменами, займались бізнесом, а країна поступово перебудовувалась в той час, в більш демократичну сторону розвитку. Зі "скрипом", але багато реформ в напрямку подібного до країн з розвиненою демократією відбувались.)
, і на мій погляд, саме через це
(зменшення впливу олігархів, які мали стати, просто великими законослухняними бізнесменами.)
, такий впливовий "олігарх" як коломойський
(у якого через ситуацію з "ПриватБанк"-ом, націоналізували той самий "ПриватБанк", через що він був дуже злий на тодішню владу. До слова, стосовно діяльності коломойського і його бізнеспартнера, до націоналізації "ПриватБанк"-у, по операціям "ПриватБанк"-ку, є от така інформація "У Мін'юсті США повідомили подробиці справи проти Коломойського" 31 грудня 2020 https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-kolomoysky-pozov/31028662.html , а ще от така "Влада США хоче повернути $6 млн, які Коломойський "відмив" із "ПриватБанку". Про що йдеться" 22 січня 2022 https://suspilne.media/200141-vlada-ssa-hoce-povernuti-6-mln-aki-kolomojskij-vidmiv-iz-privatbanku-pro-so-jdetsa/) https://suspilne.media/200141-vlada-ssa-hoce-povernuti-6-mln-aki-kolomojskij-vidmiv-iz-privatbanku-pro-so-jdetsa/ )
, відповідно і приклав всі зусилля, щоб отримати такий результат виборів 2019 року, який і був отриманий.

Станом на сьогодні, треба зрозуміти, хто є "олігархами", якщо влада зосереджена в даний момент, в оп

( "... Журналіст «Української правди» Роман Кравець запитав Зеленського: «Українська правда свого часу вас запитувала про вашу команду, і ви тоді сказали про 5-6 ефективних менеджерів. Зараз у нас величезна проблема з економікою, енергетикою, правоохоронною системою…»
Зеленський не дослухав питання журналіста та перебив його, зазначивши: «Я казав про Офіс президента, а не про команду України... " https://detector.media/infospace/article/231385/2024-08-27-zelenskyy-doriknuv-zhurnalistu-ukrainskoi-pravdy-temnykamy/ )

= єрмак = "зе"

(«Потужний менеджер, робить те, що кажу йому я» - Зеленський про повідомлення щодо великого впливу Єрмака" 04 липня 2024 https://www.radiosvoboda.org/a/news-yermak-zelenskyy-vplyv-reaktsiya/33021723.html )

, в свою чергу в Верховній Раді України, станом на зараз, 233 депутата

(тобто більше ніж проста більшість 226 голосів, які необхідні для прийняття законів, окрім правок в Конституцію України, для чого мінімально необхідно 300 голосів. До сих пір юридичний статус "МОНОкоаліція", бо у "слуга народу" і так хватає голосів для прийняття рішень (та якщо і не хватає голосів навіть "слуги народу" за якийсь такий законопроект, який навіть не всі депутати "слуга народу" мають бажання голосувати, то підголосовує опзж періодично)
, тому і "МОНОкоаліція", тобто коаліція з одним учасником, самою собою фракцією "слуга народу".)

з пропрезидентської фракції "слуга народу"
(законодавча влада)
, в свою чергу Кабінет Міністрів України
(виконавча влада)
, сформований з кандидатів на посади в який
(Кабінеті Міністрів України)
подавались з оп, і в Верховній Раді України, голосувались "слугою народу".

