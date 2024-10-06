Экс-нардеп Сысоенко, которую задерживало СБУ за продажу фиктивных справок уклонистам, приняла участие в конференции, посвященной реабилитации во время войны

Бывшая народная избранница Ирина Сысоенко, которую подозревают в оформлении инвалидности мужчинам призывного возраста за взятки, приняла участие в конференции "Школа Реабилитации-2024".

Об этом экс-нардеп написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Новые технологии, законодательные изменения, использование медицинского каннабиса, медицинский фитнес и многое другое. Реабилитация является тем, что во время войны развивается очень быстро, поэтому хорошо, что в нашем государстве прикладывается много усилий вокруг проектов, открытия реабилитационных центров и обучения", - отметила она.

Читайте: Более 75% раненых военнослужащих после реабилитации возвращаются в строй, - Минобороны

Как писал Цензор.НЕТ, бывший нардеп Ирина Сысоенко, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины, организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.

Ежемесячно незаконная деятельность преступной группы во главе с экс-депутатом приносила "прибыль" в почти 100 тыс. американских долларов.

СБУ задержала и сообщила Сысоенко о подозрении в июне 2024 года.

Впоследствии стало известно, что она вышла из-под стражи. За нее был внесен залог 904 тысячи гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство Литвы выделит почти 10 млн евро на программу реабилитации и реинтеграции раненых воинов ВСУ