Тобто, в даний момент, схоже що не "олігархія", тобто влада "олігархів"
(Олігархія = недемократична форма правління, що забезпечує панування вузького кола найбагатших осіб (олігархівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85 )
, а схоже що сконцентрована в одних руках
( тобто назва напевно трохи інша має бути такого типу правління)
, якщо брати за основу що "зе", керівник у єрмака
(«Потужний менеджер, робить те, що кажу йому я» - Зеленський про повідомлення щодо великого впливу Єрмака" 04 липня 2024 https://www.radiosvoboda.org/a/news-yermak-zelenskyy-vplyv-reaktsiya/33021723.html )
, а не якось по інакшому.
показать весь комментарий
07.10.2024 03:58 Ответить
Читав, читав.......... І ні хєра не зрозумів - що ж ти сказать чим коментарем хотів.... Відповім тобі словами Шевченка: "Несли, несли.... Та в Україну принесли, великих слов велику силу.... Та й більш нічого....".
показать весь комментарий
07.10.2024 06:29 Ответить
висловився я про те, що "Давно вже казав", було актуально давно, зараз інший час, вплив "зе" і "5-6 менеджерів" зараз тренд.
показать весь комментарий
18.10.2024 21:07 Ответить
Ясно... Повтор слів Шевченка... Я повинен сам здогадаться - що ж ти хочеш мені сказать?
показать весь комментарий
19.10.2024 12:34 Ответить
Влучно.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:27 Ответить
Люта ненависна заздрість
показать весь комментарий
07.10.2024 11:18 Ответить
Ще є дієвий способ. Зимою в будинку виключити опалення на пару неділь. Я так в 90-ті робив. По цей день тарганів немає.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:50 Ответить
і гас теж
показать весь комментарий
06.10.2024 22:02 Ответить
А до чого тут гас?
показать весь комментарий
06.10.2024 22:53 Ответить
У людини газ і гас - одне і теж , або взагалі про гас і не чув ((
показать весь комментарий
07.10.2024 00:20 Ответить
дуже просто вивести - перекрий у будинкові проточну воду і вимкни централізоване опалення . Щоб не сушити голову у Чехії як вивести тарганів , достатньо було пожити у селі у тому самому 1987 , коли централізоване водопостачання у селян було за дивовижу , а за відсутності газу навіть будинки з водяним опаленням не мали стабільного температурного режиму ,так як котла в основному топили коли з роботи поверталися . Завезені з міста з речами таргани дохли не даючи потомства ((
показать весь комментарий
07.10.2024 00:19 Ответить
В нас у новій квартирі в 90-х теж і світло виключали і опалення ледь жевріло, древніми електричними калоріферами гріли, тараканам було пофігу
показать весь комментарий
07.10.2024 03:37 Ответить
Була вода , це для таргана головне , щодо жевріненя опалення - воно жевріло але було стабільним , коли температура падає нижче нуля - таргани тікають на мальдіви ((
показать весь комментарий
07.10.2024 11:13 Ответить
виходиш серед ночі на кухню в руках мухобойка . вмикаєш світло і ****** ****** ****** . а вони гади такі плодючі як наші хабарники поки цих перебив іх ще три бригади вилупиться . так таракана хоч мухобойкою можна замочить або потравить а сисоєнку суку нічого не бере . завтра адвокати скажуть що отой жирний таракан на дивані з горою доллярів назбирав на допомогу ЗСУ пожертви але передати не встиг
показать весь комментарий
07.10.2024 06:52 Ответить
де вирок суду? Нема? Тоді нічого й скиглити, і да - замалюйте хлєбало, як ви любите, згідно нормам ЕС.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:42 Ответить
Який вирок суду , у нас один вирок , і він ,на жаль, державою керує , в т.ч. і судами (((
показать весь комментарий
07.10.2024 00:22 Ответить
вирок у нас не один, а цілих 73%, тут повна безнадійність
показать весь комментарий
07.10.2024 08:42 Ответить
точніше африканський пердусьон
показать весь комментарий
07.10.2024 08:55 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2024 21:43 Ответить
Так вони ж з бюджету і крадуть разом з тими кому виписують липову інвалідність.
Ті отримують з бюджету пенсії та частину несуть "лікарям"
показать весь комментарий
06.10.2024 21:47 Ответить
1001 -ий доказ ганебності цієї влади
показать весь комментарий
06.10.2024 21:47 Ответить
Шєф ,дайот нам возможность реабілітіроватся.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:53 Ответить
Местом новой операции он определил летний ресторан «Плакучая ива».
показать весь комментарий
06.10.2024 21:58 Ответить
для не1 нова тема як заробити бабоси
показать весь комментарий
06.10.2024 21:57 Ответить
Десь можна щось вкрасти. Інакше б її там не було.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:59 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2024 21:59 Ответить
наглість-друге щастя.Але ж проканує
показать весь комментарий
06.10.2024 21:59 Ответить
Тільки-но людина стає депутатом або чиновником, вона одразу починає ненавидіти народ і вважати народ ворогом, який повинен платити йому все життя, бо він вищий за народ. Тому ця банда злодіїв завжди захищає один одного навіть якщо не знає хто це. Діє принцип - захищай будь-кого від Закону і народу, і завтра тебе захистять. А народ для них худоба, яку потрібно грабувати і знищувати.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:04 Ответить
Та тут нинішні зелені нардепи, зловлені на хабарях за незонне переправлення ухилянтів за кордон, сидять і далі у Верховній Раді, а то якась колишня ...

Липень 2023.

"Нардепку Людмилу Марченко затримали після отримання другої частини незаконного «траншу» - винагороди за шахраювання з системою «Шлях». Коли у дверях стояли працівники НАБУ, спробувала позбутись грошей: думала, не знайдуть, якщо перекинути їх через паркан."
показать весь комментарий
06.10.2024 22:06 Ответить
Логічніше була б участь в конференції по боротьбі з хабарницьтвом і саботажем у воєнний час.

Хочеш отримати заряд впевненості в нашій перемозі,і світлому майбутньому України в
сім,ї европейських держав ,заходиш на цензор ,дивишся події і одразу тебе охоплює неперевершений спокій змішаний з оптимізмом . (сарказм)
показать весь комментарий
06.10.2024 22:06 Ответить
!
показать весь комментарий
06.10.2024 22:06 Ответить
ДЕ МІНІСТЕРСТВО ЛОГІКИ !!!???
показать весь комментарий
06.10.2024 22:07 Ответить
В .ОПі ((
показать весь комментарий
07.10.2024 00:23 Ответить
Сисоєнчиха була в Самонемочі.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:08 Ответить
Не порівнюй,старий дурню,квадратне з червоним і квасним.Точно не тобі про патріотів висновки робити.
показать весь комментарий
07.10.2024 08:36 Ответить
Так далеко не всі патріоти є насправді патріотами ,їхній патріотизм є тільки в коментарях з домашнього дивану ,а тільки вони встають з дивану весь їхній "патріотизм " закінчується і ці "патріоти "чомусь не хочуть мобілізуватись.
показать весь комментарий
07.10.2024 17:41 Ответить
Я не розумію, чому питання лише до неї?
А що з цього приводу думає САП, ДБР, НАБУ, ВАКС?
Це ж саме вони, не дивлячись на скоєний цією депутаткою злочин, який ними зафіксований, не карають її згідно КПК ТА ККУ.
Щось не бачу гніву з приводу дезкарності за корупцію з вус радіної, желєзняка і шабуніна?
В чому справа?
показать весь комментарий
06.10.2024 22:09 Ответить
"А що з цього приводу думає САП, ДБР, НАБУ, ВАКС?" ...... думають за що назад за грати запроторити Антоненка та Кузьменко та у чому іще звинуватити Червінського (( Ну а щодо цієї конкретної сучки , то кацапське " сваіх нє брасаєм " тут якраз у дії .
показать весь комментарий
07.10.2024 00:27 Ответить
В разі чогось ця с*ка втече за кордон
показать весь комментарий
06.10.2024 22:23 Ответить
Хрін вона тікатиме , справу закриють "за недостатністю доказів " , а їй іще і моральну компенсацію виплатять ((
показать весь комментарий
07.10.2024 00:29 Ответить
Сто тисяч долярів (навіть майже) на цілу команду, проти шести мільйонів долярів, на одну сім'ю! Та вона майже свята, не чіпайте!
показать весь комментарий
06.10.2024 23:04 Ответить
Что не слуга то выродок...
показать весь комментарий
06.10.2024 23:13 Ответить
грьобане шапіто
показать весь комментарий
06.10.2024 23:19 Ответить
Зелені сцяки в очі вже звичні, потерпимо, нам не звикати
показать весь комментарий
06.10.2024 23:39 Ответить
Судячи з настроїв зеслизу- ти терпіти будеш а допоки очі випалить , вони із влади не планують ушиватися .
показать весь комментарий
07.10.2024 00:30 Ответить
Шановне панство! Прошу, пригадати хоча б один випадок посадки на тривалий термін корупціонера в Україні? Я особисто таких випадків не знаю. Це "шапіто" вже, скажу Вам, конкретно підзаї... надоїло...
показать весь комментарий
06.10.2024 23:44 Ответить
Нагадай за що там порушували - за те що власного брата убив , засмажив і з'їв , чи єрмакового , того що хабарі брав ? ((
показать весь комментарий
07.10.2024 00:32 Ответить
Ти ж і привів "шапіто" до влади бо й досі віриш у мантру яку тобі втюхали про Пороха з зембоящика! Як би зеопа мала докази то давно б посадили його, але на брехні нічого не вийде, так само як і з Червінським було, за якого доречі Порох вніс заставу!
показать весь комментарий
07.10.2024 02:03 Ответить
гена ти при своєму розумі . тебе в клітку поряд з шимпазе в зоопарку треба показувати і табличку написати ..останній ********--вимерли в 19--24 роках..
показать весь комментарий
07.10.2024 06:57 Ответить
Одна розумна людина сказала, щоб побороти корупцію в Україні, народу треба мати свої безпілотники.
показать весь комментарий
06.10.2024 23:58 Ответить
так вони на фронті тільки народні і є , ну і що , корупцію подолали ? ((
показать весь комментарий
07.10.2024 00:33 Ответить
Тьфу,***.
показать весь комментарий
07.10.2024 00:21 Ответить
Шапіто...
показать весь комментарий
07.10.2024 00:28 Ответить
Особисто знаю і поважаю п. Ірину Сисоєнко, оскільки все своє професійне життя вона присвятила правовому захисту людей, перша з парламентарів почала розбудову ефективної системи реабілітації, а з початку повномасштабної в військової агресії рф проти України (з 24.02.2022 до цього часу) у Центрі медико-психологічної реабілітації під її керівництвом надано реабілітаційну допомогу близько 2 500 військовослужбовцям за такими основними групами травм та захворювань: мінно-вибухові травми, акубаротравми, черепно-мозкові травми, спинномозкові травми, травми верхніх та нижніх кінцівок, серцево-судинні захворювання, стани після перенесеного оперативного втручання та інших важких станів.

Центр медико-психологічної реабілітації немає жодної комісії, яка б видавала будь-які медичні довідки для встановлення інвалідності або для ухилення від військової служби. Відповідно до законодавства України встановлення інвалідності належить до виключної компетенції медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), до яких п. Ірина немає жодного відношення. Окрім цього, встановлення інвалідності МСЕК заочно не проводиться у разі, коли вона спричинена професійним захворюванням, а ступінь втрати працездатності військовослужбовців і військовозобов'язаних у період проходження ними служби (зборів) встановлюється на підставі постанови військово-лікарської комісії (ВЛК).

Законодавством України чітко визначено, що голова або члени МСЕК, винні у прийнятті неправильного рішення і незаконній видачі документів про інвалідність, несуть відповідальність згідно із законодавством. Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність та обґрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я.

Саме тому, до всіх обвинувачень Ірини Сисоєнко виникає більше запитань, а ніж відповідей!

Нащастя в Україні ще ніхто не відміняв презумпцію невинуватості! Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду; ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину; обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях; усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (частини перша, друга, третя статті 62 Конституції України).

Необґрунтоване кримінальне переслідування є посяганням на гарантоване статтею 28 Конституції України право кожного на повагу до його гідності (частина перша), тому держава зобов'язана забезпечити можливість реабілітації особи після закриття кримінального провадження, тобто відновлення її честі, доброго імені, репутації, які постраждали у зв'язку з висунутою їй підозрою чи обвинуваченням щодо вчинення кримінального правопорушення, а також гарантувати перевірку в судовому порядку законності й обґрунтованості кримінального переслідування та ухвалених під час його здійснення процесуальних рішень.

Маю сподівання, що правохоронними органами буде проведено об'єктивне та неупереджене слідство відносно всіх обвинувачень Ірини Сисоєнко, її бездоганна ділова репутація буде відновлена, а її високий професіоналізм буде й надалі слугувати розвитку реабілітації для тих, хто її потребує.
показать весь комментарий
07.10.2024 00:46 Ответить
В допомогу пані підозрюваній:

показать весь комментарий
07.10.2024 00:52 Ответить
А що? І.Сисоєнко з тобою ділилася?
показать весь комментарий
07.10.2024 12:36 Ответить
який жах!
показать весь комментарий
07.10.2024 12:40 Ответить
Виходить СБУ дармоїди й наклепники ,аж неспиться,і Ви серед ночі зареєструвались,щоб так усердно накнопати цю маячню?
показать весь комментарий
07.10.2024 13:35 Ответить
"роботяща як корабельна сосна" (с)
показать весь комментарий
07.10.2024 05:38 Ответить
Партія цинічні баригі , не жаважайте « працювати»(((((
показать весь комментарий
07.10.2024 08:57 Ответить
Щомісяця косили по 100к баксів, а разова застава 20к. А завтра вона виїде під фіктивним паспортом за кордон і шукай вітра в полі, "напрацьованих" грошей їй надовго вистачить. А там і повернутися можна, коли все трохи вляжеться.
Просто сюр якийсь, а не правоохоронна система, нащо вона така взагалі потрібна...
показать весь комментарий
07.10.2024 09:03 Ответить
Лайно не тоне, особливо зелене!
показать весь комментарий
07.10.2024 09:36 Ответить
ну *** дюга
показать весь комментарий
07.10.2024 09:59 Ответить
Влада плює в очі народу і каже, що дощ іде
показать весь комментарий
07.10.2024 10:46 Ответить
Зелений гнійник! Пора вже його видаляти...
показать весь комментарий
07.10.2024 11:39 Ответить
ЗЕмразота у всій красі. Очолює весь цей ********* цирк, котрий закінчиться кривавою катастрофою, верховне неголене ЗЕчмо...
показать весь комментарий
07.10.2024 11:55 Ответить
Так на тій конференції виступав з промовою " лесік" довгий - виявляється, він нардеп уже від Кіровоградчини, очолює підкомітет по страхуванню?!!! Отакої? Повна аморальність, без духовність, гіспанський сором!
Які вибори в Україні? Що вони змінять? І кого ? Надія тільки на армію!!!
показать весь комментарий
07.10.2024 11:55 Ответить
"Екснардепка Сисоєнко, яку затримувала СБУ за продаж фіктивних довідок ухилянтам, взяла участь в конференції" ... по виготовленні медичних фальшивок
показать весь комментарий
07.10.2024 12:31 Ответить
Щомісяця незаконна діяльність злочинної групи чолі з ексдепутаткою приносила "прибуток" у майже 100 тис. американських доларів.

То хто ж буде різати таку курку?
показать весь комментарий
07.10.2024 13:43 Ответить
 
 